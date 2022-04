Confusión por cambios en educación

Como si no existiera un mar de despropósitos en el área educativa del país como el haber eliminado las escuelas de tiempo completo por ejemplo, ahora sale la Secretaria de Educacion DELFINA GÓMEZ con la mafufada de eliminar los grados escolares del nivel básico para convertirlos en seis fases de aprendizaje que comprende desde educación inicial hasta la secundaria, todo ello según como parte de la transformación curricular.

La sesuda idea tiene como objetivo según Doña DELFINA dedicar más tiempo a los procesos sociales y culturales, también ayudarán a brindar mayores oportunidades de integrar, aplicar modificar y construir o acceder a nuevos conocimientos.

Nada más alejado a la realidad que viven millones de alumnos que transitan por las escuelas, muchas de ellas carentes de los más elemental para salir avantes.

Es esta otra ocurrencia de DELFINA que sin mayor consulta con expertos en materia de educación se aventó el tiro de modificar lo que hasta el momento ha sido un exitoso sistema de educación y que ahora de buenas a primeras pretende modificar creando con ello confusión y desánimo por parte de todos.

Ante todo esto el SNTE nada ha dicho dándose por sentado que habrán de aceptar esta enésima ocurrencia esperando solamente que el dirigente nacional ALFONSO CEPEDA baje la instrucción a sus agremiados y así simple y sencillamente acaten las órdenes, y los padres de familias y las asociaciones, ni tomados en cuenta.

Por cierto la dama en mención solo dejará caos e incertidumbre en el área educativa pues se sabe que en breve habrá de dejar la dependencia para irse a buscar la candidatura por MORENA a la gubernatura del Estado de Mexico, asi o mas irresponsable.

Pero como dicen por ahí, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, en clara alusión a su protector y también muy ocurrente presidente de la nación ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

En otras cosas donde siguen los golpeteos de toda clase es entre los morenistas, quienes aún no superan diferencias entre sí peor aún, no ha hay y según se ve no habrá quien meta orden en el desgarriate que se traen lo que a querer o no provoca fuerte divisionismo hacia el interior del partido.

El tema no es menor habida cuenta que justo en este momento se desarrolla un proceso electoral donde esta e juego nada más ni nada menos que la gubernatura del estado y donde el candidato de MORENA AMERICO VILLARREAL ANAYA tiene amplisimas posibilidades de salir triunfante en la elección.

Sin embargo las reyertas que no paran de alguna u otra manera afecta la marca y eso puede afectar en las simpatías del candidato.

Ejemplo claro es el audio filtrado presuntamente por el alcalde morenista de Madero ADRIAN OCEGUERA donde se escucha al alcalde de Victoria LALO GATTAS sostener una conversación con el empresario asesinado SERGIO CARMONA, asunto que fue desmentido con pruebas por el edil capitalino.

En medio de todo esto, a juzgar por los hechos el tema de los CARMONA continúa siendo un clavo ardiente en contra del morenismo y que, de alguna manera deja mal parado en el escenario político-electoral al candidato guinda.

En otro punto ahorita que andan de moda los tres candidatos al gobierno del estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS “El Truko” y ARTURO DIEZ GUTIERREZ deberían darse justo ahora una vueltecita por H. Matamoros donde debido a las recientes lluvias, decenas de colonias y vialidades están inundadas y consecuentemente miles de habitantes sufren un calvario para realizar sus rutinas diarias.

Allá por lo pronto es necesario trabajar para acabar de una vez por todas con el terrible mal de las inundaciones que data desde hace muchos pero muchos años, elecciones van y vienen y el problema jamás ha sido solucionado, ¿quien levanta la mano?.

En tanto los y las diputadas locales están más ocupados en frivolidades, temas fuera de contexto y de cumplimentar su periodo vacacional que atender su tarea legislativa, tan es así que hasta el momento se han olvidado de aplicar la ley respecto a las comparecencias de secretarios del gabinete con motivo a la glosa del sexto y último informe de gestiones del Gobernador del Estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Están más ensimismados en temas sin sentido como el estar atacandose mutuamente sin ton ni son convirtiendo el recinto legislativo en un monumental circo dejando en un segundo y hasta tercer plano su quehacer en la cámara.

Lo anterior solo demuestra la incompetencia de la inmensa mayoría de diputados y diputadas que olvidan para lo que fueron elegidos por la ciudadanía, una ciudadanía que día a día se decepciona más y de ello, hay constancia.

En otro asunto el ir contra reloj como sucedió en el pasado debate nada abona a los ponentes por el contrario el estar recortados de tiempo los obliga a no difundir como debe de ser las ideas y propuestas, vaya ni para atacarse lo hacen a gusto.

