Zertuche y la JUCOPO

Definitivamente, no debe ser nada fácil y sí bastante complicado, presidir a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, en un escenario de “Gobierno dividido” y, con mayor razón, en la coyuntura política de la que, sin duda alguna, será la madre de todas las batallas electorales, jamás vista en la historia contemporánea de Tamaulipas.

Viene a cuento lo anterior, porque en los últimos días he leído comentarios, a favor (“es una buena persona”) y en contra (“no tiene el perfil para conducir la JUCOPO”), lo mismo en las columnas periodísticas, redes sociales y chats de WhatsApp, así como de gente cercana que lo acompaña en el día a día, del diputado ARMANDO ZERTUCHE ZUANI.

Desconozco qué tan ciertos son unos y otros, porque nunca he platicado con el diputado ZERTUCHE ZUANI, y por esta razón, no puedo convalidar dichas opiniones, mucho menos meter las manos al fuego, por un político al que solo conozco por su trayectoria pública, que aquí he comentado.

Lo que sí puedo decir, basado en datos duros, es que, por voluntad popular expresada por 1’429,109 de votantes, la mayoría de las curules quedaron en manos de MORENA, dando paso a que, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, se convirtiera en el primer diputado en presidir la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, en un escenario de “Gobierno dividido”.

Recordemos que, en la elección de diputaciones de mayoría relativa de 2021, MORENA cosechó 542,858 votos, ganando en 16 Distritos, mientras que el PAN obtuvo 513,179, venciendo en 6 Distritos Electorales, sumando en total 18 y 13 diputaciones por ambos principios, respectivamente, más 2 del PRI, 2 del PT y una de MC, para las 36 que conforman la LXV Legislatura.

ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, asume la presidencia de la JUCOPO, en un contexto político inédito: por primera vez en la historia del estado, el partido del gobernador en turno, en este caso, del panista FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, pierde la mayoría en el Poder Legislativo, dando paso a una relación “republicana” muy distinta, a las conocidas y evaluadas, en un contexto de “Gobierno unificado”.

Por supuesto, en descarga del diputado ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, las implicaciones financieras y políticas a las que enfrenta una JUCOPO en estas condiciones y, sobre todo, en esta coyuntura de sucesión gubernamental, han sido turbulentas, por decir lo menos.

Una serie de interrogantes pueden alumbrar este debate, una vez que cada quien responda y saque sus propias conclusiones.

¿Realmente HOMAR ZAMORANO AYALA; PALOMA GUILLEN VICENTE; AMIRA GÓMEZ TUEME; RICARDO GAMUNDI ROSAS; LUPITA FLORES VALDEZ; RAMIRO RAMOS SALINAS; CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ; GLAFIRO SALINAS MENDIOLA; GERARDO PEÑA FLORES y FERNANDO GARCÍA AGUIAR; sobrellevaron exitosamente la presidencia de la JUCOPO; gracias a sus prendas personales y sin apoyo político externo?

Sin restar méritos: ¿Acaso no fue determinante su estabilidad y permanencia en la JUCOPO, el que contaran con el apoyo de un gobernador surgido de su propio partido y de un Secretario General de Gobierno afín al proyecto?

¡Claro que sí! EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES y ANTONIO MARTÍNEZ TORRES, dieron seguridad y estabilidad, a las presidencias de la JUCOPO, en las Legislaturas LIX y LX.

Idéntico efecto tuvieron EGIDIO TORRE CANTÚ, con MORELOS CANSECO GÓMEZ y HERMINIO GARZA PALACIOS, para las Legislaturas LXI y LXII, así como FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, para las LXIII y LXIV.

Como lo tendrá, céteris paribus, de aquí a por lo menos el 30 de septiembre, FÉLIX FERNANDO GARCÍA AGUIAR y la convulsionada LXV Legislatura, teniendo a GERARDO PEÑA FLORES en la Secretaría General, al regresar por el momento, a un escenario de “Gobierno unificado”.

¿Qué hubieran hecho JOSÉ BRAÑA MOJICA y demás obradoristas, de haber estado al frente de la JUCOPO en un escenario de “Gobierno dividido”?

¿En realidad alguien pensó ingenuamente, que el cabecismo aceptaría sin chistar la pérdida del Poder Legislativo y se cruzaría de brazos, cuando está en juego la continuidad del PAN en el Poder Ejecutivo, levantando la bandera blanca para entregar esta importante plaza al ejército obradorista?

“Si los hombres fueran ángeles, el Estado no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, ningún control al Estado, externo o interno, sería necesario”, escribió JAMES MADISON en febrero de 1788, al debatir sobre la teoría constitucional de pesos y contrapesos (check and balance), entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Definitivamente, no queda la menor duda de que, quienes ejercen el poder, como el Presidente LÓPEZ OBRADOR y el Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA, prefieren gobernar con un Poder Legislativo afín a su proyecto, a estar rindiendo cuentas a un Congreso en manos de un partido diferente, que les dilata o no les aprueba sus iniciativas.

No pretendo meter las manos al fuego por ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, a quien no conozco, tampoco juzgarlo sin reflexionar, pero si alguien pensó que el estreno en Tamaulipas de un escenario de “Gobierno dividido”, en plena sucesión gubernamental y con el litigio entre el obradorismo y el cabecismo, aun ardiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sería un agasajo democrático amigable, vive en otro planeta o pecó de ingenuidad.

Bien dicen que, en política, no hay sorpresas sino sorprendidos.