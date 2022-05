Cuentos de Mayo en Tamaulipas…

Nuevamente vamos al territorio de lo pedregoso, con una frase que tiene que ver con algo que parece académico, pero que finalmente es de sentido común. Que las campañas de contraste, terminen con un final feliz.

Pero no, ya savemos que la política solamemente puede ser comparada con los mal llamados cuentos infntiles, donde lo que priva es la traición, la maldad y en algunas ocasiones hasta con el exterminio.

No son cuentos modernos como los de DC Comics o Marvel, hablamos de fábulas tenebrosas que son históricas, perversas, dramáticas y terriblemente perniciosas, eso sí, como todos aspiramos con un final de fiesta, pero que en su desarrollo, para que así suceda, el peregrinar de los actores de estas fábulas clásicas, está lleno de terror social.

Le invito este día a que lean cuentos e identifiquen en la vida real, de estas campañas y en el proceder de los políticos de nuestra era, los nombres y los apellidos.

El Patito Feo, las Zapatillas Rojas, El Traje Nuevo del Emperador, La princesa y el Guisante, El Soldadito de Plomo, todos de Hans Christian Andersen.

Los de los Hermanos Grimm, de Blancanieves, La Cenicienta, Barba Azul, Hänsel y Gretel, Rapunzel, La Bella Durmiente, El Gato con Botas, Elisa la lista, La fuente de las hadas, Juan sin Miedo y Pulgarcito, todos tienen nombres y apellidos en Tamaulipas, en esta campaña o del mismo Gabinete superio en Palacio Nacional.

Y en todos los cuentos, que si los quieren ver en su justa dimensión, son de alta ironía, escarnio y burla, solo que hay que revisar para poder entender a todos los personajes participantes.

En fin que les doy pista, lo que está por suceder podría superar los cuentos no Infantiles citados, pero peor aun, lo que se cita en Reyes 1 y 2 de la Santa o Sagrada Biblia.

Información que “cura” y que tiene que ver, además, con la toma de decisiones y por supuesto, que cada quien tome precauciones, para que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor se los llevan al baile.

Tiempos de cabeza fría y de proceder con toda la fuerza de la estrategia, la táctica porque lo único que nadie, que se presuma operador, es abrazar la incertidumbre.

La cuentas deben ser en este territorio siempre claras y creo que en lo que a mi me toca, les hemos dado suficiente pistas para la toda de decisiones sociales.

Se que les gusta más el chisme y está bien, Yo respeto, pero finalmente lo que deseamos este día es construir escenarios, darles elementos de juicio de los que se viene, por lo que está en juego, que si no quiere asomarse a los cuentos citados, ese es otro tema.

Finalmente, como son tiempos de “streaming” la otra opción es enterarse (y al menos leer a Sun Tzu, librito muy breve por cierto, pero aun así) y si le gana la flojera, pues inviértale y vean, se los suplico, al menos la maravillosa sertie de Juego de Tronos.

No hacer nada, es quedarse con una venda dando palos de ciego…

Lo mejor de cada casa…

Y en el TAD de los datos ahí van las tres de este día… calentitas…

c.- Truco: “Una encuesta realizada cara a cara a 5 mil 500 personas mayores de edad, con credencial de elector, residentes en municipios de mayor población dan 46 puntos a Truko, mientras que el abanderado de Morena obtiene el 36 por ciento, El representante de Movimiento Ciudadano con el 10 por ciento, así como un 8 por ciento de los encuestados aún están indecisos”.

b.- Américo: La oferta de reabrir el Ingenio mande donde sostiene que “en el corto plazo tenemos que ofrecer empleos temporales, pero hago el compromiso con ustedes de buscar una solución para reabrir y aliviar la crisis que ha perjudicado a cientos de familias”.

c.- MC: Juan Carlos Zertuche, Coordinador de Movimiento, explicó que “todo sistema electoral claro que puede mejorar, pero no es el tiempo, ni la forma y además es inobjetable que los actuales institutos electorales están garantizado la realización de elecciones y cada vez con conteos más rápidos y precisos, tanto que en los últimos procesos se han registrado alternancias en los gobiernos, por poner un ejemplo, ahí tienen a Nuevo León y Monterrey, que acaban de iniciar una nueva etapa histórica, diciéndole adiós a la vieja política y así muy pronto sucederá en Tamaulipas con nuestro candidato Arturo Diez”.

Nostra Política.- “Si no hubiese podido participar del mundo de los cuentos y si no hubiese podido inventarme mis propios mundos, me habría muerto”. Ana María Matute.

