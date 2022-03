Los amarres de Americio

1.-El abanderado de MORENA Américo Villarreal Anaya, se reunió el pasado fin se semana con el aún secretario general de los trabajadores de la secretaria de Salud Adolfo Sierra Medina, quien juró amor eterno al galeno, hace unos días el ya casi candidato, lo había hecho con otros líderes sindicales, que ya trabaja en torno al proyecto del cardiólogo.

No es la primera vez que Sierra Medina, hace este tipo de encuentros con los abanderados, antes lo había hecho con el doctor Rodolfo Torre Cantú, del Partido Revolucionario Institucional, después con quien hoy gobierna Tamaulipas y ahora con el Doctor de profesión y abanderado de MORENA, que conoce y muy bien al dirigente de los trabajadores de salud.

Américo trae sus números, sus datos, pero sabe que necesita de todos para dar la pelea en la urna a Cesar Augusto Verastegui Ostos que ha subido muchos puntos en la primera parte de la precampaña, por eso es que se reunió con sierra y otros lideres sindicales, no hay tiempo que perder.

Lo cierto es que en el compas de espera entre la pre y la campaña, los dos principales abanderados de MORENA, y de acción nacional con sus adicciones, hacen lo que deben, no pierden el tiempo y se dedican a ganar adeptos, será dicen los que saben una contienda muy reñida y en donde los candidatos saben que es el todo por el todo y donde tienen que poner toda la carne al asador.

En la campaña del galeno, Américo Villarreal Jr. Hace lo propio congrega a jóvenes de su edad y abona al proyecto, se le ve en distintos municipios de la entidad haciendo trabajo en torno a lo que será la campaña de su padre, hay quien dice que para la campaña se realizaran algunos ajustes y como las bolsas de plástico, muchos se quedaran atorados en los alambres, ya no pasaran a la siguiente etapa.

Hay errores muy marcados, y desde luego que los candidatos tendrán que ajustar sus estrategias, sobre todo en el trato a la gente y a los mismos medios de comunicación, hay que decirlo, desde ahora han marcado y marcaran la forma de como gobernaran y como será el trato para sus gobernados, hay que estar atentos.

2.- ¿Pues no que son representantes del Pueblo? Muy mal se ve el ex regidor Marte Alejandro Ruiz Nava, cuando dice “siempre apoyare a la familia natural, el matrimonio es entre el hombre y la mujer, según los derechos humanos” y remata “en su artículo 16 en la declaración universal de los derechos humanos”.

El también diputado suplente en la actual legislatura es uno de esos que se dicen representantes del pueblo que no hace nada ni deja hacer, ojala que en vez de ofender, bravuconear y despreciar a quienes piden al Congreso de Tamaulipas que legisle sobre el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, les tienda su mano y haga algo por hacer valer los derechos de todo ser humano, aunque le diré que con sus acciones Marte solo deja entrever su ignorancia por las leyes y los derechos de las personas, sean del sexo que sean o la preferencia que tengan.

Hay que decirlo eso en nada abona al proyecto que se avecina donde estaría muy bien aplicado el dicho aquel de que Calladito te ves más bonito.

3.-Por el lado del abanderado de Acción Nacional y la coalición PRI, PRD Cesar Augusto Verastegui, también sigue sumando adeptos y en el caso del truco, ahora fue el empresario de Matamoros Carlos Alberto González Lerma, quien refiere que la perdida de confianza en el gobierno federal impacta negativamente en esta entidad y que por ello Tamaulipas necesita seguir avanzado y que esto sólo lo garantiza Don truco, dice.

“Tamaulipas necesita seguir avanzando en los temas de salud y educación, en educación para mantener la confianza de los inversionistas y así seguir generando empleos”, refiere.

Se a terminado la confianza en el gobierno federal, eso hace que los empresarios nacionales y extranjeros no inviertan en Matamoros, ni en Tamaulipas, que no exista crecimiento en el empleo la gente no tiene un salario digno y no puede sacar adelante a su familia, asegura el empresario.

“En Tamaulipas se ha generado confianza y certidumbre, que vienen de la mano de la seguridad y el respeto al estado de derecho, que se incentive la inversión para que haya empleo, el truco, tiene la experiencia y los pantalones para hacerlo, remata.

4.-Para salir el rector de la máxima casa de estudios Guillermo Mendoza Cavazos, felicito a los egresados de la licenciatura en negocios internacionales y de ingeniería en mantenimiento industrial que concluyeron sus estudios en la UNIDA Académica Multidisciplinaria Rio Bravo generación 2017-2021.

Por motivos de la pandemia y a través de un video mensaje el rector felicitó a los graduados de esas carreras a quien les deseo el mejor de sus éxitos en su vida profesional.

Los invito a buscar siempre ser la mejor versión de sí mismos a echarle ganas, pero sobre todo a poner muy en alto el nombre de la UAT y sobre todo a aplicar los conocimientos adquiridos.

