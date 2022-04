AMLO electrocutado, opositores felices…

Y ya podemos decir misa, por ejemplo que los Estados Unidos operaron a la oposición en México para que votaran en contra de la Reforma Eléctrica, que fueron los intereses del sector privado internacional, los españoles, los europeos o los gringos.

Lo que sea, el punto es que pasó lo que muchos soñaron era imposible, que el PRD, que el PRI, el PAN y el MC se unieran para parar en seco una iniciativa -léanla por favor y me dicen-, propia de la década de los setentas cuando nos gobernaron Luis Echeverría y José López Portillo.

Recordemos que en esa época, México prevalecía centralizado en todas sus decisiones, como si la nación gravitara en una isla independiente en el concierto de las naciones. Pero lllegó el Gatt en 1986 y todo cambió porque el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio nos abrió a la competencia.

Nos insertamos en lo que sabemos no tiene retorno, una globalización poderosa, con la que en casi 200 años, los pro socialistas, comunistas, populistas se han topado en seco. Y porque además, la historía y evolución de este mundo ha demostrado, que el reparto de la pobreza es estúpido, anacrónico y todo lo que usted le quiera agregar.

Casos como Cuba, Venezuela y Bolivia son muy cercanos, tanto que nos llevan a recordar que la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue un fracaso y que hoy son centralizados, autoritarios, pero en muchos sentidos CAPITALISTAS, como igual se le puede ubicar en este contexto a CHINA.

¿Por qué entonces la necedad, la cantaleta de tachar de traidores a la patria a los que decidieron respaldar, pensar diferente y abonar en la globalización que tiene muchas más ventajas que el encierro, el auto secuestro de una nación?

Quedan pues los datos de quienes determinaron el domingo, decir NO al centralismo en el uso, renta, control y producción de la energía eléctrica.

Y en la esquina contraria, las palabras de Andrés Manuel López Obrador de que “fue vergonzoso ver al PRI como palero del PAN. Lamentable, el partido que surge por la revolución, ahora de paleros del PAN, y lo del PAN como lo hemos dicho pues tiene alguna justificación, porque ese partido surgió para defender empresas extranjeras. Ya se terminó de integrar el bloque conservador, qué bueno porque ya no hay simulación”.

Los números no mienten y él lo sabía pero tiene que seguir su show, porque los votos estaban cantados: 275 votos a favor vs 223 en contra, por lo que no hubo mayoría calificada, que era de 333 sufragios.

De haber pasado, la avalancha de demandas internacionales, habrían generado un socavón financiero que por cierto, ya no pagaría el gobierno de AMLO y sí los mexicanos que quedemos allende su mandato.

Lo divertido del caso, es que algunos de los que ayer votaron a favor de la Reforma o Ley Barttlet con la que se regresaba todo el poder a la CFE que dirige en retroceso, en 2013 respaldaron a Enrique Peña Nieto para apoyar la legislación vigente.

Nombres, nombres, nombres…!!

Lo mejor de cada casa…

Y ya fuera de la Semana Santa, la verdad no tan santa, los candidatos regresaron por el 100 % de los reflectores, y más porque el domingo habrá debate. Por lo mismo, los gallos le van a subir de tono.

a.- Truko: “Yo no le apuesto a un color, yo no le apuesto a un apellido, yo siempre he dicho que me siento muy honrado de ser hijo de quien soy, de un hombre que me enseñó a pensar, a razonar, a tomar decisiones, sobre todo a tenderle la mano a quien lo necesite, esa es nuestra cultura, con la independencia de que siempre voy uno ha trabajado, que uno se ha ganado la vida trabajando, que soy producto de la cultura del esfuerzo, y no del privilegio.

b.- Dr. Américo: Desde Padilla y desde la colonia Luis Donaldo Colosio de este municipio, Américo Villarreal Anaya, como candidato de Morena afirmó que «ya no queremos gobiernos que nos amedrentan, amenazan y hostigan; ellos solo buscan mantenerse en el poder, mediante el chantaje, a ellos, ya no los queremos».

c.- Arturo: 10 “Américo no ha recetado ni una aspirina (…) en mi gobierno vamos a comenzar de cero e impulsar el sector pesquero de Tamaulipas para que los pequeños y medianos comerciantes puedan acrecentar sus negocios”.

Del cuarto piso.- Y los rumores crecen, que al menos uno de los tres se va a rajar, porque le van a echar montón.

Nostra Política.- “Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”. Albert Einstein.

Correo: [email protected]

Twitter. – @jeleazaravila