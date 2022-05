El candidato de la coalición “Juntos Hacemos Historia por Tamaulipas”, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, debería no participar en el segundo debate entre prospectos a la gubernatura del Estado, organizado por el Instituto Electoral de Tamaulipas.

Movimiento de Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México, no deberían exponer a su candidato a gobernador, si es que realmente tiene las bases, como para asegurar que va más de 20 puntos arriba del candidato CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS el “truko”.

¿Para qué exponerlo? Y más, si es que como aducen, ese porcentaje es irreversible.

Para qué llevar al candidato de Morena-PT-PVEM AMÉRICO VILLARREAL ANAYA a un escenario en el que le pueden tupir, como sucedió en el primer ejercicio democrático, realizado el pasado 24 de abril, sobre todo, si es que existe realmente esa ventaja.

Contrario a ello, AMÉRICO tendrá que acudir a debatir, porque posiblemente sabe que las cosas no andan muy convincentes y por lo tanto, requiere de ir y confrontar son sus propuestas contra las del “truko” y de paso, las de ARTURO DIEZ GUTIERREZ NAVARRO que no tarda en aventar la toalla, porque él si está convencido de que no alcanzará ni siquiera el tres por ciento de la votación el domingo cinco de junio.

Insistimos, de traer más de 20 puntos de diferencia a su favor, ¿para qué ir al segundo debate?

Lo cierto es que, como lo expusiera el candidato de la coalición “Va por Tamaulipas”, integrada por el PAN-PRI-PRD CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, cada quien trae sus números y por ende, su pulso.

Y a diferencia de AMÉRICO, el “truko” ya decidió ir al segundo debate.

VERÁSTEGUI OSTOS se siente seguro, firme y convencido de que va arriba en el resultado de encuestas y por ende, de que ganará la elección de gobernador el domingo cinco de junio.

Pero no por ello alardea, sino que por el contrario, acudirá al segundo ejercicio democrático a terminar lo que dejó pendiente, a presentar sus propuestas y alternativas de solución a la problemática que enfrentan cada una de las siete regiones de la entidad.

El “truko” VERÁSTEGUI sabe que aun y cuando trae buenos números a su favor, no se puede confiar y por lo mismo, está consciente de que el trabajo de todos los días y el convencimiento de la gente hacia sus propuestas, serán lo que le permita ganar la gubernatura del Estado.

A un mes de campaña, el candidato de la coalición “Va por Tamaulipas” tiene un mejor diagnóstico de cómo andan las cosas como también, de los puntos en los que hay que dedicarle especial atención en lo que resta para hacer campaña.

De aquí al dos de junio, vendrá una nueva estrategia de posicionamiento electoral, enfocada hacia las personas indecisas, toda vez que los militantes y simpatizantes del PAN, PRI, PRD, están convencidos de que el mejor proyecto lo encabeza CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS.

Y es que, si bien cada uno de los candidatos a gobernador podrá traer sus números, la realidad de las cosas, es que la diferencia en cuanto a niveles de preferencia electoral se encuentra en los indecisos, los que bien o mal, pueden decidir el resultado de la elección el domingo cinco de junio. En fin.

