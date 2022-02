¿Va Braña Vs Gattás…?

El alcalde de Ciudad Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ debe cuidar bien el frente, ahora que son muy claras las zanjadas diferencias con el Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y otros prominentes políticos azules.

Pero sus asesores deben informarle que además de cuidar el frente, debe cuidar muy bien la retaguardia, pues por ahí hay personajes de su propio partido interesados en la Alcaldía Ciudad Victoria para el 2024, que ya operan y que le podrían asestar un “golpe de estado”.

No se debe perder de vista que los proyectos políticos/electorales no son palomitas de maíz; es decir, no salen en 3.5 minutos para servir y comer, solo o en compañía.

Ya sea una Alcaldía, Diputación local o federal; Senaduría, Gubernatura o incluso la Presidencia de la República; cualquier proyecto no se arma al cuarto para las doce y los expertos lo saben.

Ejemplos hay muchos y ahí tiene el más claro, el del hoy presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Fueron largos 18 años, aunque en realidad el proyecto se sembró en su memoria y comenzó a trabajar en él por lo menos hace unas cuatro décadas, sí unos 40 años; tal vez más… y hoy despacha en Palacio Nacional.

El propio AMÉRICO VILLARREAL ANAYA quería el proyecto que ahora tiene mucho antes de pensar en sumarse a Morena y competir en el 2018 beneficiándose del “Efecto Peje” y por ahí dio algunos pasos sin concretarlo cuando estaba en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ni qué decir del mismo CÉSAR “El Truko” VERÁSTEGUI OSTOS, cuyo proyecto que tiene en sus manos inició más o menos hace dos décadas, sí, hace unos 20 años.

El mismo EDUARDO GATTÁS BÁEZ, que logró la simpatía de más de 55 mil capitalinos para llegar a ser Alcalde de Victoria, también estuvo picando, picando y picando piedra hasta que la pegó.

Con estos antecedentes se pueden entender las “prisas” del diputado local del Distrito 14, del Partido del Trabajo (aunque en realidad es de Morena), JOSÉ BRAÑA MOJICA por empezar a moverse con miras al 2024.

Podrán decir que el diputado BRAÑA lo único que trae es “puro sueño” y que su llegada al Congreso se lo debe al “Efecto Gattás”, pero la realidad indica que es Diputado por mayoría en el distrito 14; es decir ganó en las urnas y eso es algo que no pueden borrar de su currículum.

Aunque la tradición política señale que es EDUARDO GATTÁS el primer morenista de Ciudad Victoria, su compañero de partido BRAÑA MOJICA busca a las de ya “destronarlo” de cara al 2024 y ser él quien dicte línea al interior del Partido en la Capital.

Se maneja, como un tímido secreto a voces, que BRAÑA MOJICA le gusta mantenerse en la sombra y desde allí alimentar y alimentar la rumorología que detona el escándalo, ¿será…?

Dentro de Morena en Ciudad Victoria, no se debe perder de vista que PEPE BRAÑA tiene “línea directa” con el presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, a través de la mamá del Diputado, es decir LUCÍA MOJICA OBRADOR, prima hermana del Mandatario nacional, con todo lo que eso signifique.

Si dentro de Morena el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR es considerado más que un “semi-dios”, quién podría rechazar una recomendación desde Palacio Nacional para que a BRAÑA MOJICA le empiecen a edificar un proyecto de cara al 2024, que indudablemente “chocaría” con el proyecto de EDUARDO GATTÁS BÁEZ.

Basta con que a PEPE BRAÑA MOJICA lo conviertan en una especie de “santaclós” o “cónsul” paralelo a los programas federales, para que además del Distrito 14 empiece a trabajar el Distrito 15, apenas pasando el cinco de junio del 2022 (¿será?).

No hay que olvidar que PEPE BRAÑA MOJICA (Distrito 14), al igual que su prima, ÚRSULA PATRICIA SALAZAR MOJICA (plurinominal), llegaron al Congreso local gracias a que corre por sus venas la sangre de los MOJICA OBRADOR con todo lo que eso represente para los integrantes de Morena en la entidad.

Por ello mucho cuidado deben tener quienes aseguran que BRAÑA MOJICA “puro sueño” es lo que trae, cuando el Legislador dice que en el 2024 será candidato a la Alcaldía de Victoria y Presidente Municipal (lo último está en duda).

Aunque para esas fechas (2024) su tío, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR llegará muy desgastado por los ciclos naturales en el ejercicio del poder presidencial, seguirá siendo el “guía moral” de Morena y eso se debe tomar muy en cuenta cuando se insiste que PEPE BRAÑA “puro sueño” es lo que trae.

En resumen. El alcalde EDUARDO GATTÁS BÁEZ tiene varios frentes abiertos y, para su fortuna, están bien ubicados; pero no debe perder de vista la retaguardia, donde presumiblemente lo acompañan sus compañeros de partido y en donde PEPE BRAÑA opera en las sombras, pero muy cerca… Pendientes…

~~OLGA SOSA RUIZ CUENTA SU VERSIÓN. —“Jamás hubo una discusión en Matamoros, como se asegura; ni se intentó bajar a nadie”, así respondió la ex diputada federal ni ex candidata a la Alcaldía de Tampico, por el Movimiento de Regeneración Nacional, OLGA SOSA RUIZ, quien accedió a dialogar con LETRAS PROHIBIDAS.

Lo que sí aceptó la dama es haber comentado, a quien estaba junto a ella, que lo correcto y conveniente era que los diputados de Matamoros estuvieran arriba, acompañando al precandidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Señaló que el alcalde MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ es un personaje con capacidad de convocatoria y bien organizado; elogiando también a la militancia de Morena “comprometida, generosa y receptora”, dijo.

Con relación al presunto conflicto que se dio con la diputada local de Río Bravo, CASSANDRA DE LOS SANTOS, asegura OLGA SOSA que las únicas palabras que cruzó con ella fue: “hola, buen día” y al final del evento: “hasta luego”; insistiendo que esa fue la única conversación que tuvo y nada más.

SOSA RUIZ señala que el comentario donde cita: “creo correcto y conveniente que los diputados de Matamoros estén arriba”, fue grabado por los acompañantes de la Diputada de Río Bravo.

La ex diputada federal y ex candidata a la Alcaldía de Tampico asegura que: “No irrumpí en casa del Alcalde (de Matamoros) y mucho menos tomé en todo el fin de semana”.

También comentó que: “En redes sociales, Instagram y Facebook, grabé muchos videos, y entre ellos los discursos de quienes son oradores en cada evento, y en el caso del evento de mujeres no fue la excepción”.

Apuntó que subió las intervenciones de la enfermera, la líder, la ama de casa-profesora, “de la Diputada, del Alcalde, de la doctora María De Villarreal y del propio doctor Américo Villarreal”.

SOSA RUIZ considera que los integrantes de Morena deben centrar la atención en la fuerza del Partido y en el comportamiento de cada uno de los eventos de la precampaña en los que participan.

“Lo importante es sumar, es avanzar, con la gente, con los representantes, con todas y todos los tamaulipecos. La estrategia es ser aliados de la gente. Cualquier otra cosa, nos desvirtúa del camino a nuestra meta”, dijo.

Sin lugar a dudas OLGA SOSA RUIZ es un personaje comprometido con el prospecto a la candidatura de Morena, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, a quien ha venido apoyando en todo momento… Hoy aclaró el escándalo…

~~FORTALECE UAT GESTIÓN INSTITUCIONAL. —El C.P. GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), presidió con el gabinete de la administración central, los trabajos en seguimiento a la mejora continua de la Gestión Institucional, cuyo proceso está reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

En la reunión efectuada en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, con la asistencia de titulares de las diferentes secretarías de la Rectoría, el C.P. MENDOZA CAVAZOS dio la bienvenida a la Dra. OLGA HERNÁNDEZ LIMÓN, Coordinadora de Vinculación del COPAES, quien participó por videoconferencia con la exposición de las observaciones de este organismo para el mejoramiento de la calidad de la gestión institucional.

En este contexto, el Rector destacó la importancia de contar con las herramientas de evaluación, observaciones y recomendaciones del COPAES, organismo que acreditó en el 2021 la gestión institucional de la Universidad.

Señaló que este ejercicio permitirá hacer un plan de acción para el mejoramiento y vigencia de esta acreditación, y que, de igual manera, contribuye a enriquecer la integración del Plan de Desarrollo Institucional para la gestión rectoral 2022-2025.

Apuntó la importancia de abordar en este proceso los nuevos desafíos que son clave en el futuro de la educación superior, en temas como la inclusión, la equidad, la sustentabilidad y sostenibilidad, la responsabilidad social, la innovación de la enseñanza, la educación híbrida, entre otros.

“Estas recomendaciones vienen a impactar esos conceptos. Estamos trabajando en una nueva estructura, en un nuevo Plan de Desarrollo Institucional y en revisar toda nuestra normatividad, y creo que es valioso el documento para poder complementarlo y enriquecerlo, con esta nueva filosofía y etapa de la educación superior a nivel nacional”, concluyó el Rector.

GRACIAS… Nos leemos hasta mañana