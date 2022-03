¿Y qué hacemos con la Morena Úrsula…?

Para desgracia de la narrativa presidencial y esa prosa romántica de “no somos iguales” o de “no robar, no mentir, no traicionar”; un nuevo escándalo en el círculo familiar del Presidente de México reventó esa narrativa y esa prosa condenándolas a ser simples “dogmas de la ilusión”.

La protagonista fue, en esta ocasión, la sobrina del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, cuando fue exhibida al andar pidiendo “moches” a través de una (¿o varias?) compra inflada.

Si de por sí a la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional le ha ido demasiado mal, este escándalo en que se ve envuelta su neo-coordinadora, ÚRSULA PATRICIA SALAZAR MOJICA, sigue sumiendo a la “legión guinda” en el fango del descrédito y manteniendo una herida gangrenada, que supura la pus de la corrupción.

La situación no es para menos. Si tomamos en cuenta que ARMANDO ZERTUCHE ZUANI sólo duró como coordinador cinco meses por misógino, por practicar la cerrazón y presuntamente porque aplicaba la política “chicharronera”: ¿cuánto tiempo le queda de “vida” a SALAZAR MOJICA como coordinadora, luego de escuchar el audio donde claramente pide a un proveedor que en el subtotal le agregue unos “20 mil pesos más” para que se los regrese en efectivo…?

De resultar cierta esta situación, la sobrina del Presidente de México podría estar incurriendo en delitos como “crimen organizado”, “asociación delictuosa” y “lavado de dinero”, entre otros; en caso de que proceda la demanda ante la Fiscalía Anticorrupción, que amagaron interponer las delegadas nacionales del Partido de la Revolución Democrática, VERÓNICA PIÑA y ROXANA LUNA.

Cabe señalar que SALAZAR MOJICA, asegura que la grabación dada a conocer por el colectivo “Anonymous Tamaulipas” es falsa y que el avance tecnológico permite inventar voces para hacer creer a la población que es ella, aunque no lo sea…

En este caso y al no tener una acusación formal en su contra, se presume inocente hasta que se le demuestre lo contrario… Pero también, en dicha grabación, la dama habla de que hay más proveedores, de que no quiere “cargarle todo” a uno y que por eso emplearía “a otros” … ¿Y si los proveedores deciden hablar…?

Los escenarios están complicados para ÚRSULA SALAZAR MOJICA y de paso no sólo para su bancada en el Congreso, sino también para su partido en la entidad por lo siguiente:

(1) Así como Anonymous Tamaulipas difundió esa grabación, ¿quién puede asegurar que dicho colectivo, no tengan más sobre lo mismo o de negocios más explícitos; incluso videos…?

(2) El grupo antagónico a Morena, es decir la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso local, ahora preside la Comisión Instructora y actualmente el partido azul es mayoría, de tal suerte que podría promover un juicio político contra SALAZAR MOJICA, según palabras de FÉLIX GARCÍA.

(3) Si la Fiscalía Anticorrupción recibe la demanda de las delegadas nacionales del Partido de la Revolución Democrática, bien pueden “reventar” a la sobrina del Presidente de México.

(4) Si los tres puntos anteriores se cumplen, el escándalo sería mayúsculo, insostenible y, para desgracia de los planes morenos y del dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO, de que combaten la corrupción, pegaría directamente a la campaña por la Gubernatura y a su narrativa.

Hijos, hermanos, prima y ahora una sobrina del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR están envueltos en conductas reñidas con las leyes tributarias de México…

VAMOS A SUPONER SIN CONCEDER que dicha grabación se dio cuando SALAZAR MOJICA, pasó por la Dirección del Conalep, como Jefa de Servicios Administrativos y que los proveedores con quienes presuntamente hizo negocio para que le dieran moche “se asustan” y deciden eructar todo lo que saben, confirmando los malos manejos a cambio de que “no se les toque”, ¿en dónde queda la narrativa de no robar, no mentir, no traicionar…?

De por sí la corrupción es intolerable en cualquier época, pero ahora, a poco menos de seis meses de que arranque la campaña a la gubernatura, conductas como las de SALAZAR MOJICA hacen mucho ruido y causan demasiado daño a Morena… Pendientes…

~~FORTALE UAT CON DEPORTE PRESENCIA UNIVERSITARIA. —Luego de concluir una semana llena de actividad deportiva, en la que inauguró la reapertura del Estadio Universitario “Eugenio Alvizo Porras” y asistió al clásico tamaulipeco de fútbol, el C. P. GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), destacó el objetivo de fortalecer la identidad y la presencia universitaria en la sociedad.

Entrevistado en el Estadio Olímpico “Marte R. Gómez” al terminar el encuentro entre los Correcaminos y la Jaiba Brava de Tampico-Madero, el Rector Guillermo Mendoza manifestó que la UAT busca promover y difundir las actividades físico-atléticas, deportivas y recreativas con acciones encaminadas a la superación física e intelectual de la comunidad universitaria en vinculación con la sociedad tamaulipeca.

Se dijo contento por la actividad deportiva en la Universidad y agradeció la participación de la afición y la sociedad en general que siguen al equipo de fútbol Correcaminos.

“Tuvimos un buen fin de semana, ambos eventos con mucho éxito en un ambiente familiar y cerrando el domingo ganando el clásico; qué bueno que la gente se divirtió”, dijo el Rector.

Siguiendo con la actividad deportiva universitaria, informó que el miércoles 30 de marzo arrancará el torneo de la Liga Infantil y Juvenil de la Copa UAT en el estadio “Eugenio Alvizo Porras”, recién remodelado y con cancha sintética, que recibirá a poco más de 120 equipos que participarán en este tradicional torneo en Ciudad Victoria.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Vaya escándalo el que tiene encima el Ayuntamiento que preside EDUARDO GATTÁS BÁEZ, luego que el periódico digital La Expresión diera a conocer que el actual secretario de Obras Públicas de Victoria estuvo preso por fraude… Cuentan que cuentan que EUSEBIO ALFARO REYNA pasó de ser un detenido por agentes federales y preso en el Centro de Ejecución de Sanciones, al hombre de mayor confianza de GATTÁS BÁEZ, al “darle” más de 133 millones de pesos para que los destine a la obra pública… También cuentan que esta la historia la plasmaron agentes federales, División de Investigación, en el oficio PF/DINV/OTAMPS/PD/14794/2014, en que se basó su detención bajo el número 4837/2014 del 16 de diciembre del 2014 y está relacionado con el expediente 241/2014, radicado ante el Juez Primero de Primera Instancia Penal, JUAN ARTEMIO HARO MORALES y el delito fue cometido en agravio de JORGE TAMEZ RUIZ… Peeerooo el cuete apenas va a tronar, pues se está calentando… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… El hoy secretario general de Gobierno, GERARDO PEÑA FLORES, podría convertirse en “gobernador plurinominal”, por extraño que pudiera sonar y más difícil de imaginar… Cuentan que cuenta que “haiga sido como haiga sido”, el proceso de desafuero en contra del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, sigue su curso y si éste falla en contra del Mandatario tamaulipeco, el emergente sería el Secretario General de Gobierno… Peeerooo también cuentan que fue por eso que PEÑA FLORES entró como “último cambio”, cuando supuestamente el que estaba perfilado para esa posición era el ex alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, quien, en caso de darse los cambios previstos, sí se le puede hacer llegar a esa posición, ¿o no?… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… Muy indignados, pero muy indignados, están algunos diputados por el “chapulineo” que han hecho unos de sus pares que hasta pretenden hacer una ley que impida que anden como resortes brincando de un lado para otro… Cuentan que cuentan que con todo e indignación, a la hora de la hora no habrá ni un solo diputado que quiera darse un tiro en el pie y darle pa’ delante a la ley “anti-chapulín”, porque nadie sabe lo que depare el destino… Y es que ya ve al hoy Presidente de México, que una vez dijo que “no pactaba con corruptos” y con el correr del tiempo tuvo que “resignarse” a recibir el apoyo de MANUEL BARTLETT DÍAZ y ELBA ESTHER GORDILLO MORALES, de manera que decir “de esa agua no he de beber”, no tienen caso y menos hacer una ley que impida pasar de un partido a otro o de un cargo a otro o de una bancada a otra, sobre todo hoy que andan salte y salte… ¿o sí? ¡Calla pesáo!

