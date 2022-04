Y se acabó el amor

UNO.-Lo que mal empieza, mal acaba así es como en el Gobierno Municipal de Díaz Ordaz, emanado de MORENA parte del gabinete de Nataly García Díaz, han renunciado a su trabajo principalmente la Directora de Salud, la Secretaria de bienestar Social y el Director de Desarrollo Económico.

Quienes antes hablaban maravillas de la presidenta municipal ahora se han vuelto sus peores enemigos, señalan y se refieren a ella como una mala persona, aunque hay que hay que decirlo el ejercicio de poder y trabajo de la Presidenta Municipal para muchos es adecuado y con buenos resultados, sólo que no los deja hacer y deshacer en la administración municipal.

Por lo pronto varios personajes ahora se bajan del barco y deciden buscar otras oportunidades, hay que decirlo, la política acaba con verdaderas amistades y termina en ocasiones con verdaderos enemigos, como en este caso en que se rompe una relación y un pacto de trabajo en un administración que recién comenzó y donde ahora faltan varios funcionarios.

En la redes sociales se daba cuenta de las adulaciones en favor de la presidenta municipal, ahora pasa todo lo contrario, se acabó el amor, lo cierto es que el trabajo en las esferas públicas es así, insisto los amigos son de mentiras y los enemigos de adveras, ese es el riesgo, lo mejor es trabajar y en ocasiones tragar sapos, sin hacer gestos.

DOS.-todo está listo para el primer debate que sostendrán los abanderados de los diferentes partidos políticos el próximo domingo 24 de abril a las 19:00 horas donde los principales temas serán según la agenda el tema de salud, empleo Seguridad.

La comunicadora de talla nacional Ana María Lomelí, será la moderadora de este primer debate entre Cesar Augusto Verástegui Ostos, de la coalición “Va por Tamaulipas”, integrada por el PAN, PRI y PRD, Américo Villarreal Anaya, de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, integrada por MORENA, PT y Verde Ecologista, (por cierto este último puro pedacero ofrecida por Manuel Muñoz Cano), además del candidato de 10 mentiras del Movimiento Ciudadano, Arturo Diez y su frase muy trillada mataulipas.

Los ejes temáticos: Desarrollo económico y empleo, segmento uno, Productividad y generación de empleos, Segmento dos: Políticas Públicas para el desarrollo industrial, comercial y rural.

Salud, segmento uno: infraestructura para las instituciones de salud, segmento dos: Políticas públicas para generar una cobertura médica integral.

Seguridad Publica, Segmento Uno: profesionalización de las instituciones de seguridad Pública segmento dos: Políticas Públicas para combatir la delincuencia y prevenir el delito.

Ojalá que se siga la temática aunque hay que esperar de todo y para todos en este primer ejercicio en el que participan los tres abanderados al gobierno de Tamaulipas y donde seguramente se marcará un parteaguas camino al 5 de junio.

TRES.-Por cierto que las campañas proselitistas continúan por los distintos rumbos de Tamaulipas. Destacando las actividades de los dos principales competidores Cesar Verástegui y Américo Villarreal.

Así es como, en conferencia de prensa Américo Villarreal, anuncio que presentará una denuncia contra el PRD por uso de documentos falsos y porque han utilizado todo tipo de mentiras y calumnias para atacar y denostar a través de una desesperada guerra sucia, refiere.

Sobre la acusación que le formularon líderes perredistas en el sentido que estaba siendo investigado en Texas, el candidato común de “Juntos Hacemos Historia”, desmintió la versión y aseguró que la propia autoridad de Estados Unidos corroboró que los documentos que usó el PRD, son cien por ciento apócrifos.

«Estamos totalmente tranquilos, ustedes nos conocen, llevamos 30 años de estar conviviendo y viviendo en esta ciudad, donde me he desempeñado profesionalmente al frente de las responsabilidades del área de la salud y en mi consultorio; ahora que se nos quiere vincular con otra escala y con otra forma de vida, es totalmente falso», afirmó.

Américo Villarreal continuará su campaña esta semana por los municipios de San Fernando, Valle Hermoso y Reynosa, González y Mante.

Hay que señalarlo, el galeno dejó con la palabra en la boca a la periodista Paty Azuara, cuando le pregunto su opinión en relación a la adhesión de Maki Ortiz, a la campaña de Cesar Verástegui.

Y si del Truko hablamos le diré que el abanderado de la coalición va por Tamaulipas asistió al municipio de Aldama el pasado fin de semana en donde su amigo Alejandro Gracia Barrientos le dio un muy buen recibimiento con la clase política, ganaderos y diferentes segmentos de la sociedad civil.

“Me siento comprometido, por muchas razones, quiero agradecerle a la maestra que me dio la bienvenida, la maestra San Juanita, que haya militado en un partido diferente, tuve la oportunidad de saludarla en su casa hace algún tiempo, antes de que se diera la alianza y también visité a Jorge González, como otro liderazgo y así a cada uno de ustedes de los que he visto, porque sí tengo la certeza absoluta si los liderazgos que hoy están aquí presentes, hacen lo propio no tendríamos ningún problema para ganar las elecciones del día 5 aquí en Aldama”, dijo a los presentes en este encuentro.

Aunque admitió que la contienda no está fácil y hay que trabajar “obviamente no podemos confiarnos, todos ustedes tienen suficiente experiencia como su servidor para saber qué es lo conveniente y que es lo que no es conveniente, aquí hemos hablado que Aldama es la cuna de las organizaciones, que en un tiempo, digamos en los tiempos de Acción Nacional , en los tiempos del PRI, pues siempre hubo una llave que se habría para las organizaciones, posiblemente para los ganaderos o los campesinos y lo digo de esta manera porque su servidor toda la vida ha sido agricultor, toda la vida he sido ganadero, pero en algún tiempo también fui engordador, exportador, compra y venta de ganado, he andado de todo, he andado de comerciante, y he visto como poco a poco se han venido acabando todos los apoyos, todos los incentivos, sobre todo para la gente que trabaja, para la gente que produce empleo, para la gente que produce dinero”, afirmó.

Verástegui Ostos afirmo una vez más que así como les he dicho “yo toda mi vida me la he pasado trabajando, con mucho orgullo y mucha satisfacción lo digo porque en cada etapa de mi vida me ha dejado una experiencia, y esa experiencia me permite ver por donde camino, y escucho y siempre me pongo en los zapatos de los otros, y cuando digo que ya tenemos experiencia como quiera ya tenemos lo suficiente como para andar con discursos rebuscados, cuando la gente lo que quiere son soluciones”, subrayó.

De cada región y necesidad de la gente hay que hacer un traje a la medida destacó, “la vocación de este municipio es prácticamente ganadera y tiene un potencial enorme en el tema de turismo, posiblemente hay que motivarlo, pero hay que motivarlo con inversionistas locales, no con foráneos, sin embargo, no estamos cerrados a la inversión extranjera o a la inversión nacional o estatal, pero aquí lo que viene siendo Madero, Altamira, Aldama tiene un potencial verdaderamente algo increíble como para estar pensando en una Riviera tamaulipeca” preciso.

Se comprometió a trabajar por Aldama y sus habitantes, “Voy a trabajar por ustedes porque soy una persona, que cuando me comprometo es porque ya analicé si puedo cumplir o no. Entonces amigos y amigas, yo espero que todos ustedes me ayuden a que logremos ganar el 05 de junio. Me preguntaban qué diferencia había entre el otro y su servidor. La ventaja que tengo es que veo con los ojos, escucho con mis oídos, siento con el corazón y cuando se trata de tomar decisiones, tomo las decisiones siempre en beneficio de la gente. Hasta ahorita no tengo nada de qué avergonzarme, todo lo que he hecho lo he hecho a base de trabajo, quiero seguirlo haciendo y de ustedes depende que avancemos. Por eso hoy que me hacen el favor de atender la invitación de quienes organizaron para hacer esta comida, les agradezco infinitamente que se tomen la molestia, que estén aquí y sobre todo que muchos de ustedes me han manifestado su apoyo, su respaldo y quiero regresar como gobernador con ustedes, a escucharles y a atenderlos”, concluyó.

Mi correo [email protected] y [email protected]