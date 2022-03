Solo para hacer amigos

LUIS LAURO REYES, se convierte a partir de este martes en el tercer súper delegado que tendrá Tamaulipas desde la llegada de la “Cuatroté”.

El parecito que lo antecedió JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL y RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, llegaron a ese cargo con la intención de hacerse de la candidatura a la gubernatura bajo el patrocinio de Morena, y no lo consiguieron, se fueron con la cola entre las piernas pese a que el segundo tenía una muy estrecha relación con el presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, y “JR”, tenía a su disposición a todos los servidores de la nación; de nada les sirvió.

Entonces, qué es lo atractivo que tiene ese cargo a nivel federal, nada absolutamente, nada; porque tampoco se pueden hacer negocios al amparo del poder, eso está solamente permitido para los cercanos al inquilino de Palacio Nacional y sus hijos, claro; aquí en Tamaulipas el nuevo delegado vendrá a hacer muy felices a familias pobres, y hacer amigos; nada más.

Y es que Luis Lauro puede presumir que va ejercer un presupuesto mucho mayor que el que manejaba siendo presidente municipal; pero al federal no lo puede tocar ni con el pétalo de una rosa, y al municipal podría rasguñarle algo.

Lo dicho, solo hacer amigos, nada más.

LOS MORENISTAS debe de estar arrepentidos haberle dado cobijo en sus filas a MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ.

La complacieron haciéndole candidato a la alcaldía a su hijo CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, que no tenía mérito alguno y había otros que si como RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ; pero su ambición fue más lejos porque después se empecinó, pero en serio, en querer ser la candidata a la gubernatura sin tener el más mínimo mérito más que su dinero; recordar que en Morena existían otros que ya habían hecho talacha más suficiente.

Maki, no.

Y cuándo no fue la candidata arremetió duro contra la dirigencia nacional tildándola de parcial y otras chuladas, y la cosa no paro ahí, se fue con todo con el bueno AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, del que no solo denostó en medios de información y redes sociales, sino que llevó el caso ante el árbitro electoral en donde le dieron barranca, como dice “Pepillo” el estelar comentarista de deportes de Televisa.

Con todos estos antecedentes, quién la puede necesitar en un proyecto en donde será segundona y ese papel a Maki no le gusta.

Y además con qué confianza, sabiendo que en un descuido hasta les encaja el puñal.

Bien haría Maki en ir preparándose en un futuro, porque una vez que gané Américo, le podría ir mal, partiendo que el afamado cardiólogo trae gen priista, y esos no perdonan.

Porque la doctora le ha hecho muchos agravios al galeno-candidato.

UNA VEZ pasado el mal tiempo que nos trajo un friecito sabroso y lluvias intermitentes, a partir de este lunes el Gobierno Municipal de Suelo Riobravense que preside HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, reinició el intenso programa de bacheo en la zona centro.

Se vieron cuadrillas de Servicios Primarios chambeando a todo lo que da en la calle que se encuentra a un lado de la agencia Volkswagen, que prácticamente estaba para el perro, todo mundo le sacábamos la vuelta.

A lo largo de la semana habrá buen tiempo así que se espera se tenga un gran avance sustancial en este reinicio del programa de bacheo.

El segundo síndico JOEL EDUARDO YAÑEZ, llevó la representación del alcalde Villegas González, a la inauguración del “Centro Comunitario Adventista”, en donde se dará atención integral a familias de populosos sectores como “Guerrero”, “Azteca” y “Satélite”.

EN SUELO Matamorense sigue cosechando frutos el proyecto encabezado por CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, y lo más importante, son actores políticos que pertenecieron a Morena y ahora salen desilusionados de ese instituto político.

Una de ella es MARÍA ISABEL PÉREZ MORALES, que afirmó que apoyan al “El Truko”, porque conocen de su trayectoria y además no están dispuestos a aceptar un candidato que les están imponiendo.

Reconoció los avances que Tamaulipas ha tenido en materia de seguridad, trabajo en los que Verástegui Ostos ha sido factor importante, también ven en él alguien incluyente, pues dentro de su proyecto se encuentra gente de distintas ideologías, por eso, más allá de colores, apoyarán a la persona más capacitada para gobernar.

También el fundador del partido guinda en este municipio ALEJANDRO ALFONSO MAYER GARZA, señaló que no les agrada la forma en que se están tomando las decisiones dentro del Movimiento de Regeneración Nacional, y que “El Truko” es el candidato idóneo para Tamaulipas, ha cumplido en las diferentes encomiendas que el mismo pueblo le ha dado, porque primero fue alcalde de Xicoténcatl (dos ocasiones), después como diputado y en la secretaría general de Gobierno; cargos en los que ha convencido.

Otra de las sumatorias es la del empresario CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ LIMAS, quien afirmó que el que seguramente será el candidato a la gubernatura por la alianza “Va por Tamaulipas”, tiene la experiencia y los pantalones para sacar adelante los retos que enfrenta la entidad.

SIGUE sonando fuerte en el ámbito internacional el Gobierno Municipal de Suelo Neolaredense que preside CARMEN LILIA CANTÚROSAS, al anunciar la organización del maratón ciclista denominado “Puerta de las Américas”.

Es un acontecimiento deportivo de talla internacional en donde también le entran Coahuila y Nuevo León, y el cual será inaugurado el 20 de marzo por la alcaldesa Cantúrosas Villarreal.

Durante el anuncio del evento la alcaldesa Cantúrosas Villarreal estuvo representada por el regidor y presidente de la comisión de Deportes GUADALUPE ZAPATA MUÑIZ, y en donde estuvo presente el organizador y promotor DANIEL PEÑA TREVIÑO, que le ha agarrado un tremendo cariño a la actual administración municipal.

El regidor Zapata, destacó que con este evento también se reactivará la economía de la ciudad, reflejada en una derrama económica en hoteles y restaurantes con la visita de atletas de San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Texas y otras partes de México.

La competencia estará dividida en diferentes categorías como en 20 km iniciados, 25 km principiantes, 45 km intermedio y 70 km élite.

LA RECONOCIDA periodista MARIANA MONDRAGÓN, trajo la representación del secretario general de Gobierno GERARDO PEÑA FLORES, a la toma de protesta de MARTIN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, como presidente estatal de la Unión de Periodistas Democráticos, ocurrida en pasado fin de semana en Suelo Riobravense.

Hicieron acto de presencia los regidores FRANCISCA CASTRO ARMENTA y ADRIÁN BECERRIL, el exlíder estatal de la Fecanaco JESÚS MELHEM KURI, el líder transportista JESÚS LÓPEZ, el expresidente municipal CARLOS ULIVARRI, ERNESTO PORFIRIO FLORES VELA, la exfuncionaria municipal, muchas veces, en Suelo Reynosense ANGÉLICA ARREDONDO ARRAMBIDE, RODOLFO LÓPEZ GONZÁLEZ, y compañeros de los medios de comunicación de la región norte.

El líder vitalicio de esta organización periodística OSCAR ALVIZÚ, tomó la protesta al nuevo dirigente estatal, al que invitó a dar su mejor esfuerzo para darle brillo a este gremio tan valioso e importante en la entidad.

“Llegó para sumar y bienvenido quien lo quiera hacer”, dijo en parte de su mensaje Martin.

Destacó que se trabajará de la mano con los presidentes municipales, diputados federales y locales, los tres órdenes de gobierno en un marco de respeto y cordialidad, y que la sociedad civil jugará un papel preponderante durante su gestión.

