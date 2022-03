La amenaza de Hugo

Llama mucho la atención cuando el tacto político falla en algunos funcionarios que, a pesar de que tienen de herencia política en la sangre, pareciera que los momentos que les toca vivir en la administración, olvidan la sensibilidad popular.

El martes, después de iniciada la primavera de este 2022, el periodista Gerardo Balderas firma una nota que titula Castigo para Quienes den mal Uso del Agua, y como subtítulo señala que el secretario del Ayuntamiento de Victoria, Hugo Reséndez, expresó que, a la falta de agua, se tomarán medidas drásticas con la población que la desperdicie.

A lo largo del texto periodístico se señala los puntos de vista del Secretario del Ayuntamiento, que por cierto dice ver con desagrado “…como la gente gasta el agua hasta para regar la calle con manguera…” Desde luego que tiene razón el alto funcionario municipal, porque hay gente que desperdicia el líquido.

Sin embargo, me parece que Resendez Silva no aplica su criterio parejo, pues de nadie desconoce los… hasta típicos charcos de agua potable o drenaje, que por cuadras y cuadras de la ciudad se fugan y lo peor… Nadie sanciona a los responsables, ni por lo menos amenazan como ahora se le ocurrió a Don Hugo.

Es innegable que el problema del agua no es nuevo, aunque la esperanza guinda aseguró en su campaña para llegar a la presidencia municipal, que solucionaría el desabasto y, por desgracia no solo los problemas hidráulicos se han agravado, sino que ahora se suma la amenaza del secretario del Ayuntamiento victorense y no es nada halagadora.

Los periódicos de la región y algunos estatales reportan que la capital de Tamaulipas sigue con la problemática en el suministro del vital líquido incluyendo la que llega de la presa Vicente Guerrero, que según datos oficiales apenas tiene un 30% de su capacidad, aunque difiero de las opiniones cuando afirman que en otras épocas, como las de “…Almaraz Smer estaba al 100% -la presa- y la población tenía 24 horas del día agua.”

Así como la COMAPA implementa la reglamentación de sanciones por desperdicio del agua, también no deben obviar en la regulación, los estímulos para quienes registren bajos consumos… pero pareciera que los funcionarios, no solo de hoy, sino de siempre, solo son parciales y es el usuario quien siempre paga los errores.

Admito que el agua es un problema mundial, pero también reconozco, no siempre es la culpa del usuario que la desperdicia. Son empleados y funcionarios de la misma COMAPA quienes provocan desde la falta de mantenimiento, hasta deficiencias en las instalaciones y/o reparaciones.

No será la primera vez que el suministro hidráulico sea sectorizando, con la finalidad de que mayor número de victorenses tengan algunas horas agua en sus hogares, porque se entiende que la capital, necesita en promedio mil 900 metros cúbicos y la capacidad actual que se surte es de mil 200, lo que hace insuficiente el suministro.

Esta semana, usted lo sabe, PEMEX contribuyó con su fuga de petróleo en un ducto del municipio de Hidalgo, la contaminación de una extensa zona agrícola, pero el derrame fue tan fuerte que unas versiones aseguran contaminó el Río Purificación y otras que el derrame llegaría al vaso de la Presa Vicente Guerrero y por consecuencia, a los hogares.

Algunos podrán expresar, si la COMAPA nos entrega agua turbia, ¿Qué más da si ahora trae gasolina? A propósito… ¿De la reparación e indemnización por los daños que se ocasionaron, los usuarios alcanzarán alguna bonificación en la facturación? O solo al ciudadano se le castiga por desperdiciar el agua que tanto cuesta llevar a los domicilios.

Ironías de la burocracia municipal que muchas veces se reflejan en las casillas electorales, en Victoria, en Tamaulipas, en México y en otros países.

¡Niéguemelo!