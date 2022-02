‘Reventaron’ a Valderrama, ¿seguirá Zertuche?

Dice el dicho que, si ves las barbas de tu vecino cortar, pongas las tuyas a remojar; en ese sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política, del Congreso local, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, debería tenerlas en remojo.

Si con todo y que RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, presumiendo ser “amigo íntimo” del presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, y ahijado político del senador RICARDO MONREAL ÁVILA, fue “botado” de Tamaulipas, presuntamente por órdenes de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, qué puede esperar ZERTUCHE ZUANI, después de ver el accidentado trabajo que ha hecho.

Aunque ZERTUCHE una y otra vez presuma que dentro de su bancada todos son “bien amiguis”, se llevan “a todas margaritas” y hasta se pican unos a otros el ombligo, lo que se percibe de lejos, pero más de cerquita, es todo lo contrario.

Desde que inició la presente Legislatura, la 65, ZERTUCHE fue incapaz de retener a dos diputadas, una del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), su propio partido, y otra del Partido del Trabajo, que llegó en coalición con Morena.

Desde ahí todos pudieron darse cuenta de la verdadera estatura política que ZERTUCHE ZUANI tiene, pues le metieron gol desde antes de rendir protesta, ya que los planes de “chapulinear” de sus compañeras hacia el Partido Acción Nacional (PAN), se sabían, como secreto a voces, dos meses antes de instaurarse la Legislatura y ZERTUCHE no pudo o no quiso atajar la situación.

Ese cambio de playera a los pocos segundos de haber juramentado los integrantes de la Legislatura 65, “desnudó” la incapacidad conciliadora de ZERTUCHE, quien se presume se puso un traje de soberbia y se negó al diálogo con las legisladoras “chapulinas”.

Una tras otra ZERTUCHE, siendo coordinador de su bancada y pastor congresal, ha evidenciado que lo suyo no es el diálogo, ni el cabildeo, pues cayó en una desesperación que lo llevó a la confrontación y eso es evidente.

Pocas iniciativas, mucho escándalo, agresiones verbales y humillaciones envuelven el entorno de ZERTUCHE en una época en donde este tipo de imágenes generan una percepción nada favorable para la marca guinda en la entidad.

En un proceso electoral como el que se vivió, con las precampañas, con este “in pase”, o ya de lleno con las campañas que se vivirán, el escándalo que una semana sí y la otra también se da, no abona nada favorable para el prospecto a candidato de Morena a la gubernatura tamaulipeca, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Por mucho “compañerismo” de partido que pueda tener el Senador con licencia con el Diputado local y coordinador de la bancada de Morena, a VILLARREAL ANAYA ya no le conviene que la opinión pública compruebe lo siguiente:

(1) La falta de capacidad de maniobra para evitar escándalo tras escándalo al interior y exterior de la bancada de Morena y el Congreso local.

(2) Que los desatinos de ZERTUCHE comprobaron que no es el “vicegobernador” que se esperaba y que lejos de “someter” al Ejecutivo estatal, como eran los planes originales, éste último los ha doblegado… Punto y aparte.

Presuntamente la salida de RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA era porque no abonó ni abonaría nada a la imagen y planes de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

En ese contexto, ZERTUCHE ZUANI y “cuadro chico” no se han dado cuenta, ni medido las consecuencias, de que los escándalos y desatinos, se quiera aceptar o no, impactarán la campaña de AMÉRICO VILLARREAL, pues presentan la imagen de Morena como un partido beligerante, poco tolerante y nada conciliador; lo cual es una pésima tarjeta de presentación para la propuesta de Gobierno del Senador con licencia… Punto y aparte…

~~¿DARÍAN ESTOCADA A ZERTUCHE? —No es un secreto que ARMANDO ZERTUCHE ZUANI ya perdió el control de su bancada; hay fuertes fricciones que por mucho que se pretendan ocultar, se han filtrado.

En ese sentido, cuentan que es muy probable que en esta semana se dé la adhesión de dos legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), lo que sería una verdadera catástrofe para el proyecto guinda en la entidad.

Hay que saber que la conformación del Congreso local es la siguiente: Morena lleva mano con 17 legisladores; el PAN con 15 (13, más dos chapulinas de Morena y PT); el PRI con dos legisladores, el Partido del Trabajo con uno y Movimiento Ciudadano con uno.

A la hora de votar, Morena y el PT se suman y alcanzan 18 votos; y eventualmente Movimiento Ciudadano también se suma o se abstiene, lo que genera el 50 por ciento más uno que requiere la bancada comandada por ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, para obtener la mayoría simple (19 diputados) y sacar iniciativas.

Sólo que GUSTAVO CÁRDENAS busca “cotizarse” y caro, por lo que se sabe tanto para el PAN o el Poder Ejecutivo, es más rentable sumar a dos legisladores de Morena, que caer en el juego negociador o capricho de GUSTAVO y para ello se opera.

La salida de RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA como coordinador de Programas Federales para el Desarrollo de Tamaulipas, anunciada para el último día de febrero, abonó a que se agudizara la fractura en la bancada de Morena y todo comenzó con un pequeño “esguince”.

No se debe olvidar que a VALDERRAMA y seguidores les jugaron el dedo en la boca con eso de las “encuestas patito”, en donde nadie cree que el tampiqueño no haya figurado en ninguna de las tres que se realizaron.

De tal suerte que, al ser sacado VALDERRAMA de Tamaulipas, expulsado de la Delegación federal, no es una señal de unidad y eso lastimó los “sentimientos” de algunos legisladores de Morena, entiéndase a quienes se “casaron” en cuerpo y alma con ese proyecto.

La versión que desde el fin de semana pasada ha circulado como secreto a voces de que dos legisladores más de Morena se sumarían al PAN o al PRI, que, aunque es lo mismo, pero no es igual, estaría quitándole la mayoría a Morena.

De darse ese “chapulineo”, a ZERTUCHE ZUANI y pandilla se les voltearía el chirrión por el palito, pues la conformación de la presente Legislatura quedaría de la siguiente manera: PAN 17 (13, más cuatro “chapulines”), Morena 15, PRI dos, Partido del Trabajo uno y Movimiento Ciudadano uno.

Tomando en cuenta la coalición, “Va Por Tamaulipas”, el PAN y el PRI en el Congreso sumarían 19 diputados, dejando a Morena, al Partido del Trabajo y a Movimiento Ciudadano con un bloque de 17 y Morena dejaría de ser mayoría.

De darse la migración de dos diputados de Morena al PAN, en “automático” ZERTUCHE y seguidores perderían la Junta de Coordinación Política y muy probablemente se daría revés a todas las iniciativas que desde las parcelas de Morena se fraguaron para “golpetear” al Ejecutivo estatal, además de que posiciones administrativas importantes en el Congreso local podrían cambiar de mano… O sea que el “ramalazo” estaría bárbaro, ¡ojo!

Es decir, que todo lo “muy poquito” logrado por la bancada de Morena, de la mano de ZERTUCHE ZUANI, tendrían revés, dejando a dicha bancada en el descrédito total, pues sólo se quedarían las imágenes de “fiesteros” en la “Casa del Pueblo”, intolerantes y golpeadores.

Repito. De confirmarse el secreto a voces que otros dos diputados de Morena se irían al PAN, no sólo pondría punto final a ZERTUCHE, sino que la estructura de los legisladores (y probablemente de los alcaldes de sus distritos) pasaría en automático a “Va por Tamaulipas”, es decir, se acepte o no, se quiera o no, esa sería una factura muy alta que le corresponderá pagar a AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Este martes (22/02/2022), está anunciada la Sesión Pública Ordinaria y podría darse el anuncio de que dos diputados de Morena se sumen al PAN… Todos los reflectores apuntan al Congreso… ¡Calla pesáo!

GRACIAS… Nos leemos hasta mañana