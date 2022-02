Alcalde Vs Gobernador, ¿quién le falló a Gattás?

El alcalde de Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ, tenía una cita pactada para las 6:30 de la tarde en la Secretaría General de Gobierno y por tanto al momento del cierre de esta colaboración todavía no existía algún tipo de información en sólido al respecto sobre si se fumó o no la pipa de la paz.

Lo que se tenía era la sentencia de GATTÁS BÁEZ, hacia la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica al citar: “Los carniceros de hoy serán las reses del mañana” … Claro que la dedicatoria no era para la UIFE… Al buen entendedor pocas palabras… O diría GATTÁS: el que entendió/entendió…

En ese sentido, el alcalde de Ciudad Victoria, debe pensar muy bien su jugada, la tiene fácil o la tiene demasiado complicada; todo dependerá del movimiento que desee hacer.

La tiene fácil porque si las “aclaraciones” que le pide la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) quedan sustanciadas, en una cita pactada para este jueves 24 de febrero, es decir demuestra que el origen de los millonarios recursos que empleó para adquirir una camioneta blindada y un departamento en Ciudad Madero son legales, saldrá fortalecido del asunto, enseñando el músculo y bien echado pa’ delante.

Pero la tiene complicada, porque si no lograr acreditar que esas transacciones se realizaron con recursos lícitos, entonces se evidenciaría que esa máxima de Morena, de “no robar, no mentir, no traicionar”, le pasó de noche al alcalde GATTÁS BÁEZ.

En contraparte, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA también está en las mismas circunstancias. Es decir, tiene a “tiro de piedra” al Alcalde de Victoria o se le puede voltear el chirrión por el palito, así de simple.

GARCÍA CABEZA DE VACA está a poco más de siete meses de dejar el poder constitucional y una de las instituciones de su Gobierno, como es la UIFE, no puede darse el lujo de fallar.

Si esa área de la Secretaría de Finanzas sustenta los señalamientos que el día martes hizo sobre los movimientos financieros del alcalde GATTÁS BÁEZ y otros que, según ellos, se quedaron a reserva por la secrecía, podría llevarse al edil a dos escenarios:

(1) Fincarle responsabilidades penales y “reventarlo”, lo que representaría un duro golpe para la marca guinda en Tamaulipas, siempre y cuando la UIFE presente pruebas (y no montajes) de las presuntas chapuzas de GATTÁS BÁEZ… y…

(2) Llevar el asunto de GATTÁS a los terrenos políticos, es decir a la mesa de las negociaciones, convirtiendo al alcalde de Victoria en un operador político de GARCÍA CABEZA DE VACA, para lo que se pudiera ofrecer a partir del tres de abril… Punto y aparte…

Sólo que la salida política hay que pensarla muy bien, pues si las pruebas de la UIFE son sólidas, es decir que logran fincarle delitos al Alcalde GATTÁS, y se le “perdona”, la reacción de la Opinión Pública no sería la más favorable.

Guste o no, se acepte o no, la población, no sólo de Ciudad Victoria, sino de Tamaulipas y más allá, ha seguido muy de cerca este conflicto. Las zanjadas diferencias entre un Gobierno emanado del Movimiento de Regeneración Nacional y otro del Partido Acción Nacional son por demás obvias.

Pero qué tanto convendría a la UIFE y a su Jefe en la entidad, tener los pelos de la burra parda en la mano, si al final la deja ir con la promesa de una operación política.

Bajo esta óptica, todo indica que las instituciones que conforman el Gobierno de GARCÍA CABEZA DE VACA buscan demostrar que son sólidas, que están firmes y que, a pesar de que están en sus últimos siete meses, siguen operando.

La UIFE no se puede dar el lujo de montar un espectáculo como el que hizo el pasado martes, por puro “acalambre”, de manera que eso huele a que sí llegarían hasta las últimas consecuencias, ¿o no…?

No se puede olvidar que, en el 2021, Palacio Nacional empleó la compra/venta de un departamento, para “reventar” la “Marca Tam”, consiguiendo arrebatar el control del Congreso local y los principales municipios; transacción que al final de cuentas un Juez federal dictó que era legal.

Hoy, sin esa presión por parte de la Cuarta Transformación sobre GARCÍA CABEZA DE VACA, el Gobernador puede darse el tiempo para “operar bien”, empleando los presuntos desaseados movimientos políticos de GATTÁS BÁEZ, para dar un manotazo en la mesa y lanzar el mensaje de que todavía el Gobernador es él y nadie más en Tamaulipas…

Por otro lado, el alcalde GATTÁS BÁEZ debe pensar muy bien sus movimientos y analizar si su estrategia en estos cinco meses de Gobierno le ha funcionado; asesorarse con personas que realmente estén casadas con su proyecto.

Por la forma en que ha venido escalando este escándalo con estas diferencias con el Gobierno de Tamaulipas, GATTÁS debería dar una revisada a los integrantes de su “cuadro chico”, sobre todo aquellos que le aplauden todo y lejos de orientarlo lo confunden con ese “sí a todo”.

Es evidente que, de demostrarse los señalamientos de la UIFE, también se demostraría que quienes lo asesoraron a embarcarse en una confrontación con el Gobernador de Tamaulipas, ya sea que cobren o no por ello, lo hicieron mal, pues lo llevaron hasta un callejón sin salida, a pelear contra un peso pesado y sin nadie que lo socorra de momento…

El líder del Congreso local, ARMANDO ZERTUCHE le mandó decir que “quien nada debe nada teme” (a pa’ ayuditas); el diputado del Distrito 14, PEPE BRAÑA MOJICA, ha guardado silencio, al igual que VITAL ROMÁN MARTÍNEZ, del Distrito 15, ambos de Morena, mismo partido que del alcalde GATTÁS.

Su cuate ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO lo “dejó sólo” y el presidente LÓPEZ OBRADOR, tiene mayores problemas con España, Estados Unidos, los conservadores, los “periodistas mercenarios” y demás enemigos imaginarios como para voltear a Ciudad Victoria.

Para colmo de elucubraciones… ++CUENTAN QUE CUENTAN que el Alcalde suplente, ALFONSO RISK RODRÍGUEZ, anda buscando manuales sobre cómo gobernar la Capital de Tamaulipas, siendo víctima de sentimientos encontrados; y PEPE BRAÑA mira con agrado el conflicto en que está metido GATTÁS… El que entendió/entendió…

El propio GATTÁS dijo el mismo martes, el día en que la UIFE destapó la pestilente cloaca, que invitaba al Gobernador a “fumar la pipa de la paz”, una señal evidente de la delicada situación que enfrenta.

GATTÁS en este momento es inocente, la presunción de inocencia es un derecho que le asiste; pero si la UIFE le demuestra con una sólida carpeta de investigación, que el origen de los seis millones 617 mil 17 pesos con 80 centavos está reñido con las leyes de Hacienda, y que fueron gastados en comprar una blindada y un departamento, entonces la historia daría un giro nada favorable para el Alcalde de Victoria… Pendientes…

~~CON ‘EL TRUKO’ ECHADOS PA’ DELANTE: MORRIS. —El ex presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional y ex Diputado local del Distrito 14, CARLOS MORRIS TORRES, accedió a dialogar con LETRAS PROHIBIDAS sobre el casi candidato de la alianza “Va por Tamaulipas”, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS.

“Se termina una precampaña exitosa en cuanto a la coalición ‘Va por Tamaulipas’ con nuestro amigo César Verástegui’, bien puestos, dándole pa’ delante, con un gran reto enfrente”, detalló.

MORRIS aseguró que los priistas son gente de trabajo, gente echada pa’ delante, gente que cuando se compromete cumple y “somos gente que queremos el bien de Victoria y el bien de Tamaulipas”.

Aunque las hostilidades electorales se encuentren en este momento en un “in pase”, MORRIS TORRE comentó que están en la espera de que empiece el proceso.

“Vamos a echarle muchas ganas, estar cerquita de nuestra gente y poder hacer cosas buenas para nuestro estado; me parece importante que el tema de seguridad siga vigente”, agregó.

MORRIS TORRE dijo que no quiere que se descuide precisamente el tema de la seguridad y por eso optaron por sumarse y “estamos echándole todas las ganas con nuestro amigo César Verástegui”, finalizó.

