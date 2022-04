‘El Truko’ anda ¡con madre!

Encuestas y sondeos van y vienen. En unas el candidato CÉSAR TRUKO VERÁSTEGUI va mero arriba y en otras no le favorecen los números. Esos resultados contrastan con la realidad que se vive en las calles de las colonias que ha recorrido y eso no se puede negar.

Siempre se ha comentado que una foto dice más que mil palabras y en ese sentido, no hay encuesta que valga cuando las fotos del abanderado de “Va por Tamaulipas”, lo presentan en medio de mares y mares de personas que, con su presencia, le brindan su apoyo.

La característica principal de los eventos de “EL TRUKO” son las olas humanas que ondean al paso que él dicta… Desde el 16 de octubre pasado, cuando la candidatura apenas era un embrión, los mares humanos siempre lo han rodeado.

Su registro aquel domingo 27 de marzo, fue una probadita del músculo electoral que CÉSAR TRUKO VERÁSTEGUI carga; su arranque de campaña en Tampico y su gira por la frontera, que hoy finalizó en esa zona, hablan por sí solas del poder de convocatoria del candidato.

Por cierto, la tarde de este miércoles, CÉSAR TRUKO VERÁSTEGUI, sostuvo una reunión con el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, quien lo acompañó a un encuentro con la gran familia priista de Matamoros, para después dirigirse a Valle Hermoso, donde participaron en una caminata multitudinaria que concluyó con una mega concentración donde “El Truko” presentó su propuesta de Gobierno.

Con lo anterior, CÉSAR TRUKO VERÁSTEGUI dejó la frontera para que a partir de este jueves (07/04/2022) enfilarse al sur, donde sostendrá giras en Ciudad Madero y Tampico, para cerrar en Altamira.

No sólo sus compañeros de partido, Acción Nacional, sino también sus compañeros de coalición, como el Revolucionario Institucional y De la Revolución Democrática, le han dado el voto de confianza, le han dado el espaldarazo y se han comprometido con el proyecto que “El Truko” apuntala, un proyecto que ¡está con madre!

LA ESPOSA DE “EL TRUKO” REFUERZA CAMPAÑA. —Sin lugar a dudas, el sector femenino, el más poderoso de todos los sectores, se ha alineado con las propuestas de campaña de CÉSAR TRUKO VERÁSTEGUI.

Por ello más de mil mujeres matamorenses se convertirán en las principales promotoras de la propuesta de Gobierno que encabeza CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, candidato de la alianza “Va por Tamaulipas” al Gobierno del Estado.

Durante una reunión que sostuvo junto a su esposa, la señora MERCEDES ARANDA DE VERÁSTEGUI, reafirmó su compromiso con las mujeres de Tamaulipas: “más por convicción que por obligación, en mi Gobierno ustedes tendrán un lugar muy especial”, señaló “El Truko” tras comentar que cree en su trabajo, su honestidad y la importancia como motor de las familias.

En tanto, la señora MERCEDES ARANDA DE VERÁSTEGUI, señaló que con CÉSAR la entidad contará con un gobierno feminista: “no más techos de cristal para nosotras que nos frenan el seguir creciendo, porque César y yo, estamos convencidos que, si las mujeres progresan, Tamaulipas también progresa”.

El candidato y su esposa sostuvieron una reunión con el Colectivo “Mujeres por Tamaulipas”, integrado en Matamoros por más de mil mujeres entre las que destacan amas de casa, activistas sociales, empresarias, maestras, deportistas, artistas entre otros sectores representados por esta organización… Pendientes…

~~CONVOCA AMÉRICO A COMBATIR LA CORRUPCIÓN. —El candidato común a la gubernatura por los partidos Morena, PT y Verde Ecologista, Américo Villarreal Anaya, le gusta llamar a las cosas por su nombre, por eso citó: “De acuerdo a la evaluación de los tamaulipecos, los gobiernos que nos precedieron, están reprobados y por sus acciones, deben ser castigados”.

El cardiólogo capitalino aseguró que “las circunstancias que nos aquejan, son resultado de los gobiernos que se desviaron del camino, los que tuvieron la oportunidad de gobernar, pero fueron omisos y no lo hicieron y permitieron la corrupción”.

Convocó a todos a realizar una votación histórica el próximo cinco de junio, asegurando que como Gobernador buscará la solución a los problemas, mediante foros y consultas ciudadanas.

El candidato común de «Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas» escuchó atento a JAIME HINOJOSA PEÑA, enlace territorial de Morena en esta zona quien destacó: “La frontera chica está lista para el cambio y a los azules les decimos que no les tenemos miedo”.

El candidato morenista estuvo acompañado de su esposa MARÍA DE VILLARREAL, el delegado del CEN de Morena, ERNESTO PALACIOS CORDERO y MIRTALA FLORES SOLÍS, dirigente del Partido Verde en la localidad.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Sin querer queriendo, con el “desmarque” que el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR hizo de su sobrina, ÚRSULA SALAZAR MOJICA, de que “si la ve en la calle ni la conoce”, le echó a perder el negocito que le significaba a ÚRSULA y a su otro sobrino, JOSÉ BRAÑA MOJICA, el tratar de “sacarle jugo” al parentesco… Cuentan que cuentan que los comentarios presidenciales dejaron en la “orfandad” a ÚRSULA y a JOSÉ, pues el “respeto” y las “consideraciones” que le tenían dentro de Morena y dentro de la Cuarta Transformación, se han ido esfumando desde que en La Mañanera de Palacio Nacional, se confirmó que su propio tío, el Presidente, “ni los pela”… Con ello, la intención de PEPE BRAÑA, de “opacar” al alcalde de Victoria, EDUARDO GATTÁS, para ser el “primer morenista” de la Capital, puede que no la alcance… También cuentan que la versión de que ÚRSULA fue quien le abrió la puerta al “rey del huachicol”, al finado SERGIO CARMONA ANGULO (q.e.p.d), salió desde la zona sur y desde las propias parcelas de Morena y no desde la oposición, quienes hasta hace poco se enteraron… ¿Será…? ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… Algo no huele bien cuando al tratar de convencer a la población para que acudan a las urnas, a darle el aval al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, para que gane la Revocación de Mandato el próximo domingo, se violentan leyes electorales y se empleen recursos públicos en promociones electorales… Cuentan que cuentan que más que no oler bien, el olor que exuda esta acción es un olor a desesperación, pues ya para que personal del Ejército Mexicano y hasta el jefe de la Guardia Nacional, incluido el secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ, se empleen como operadores políticos, es porque las cosas no están saliendo como se esperaban, si se toma en cuenta a los miles y miles de siervos de la Nación que el Gobierno federal tiene para ello… También cuentan que en la Cuarta Transformación prefieren pagar multas electorales que verse mal en las urnas y allí es donde se comprueba no sólo la desesperación, sino el nivel con que golpea a Palacio Nacional… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… Una vez que pase la Revocación de Mandato, que todo indica ganará el presidente LÓPEZ OBRADOR, por falta de quórum, se ondeará la bandera de inicio de la máxima carrera en el país, la lucha por la Presidencia de la República, al interior de Morena… Cuentan que cuentan que, en ese tenor, al jefe de la Cuarta Transformación, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, no le están saliendo las cosas como esperaba, pues según sus cuentas y sus “otros datos”, para estas fechas calculaba tener un establo lleno de “corceles pura sangre” para el hándicap presidencial y poder escoger, pero ya descubrió que siguen siendo potrillos y, lo más grave del asunto, es que no han sido “destetados” y menos saben caminar solo… También cuentan que uno de los que está bien contento de que el Presidente no haya prosperado como “criador electoral”, porque sus “corceles” no crecen, es el senador de Morena, RICARDO MONREAL ÁVILA, quien, a últimas fechas, se asegura, le gusta mucho el color naranja… el que entendió/entendió… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

