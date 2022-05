Desconcierto

Una entrevista con la comunicóloga Verónica del Castillo, referida a su hermana, la controvertida actriz Kate del Castillo, dice recomendó a su hermana “…ya deja de estar peleando junto a los ambientalistas, ya no se va a remediar nada…” Infiero desde este espacio que, para la periodista, una lucha espuria que no van a ganar.

Sin embargo, no solo los problemas en la construcción del Tren Maya ocupan la atención de los mexicanos, sino ahora se suma la nota del periodista Emmanuel Carrillo de Forbes México, que ha publicado un comentario del presidente mexicano dirigido al gobernador de Texas, Greg Abbott.

Según la publicación Manuel López pidió al gobernador texano, desde el Palacio Nacional, en la Lagañera de este lunes, que “…le baje una rayita a su pretensión de declarar la invasión a su territorio… de migrantes y que dé paso al diálogo para ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de la región.”

The New York Times, reportó que el gobernador Abbott, analiza la posibilidad de declarar ‘una invasión’ a Texas por la llegada masiva de migrantes y podría ‘invocar poderes de guerra’ que le permitirían tener un mayor control sobre la frontera de su estado con México.

En esa actitud nada diplomática del presidente mexicano, invitó al gobernador de Texas “…a que escuche el corrido de Los Tigres del Norte, ‘Somos más americanos’, y cuando lo escuche, hablamos”, declaró el mandatario azteca.

En temas más amables y con rumbo al domingo 5 de junio, el candidato de la coalición ‘Todos por Tamaulipas’, sigue su gira por municipios importantes recibiendo no solo el apoyo de altos funcionarios nacionales de los tres partidos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, sino de la ciudadanía.

En el tema de las encuestas no existe homogeneidad de criterios, Independientemente de que se interpretan solo como aproximaciones y por desgracia nada confiables, porque cada quien habla de diferencias muy significativas.

Lo real es que el de Xicoténcatl sigue con su llamado al voto por el norte y centro del estado. Este lunes 2 de mayo, corresponde reunirse con productores de Güemez, con pescadores, luego con militantes y simpatizantes, y al caer la tarde se encuentra con adultos mayores.

En Matamoros, Valle Hermoso, San Fernando, Méndez y Cruillas “…la participación de las mujeres ha sido relevante, ya cuando las mujeres se deciden, ya valió madres, como dicen… ¡Ya ganamos! Ya ganamos.” Refiere Verástegui Ostos.

El Truko necesita los resultados del 5 de junio, y la gente buena y trabajadora, cree en el de Xico, que sabrá cumplir con su palabra, no usa la demagogia en su política porque no cabe, no hace promesas, sino busca buenos resultados.

Por el lado de la otra coalición, las noticias hablan que los maestros se reunieron en Tampico con el Dr. Américo Villarreal Anaya, aunque los oradores principales son desconocidos en el magisterio: Karina Salas Gómez, quien dijo “Américo Villarreal Anaya es el imán que une al magisterio tamaulipeco”.

Otro desconocido en Tamaulipas fue el hidalguense Sinue Ramírez Oviedo, quien fuera Secretario General de la Sección 15 del SNTE y regidor de Zempoala, Hgo., aunque el en evento de maestros tamaulipecos, fungió como portavoz del saludo de Alfonso Cepeda Salas; Secretario General del SNTE y de Rigoberto Guevara Vázquez, de la Sección 30, Rigoberto Guevara.

El de Hidalgo dijo en Tampico, Tam., a nombre del magisterio tamaulipeco, “…estamos con usted, compartimos su proyecto, reconocemos su honorabilidad, sabemos que ha hecho una historia de vida como la de los maestros. No estamos errados y compartimos su anhelo de un gobierno sin corrupción, cercano a la gente; le pedimos con respeto que no pierda esa humildad y sencillez”, dijo Ramírez Oviedo.

Señalo el hidalguense en Tamaulipas: “Queremos que se convierta en el gobernador de la educación, porque sin educación no hay transformación”. Aclaro que este deseo es referido al Dr. Villarreal Anaya.

La pregunta sana, es ¿Por qué una persona de otro estado, viene a tierras tamaulipecas a levantar la voz por los profesores de aquí? Cuestiono más, ¿dónde está el extricolor, expanal, exRSP y ahora Verde Enrique Meléndez Pérez o sus auxiliares? O en todo caso, tocaría a Rigoberto Guevara Vázquez de la 30 tamaulipeca que, sí presidió el evento del 1 de mayo en el Salón SARTET con vivas a Américo, pero también al gobernador Cabeza de Vaca.

Mi no entender dijo el gringo.