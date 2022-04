ISSSTE: El Delegado títere (Parte II)

Algunos empleados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aseguran que la situación al interior de la Delegación y de las clínicas está llegando a un grado insostenible.

También comentan, desde las parcelas del anonimato, para evitar represalias, que el actual delegado ARIEL GÁMEZ CRUZ, se ha convertido en un “empleado” del jefe de Recursos Humanos, JOSÉ EDUARDO CHARLES ÁVALOS, quien es realmente el que manda en la Delegación.

Por esa razón GÁMEZ CRUZ se ve “enano”, sin margen para operar, porque los tentáculos de la corrupción de CHARLES ÁVALOS, que logró incrustar a su “gente” en posiciones estratégicas, le impide recomponer lo descompuesto.

Aunque otras voces aseguran que la “pasividad” de GAMEZ CRUZ tiene un precio y ese lo cubre de manera puntual CHARLES ÁVALOS con recursos que salen de sus transas, ¿será…?

Prácticamente el Delegado es un títere del voraz jefe de Recursos Humanos, quien hace lo que le plazca al momento de asignar una posición o una plaza.

Acusan que CHARLES ÁVALOS tiene una especie de “red de espionaje”, para que ésta le informe de cualquier movimiento que pretenden hacer tanto en la Delegación y en las clínicas, para anticiparse a cualquier afectación que pudiera tener.

Dentro de las hermosas chapuzas que le ventilan al Jefe de Recursos Humanos del ISSSTE, está el control de los recursos materiales y obras a través de uno de sus “cómplices”.

Tal es el caso de LEONCIO HERNÁNDEZ RAMOS, cuyo número de empleado es el: 380967 y el número de plaza es la: 93463, quien es esposo de la encargada de Nóminas, LARIZA MARTÍNEZ ROJAS.

LEONCIO funge como una especie de “comisionado” del Departamento de Recursos Materiales y Obras, teniendo una plaza de Supervisor “A” del Área Administrativa de la Clínica Hospital, desde donde se mueven los hilos para las sabrosas compras y adquisiciones “pequeñas”, pero que dejan suculentos dividendos.

Lógicamente que llegó a esa posición por las sabrosotas chapuzas que se avienta el “rey de la venta de plazas”, CHARLES ÁVALOS, al menos así aseguran empleados el ISSSTE.

Por tal motivo sigue habiendo transas en los viáticos, tráfico de influencias, pagos de marchas, trámites de préstamos y un brutal e inhumano desabasto de medicamentos, que golpea severamente a los derechohabientes que padecen enfermedades crónicas degenerativas, como hipertensión y diabetes, por mencionar sólo un par.

Aseguran los quejosos, que no es un secreto que “cualquiera” puede obtener una plaza en el ISSSTE, siempre y cuando le lleguen al precio a CHARLES ÁVALOS, algo que ya se volvió tan cínico, que, de ser un secreto a voces, ya se convirtió en algo del dominio público; a ojos vistos pues.

Incluso, de manera jocosa, juran que el Jefe de Recursos Humanos, por ser “buena gente”, facilita el pago de la plaza, es decir que puede recibir parcialidades para asegurar la posición y una vez cubierto el “cochino moche”, se entrega la plaza, ¿será?

Por esa razón, hay una larga lista de empleados que no cuentan con la seguridad laboral a pesar de tener años trabajando para el ISSSTE, por la sencilla razón de que no tienen para comprar la plaza y las que han conseguido fuera de las voraces manos de CHARLES ÁVALOS, han sido por otros conductos o por línea directa de Oficinas Centrales: ¿a poco sí…?

Precisamente, ante esta realidad, un secreto a voces que está tomando cada vez más fuerza, asegura que viene una sacudida en la Delegación del ISSSTE en donde los altos mandos podrían ser removidos por “órdenes superiores”, pues la corrupción es tan evidente que ya no se puede ocultar, al transformarse es una herida que supura de forma permanente…

El director nacional del ISSSTE, PEDRO ZENTENO SANTAELLA ya está más que enterado del tema y también se sabe que ya se cansó de ser visto por GÁMEZ CRUZ y CHARLES ÁVALOS como algo menos que un papel higiénico usado, por lo que la barredora podría llegar de un momento a otro y el Delegado títere estaría pagando facturas pendientes… Pendientes

~~LOS ENTRETELONES

++CUENTAN QUE… Muy feo hicieron quedar a ERNESTO PALACIOS CORDERO, la gente de su propio partido, en su calidad de delegado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) … Cuentan que cuentan que la mañana de este jueves, PALACIO CORDERO despotricaba en contra de LORENZO CÓRDOVA, como titular del Instituto Nacional Electoral (INE), y del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, a quienes señalaba de estar confabulados para bloquear la Revocación de Mandato… También cuentan que PALACIOS aseguraba que su partido no firmaría el Acuerdo de Integridad Electoral que convocaba el INE… Peeerooo qué creen, apenas terminó PALACIOS de lanzar su veneno, cuando el coordinador federal distrital de Morena, SANTOS ANASTACIO RIVERA SARMIENTO, andaba estampando su firma junto al Gobernador, LORENZO CORDOVA y del resto de los partidos en la entidad, lo que evidencia un descarado “divorcio” entre Morena y el Delegado… ¡Qué gacho Tacho!

++CUENTAN QUE… Se han venido manejando nombres al interior de Movimiento Ciudadano, del partido naranja, como potenciales precandidatos presidenciales, por decir los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, ENRIQUE ALFARO y SAMUEL GARCÍA respectivamente… Cuentan que cuentan que las apuestas suben para SAMUEL GARCÍA, a quien lo ven muy “pollo” para Palacio Nacional, pero, aunque “pollo” y “pollo”, llegó a Gobernador… También cuentan que DANTE DELGADO, el dueño del Partido naranja, también tiene su corazoncito y quiere ser el candidato presidencial para el 2024… Peeerooo también se sabe, que la posición de candidato presidencial, está reservada desde hace tiempo y por increíble que suene, para el senador de Morena, RICARDO MONREAL ÁVILA, quien se recupera del Covid-19 y que sólo es cuestión de esperar a que las carretas comiencen su andar para que se acomoden las calabazas y así se cumpla lo aquí comentado… ¡Calla pesáo!

++CUENTAN QUE… Quien sigue causando sorpresa es el senador suplente de Morena, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ-DURÁN, pues en lugar que como buen defensor de la Cuarta Transformación, que tanto presume, saliera a promover al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, con eso de la Revocación de Mandato, prefiere andar en otros enjuagues… Cuentan que cuentan que ROJAS no da “brinco sin huarache” y en ese sentido promover la Revocación no le dejaría dinero y para políticos como él “Time is money” y su tiempo no lo desperdicia en algo que no le deje algo al bolsillo… Por favor, no le vaya a decir que aquí se lo dijimos… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… Quien salió bien quemado es el alcalde de Altamira, ARMANDO MARTÍNEZ MANRIQUEZ, pues todavía no sale del enorme conflicto y daño a su imagen que le ha generado su jefa de Prensa, que ya anda metido en otro… Cuentan que cuentan que de tracalero no lo bajan, pues el empresario ADOLFO LATOSFKI LUNA, le exigió al Alcalde que no fuera “cu#$o” y si hablara en ruso le hubiera dicho “Paga Armando no seas rosca”; ¡fuchi-kk!, diría el presidente AMLO … También cuentan que LATOSFKI asegura que le ayudó en campaña para que se hiciera Alcalde y al final sólo recibió olvido de ARMANDO, por lo que fue a la Presidencia Municipal de Altamira a recordarle el acuerdo con una jocosa manta muy subida de tono … !Ay nanita¡

++CUENTAN QUE… Sigue causando mucho ruido la ausencia del alcalde de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, apodado “El Makito”, en el registro de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA… Cuentan que cuentan que la sorpresa se da porque presuntamente MARIO DELGADO, en su calidad de Líder nacional de Morena, ya había “acordado” con él para que se sumara, pero a la hora de los trancazos no quiso viajar a Ciudad Victoria… También cuentan que ahora que Morena perdió el control del Congreso local, los alcaldes ya no se sienten tan “comprometidos”, por lo que aseguran que, si para el tres de abril no llega y si para el cinco de junio tampoco, entonces ya no llegó… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

