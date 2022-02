¿Américo Villarreal realmente recibe apoyo?

Algo está pasando en el “equipo compacto” del senador con licencia y prospecto a la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), AMÉRICO VILLARREAL ANAYA (AVA).

Es cierto, no son los tiempos para “enseñar sus cartas”, entiéndase presentar su equipo de trabajo; pero por la forma en que está operando todo indica que no “confía en nadie”.

La jugada de cambiar al Coordinador de Programas Federales para el Desarrollo de Tamaulipas, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, a poco menos de cuatro meses de las elecciones, es una jugada que nunca se entendió cuando se presumía unidad.

Se pensó que, con este cambio, un poderoso cuadro, al menos un caballo cuarto de milla, llegaría a esa posición; pero se decidió por el ex alcalde de Güémez, LUIS LAURO REYES RODRÍGUEZ… ¡Oh desilusión!

Parece que al senador AMÉRICO VILLARREAL se le olvidó que REYES RODRÍGUEZ fue quien acompañó aquel uno de mayo del 2020 al senador suplente ALEJANDRO ROJAS DÍAZ-DURÁN a presentar una demanda en contra del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, cuando ROJAS buscaba ser dirigente nacional de Morena.

El ahora ex alcalde fue el mismo que le jugó las “contras” al partido con el que gobernó Güémez (Morena), cuando le dijeron que no sería apto para la reelección, por la infinidad de desaseo económico que hizo, por lo que envió a su esposa VALERIA OROZCO (de quien se decía era el poder tras el trono), a competir por la Alcaldía, pero con las siglas de Movimiento Ciudadano, de la mano de GUSTAVO CÁRDENAS.

Además, fue REYES RODRÍGUEZ quien financió los caprichos de quien hoy se hace llamar “candidato legítimo”, ROJAS DÍAZ-DURÁN en su pleito y demanda contra el Gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA. Lo anterior lo puede comprobar en el siguiente link: https://bit.ly/3Hj7IxG

Es precisamente ROJAS DÍAZ-DURÁN el que dio por terminado su pleito contra el Gobernador de Tamaulipas, quien ahora mantiene un golpeteo constante en contra de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA…

El propio Senador con licencia no ha reparado en el hecho de que REYES RODRÍGUEZ tiene “cuentas pendientes” con la Auditoría Superior del Estado, un ente cuyo patrón no está en el Poder Legislativo sino en el Ejecutivo estatal, con JORGE ESPINO ASCANIO, como “verdugo”, y eso representa un riesgo que no está calculado para los planes electorales de AVA.

Es importante preguntar lo siguiente: ¿Quienes pusieron a REYES RODRÍGUEZ pensaron en el posible escándalo de que en plena efervescencia electoral al ex alcalde de Güémez le ventilen algo sobre sus cuentas públicas siendo coordinador de los Programas Federales para el Desarrollo de Tamaulipas y lo liguen a su “padrino” AVA…?

Por lo mencionado, es que se robustece la idea de que REYES RODRÍGUEZ sólo llegará a Bienestar a calentar la silla por órdenes de AVA; pues alguien más, con mayor cerebro, será el titiritero que mueva los hilos en esa posición.

Por otro lado, y ajeno a todo lo anterior, no se entiende la “ayuda” que le quiso dar el delegado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Tamaulipas, ERNESTO PALACIOS CORDERO al senador con licencia AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

El lunes al mediodía, en compañía de representantes del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, salió a “aclarar” lo que todos sabemos: que AMÉRICO VILLARREAL es el único precandidato de Morena en Tamaulipas.

Las palabras del delegado y las acusaciones que lanzó a la ex alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, y el “candidato legítimo”, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ-DURÁN, de que “no se dejen engatusar”, lejos de dañar la imagen de ambos personajes los hizo grandes por dos razones.

(1) Buena parte de tamaulipecos le daban poco valor a las “chifladurías” de ALEJANDRO ROJAS, pero PALACIOS CORDERO, “legitimó”, sin querer queriendo, la lucha del “candidato legítimo”, quien por ciento sentenció que “la precandidatura de AVA está haciendo agua” y lo explicaría este viernes.

(2) Además, los comentarios de PALACIOS CORDERO, engrandecieron a MAKI ORTIZ, quien era considerada por el propio AVA como “sólo dos votos” … Punto y aparte.

En concreto. Salir a remarcar que AVA es y será el candidato de Morena a la Gubernatura, más que una explicación no pedida, por parte de PALACIOS CORDERO, dejó en claro una realidad que muchos saben pero que su “cuadro chico” no reconoce:

(1) La precampaña de AVA no prendió como se esperaba.

(2) Los dichos de ALEJANDRO ROJAS y MAKI ORTIZ sí causaron daño, más de lo calculado, a los planes de AVA.

(3) Una buena parte de cuadros de Morena se están alejando del proyecto y los dichos de PALACIOS buscan retenerlos… Punto y aparte

Además, PALACIOS CORDERO aseguró que el proceso interno de Morena había finalizado, defendiendo la “transparencia” con que se dieron las tres encuestas, algo en que los más de 30 precandidatos registrados y otros más que no alcanzaron registro, no coinciden con el Delegado.

Esas encuestas generaron muchas dudas, no sólo en Tamaulipas sino en los otros cinco estados que también pasaron por el mismo proceso selectivo para sacar precandidato, tan es así que hay impugnaciones, pero esto no lo vio PALACIOS CORDERO, al lanzarse a una aventura mediática sin medir las consecuencias de sus comentarios…

En resumen, las prisas de PALACIOS CORDERO lejos de ayudar al senador con licencia, AMÉRICO VILLARREAL, fue más bien una llamada de auxilio, una súplica a quienes se iban del proyecto para que no lo hicieran; algo que devaluó al proyecto en sí y exhibió el lado vulnerable de AVA…

No puede PALACIOS pregonar fortaleza y unidad, cuando un cuadro beligerante y locuaz (ROJAS), así como una ex alcaldesa que sólo representa “dos votos” (MAKI), le están pegando un brutal susto al senador con licencia AVA… La lectura ahí está para quien la quiera ver… Punto y aparte…

Perdón que insista, pero AVA también podría enfrentar en breve un escándalo mayúsculo, siendo candidato, pues tal vez el “fantasma de Carmona” lo persiga, igual y como persigue al alcalde de Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ y al diputado federal del distrito 07, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO; pero de ese tema hablaremos en otras colaboraciones…

El senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA debe aprovechar este “in pase” para reflexionar, (“serenarse” diría AMLO) y revisar quién o quienes le están apoyando… No vaya a ser que se dé cuenta al final que terminó por rodearse sólo de rémoras y generales, que lejos de impulsarlo lo frenaron… Pendientes…

~~Y SIGUEN “ESCURRIMIENTOS” DE MORENA. —Para colmo del proyecto de AVA, un ala de Morena llamada Cuarta Transformación Tamaulipas (4TT), decidió dar su respaldo a CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS para que sea el próximo gobernador de Tamaulipas.

ELVIA ESMERALDA CERDA BRIONES, a quien se le conoce como activista y fundadora de la 4TT en Reynosa, señaló que están trabajando para un proyecto distinto al de su partido … ¡AyWey!

“Morena se está desmoronando, no nos gustan las imposiciones, sus líderes no nos toman en cuenta, no respetan los estatutos”, refirió tras señalar que a nivel estado el grupo brindará su apoyo a una persona que inspira confianza … ¡Qué gacho Tacho!

CERDA BRIONES afirmó que han seguido de cerca la trayectoria de “El Truko” y su persona y trayecto les inspiran confianza y con ello el compromiso de trabajar por el bien de Tamaulipas… ¡Calla pesáo!

~~CAPACITA UAT EN MANEJO DE LANGOSTA. —Con el fin de fortalecer las medidas fitosanitarias del control de la langosta centroamericana (Schistocerca piceifrons Walker) y reducir el riesgo fitosanitario en la región, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), impartió el curso “Manejo de la langosta centroamericana y fortalecimiento de acciones regionales”, dirigido a personal técnico de las instancias ejecutoras de Tamaulipas y Nuevo León.

Dicho curso fue realizado en las instalaciones del Centro Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnologías en Agricultura de Precisión (CENITTAP), perteneciente a la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAT, ubicado en el municipio de Güémez, Tamaulipas.

A lo largo del curso, sus participantes realizaron diversas actividades, como la exploración y muestreo para la detección de dicho insecto, prácticas de laboratorio para identificar ejemplares de langosta, análisis de su presencia en Tamaulipas y estados limítrofes, así como las acciones de coordinación regional para la atención y el manejo.

Estas acciones permiten proteger la producción de cultivos básicos, industriales, frutales y hortalizas en las regiones donde las condiciones climáticas y geográficas son óptimas para la reproducción del insecto.

