Bienes y concesiones; corrupción, rectificación y vivienda popular

Los últimos tres sexenios se caracterizaron por administrar la cartera vencida de las dependencias encargadas de la vivienda en Sonora y de adjudicar los bienes patrimoniales del estado a particulares; sobre todo a los políticos ligados al poder en turno.

Cabe destacar; por mencionar algunos; cientos de hectáreas urbanas en Puerto Peñasco, que fueron a parar en manos de particulares encubiertos en figuras inmobiliarias y demás; los predios con claves catastrales 610006888001 (Gobierno del estado) y 610006835001 (municipio de Puerto Peñasco) son terrenos que podrían ver creado; y por lo cual se adquirieron; por lo menos 5 mil viviendas de interés social; hoy se encuentran en manos de INGENIERÍA Y OBRAS, S.A. DE C.V. y INERIX INTERNATIONAL SA DE CV.

En Hermosillo los terrenos propiedad de los sonorenses que tenían estas claves catastrales 360017807001, 360017806001, fueron modificadas y en la administración municipal de Célida López, también, se modificó el pago en línea del predial para que se evitará el rastreo de los propietarios y para dar paso; se quiera o no; de obtener información privilegiada de inmuebles para fines no precisos pero obvios a la vez.

El terreno con clave catastral 360001754 1001 (reserva ecológica) fue invadido sospechosamente y que al igual que en otras partes estas invasiones son el medio para que dichos terrenos terminen en manos de especuladores y acaparadores de terrenos; así sucedió en el predio cuya clave es 360020067001, y hoy está acaparado por un empresario de la construcción y filial de SIKA MEXICANA cuya figura legal está a nombre Mayra Liz Espinoza Robles.

En el caso de Bahía Kino el acaparamiento es tan escandaloso como el en sur de Hermosillo, por ejemplo, Kino Litoral Sa de Cv tiene una extensión de más de 20 hectáreas en ubicaciones de alta plusvalía, cuyos terrenos debe ser investigados sus antecedentes; lo mismo en el sur de Hermosillo.

En el ayuntamiento de Hermosillo, las cosas siguen en el mismo rumbo; los predios invadidos por particulares y con claves catastrales 360020614001 360020924001, 360020924003 son alrededor de 10 hectáreas que igual se pueden lotificar cerca de 400; espero que esta información no sirva para que se sigan haciendo negocio con los especuladores; ya que no sería posible sin la benevolencia del ayuntamiento y sobre todo por sindicatura.

Otros grandes predios de los hermosillenses con clave catastral 360028032001, 360028249001 también fueron a parar a manos de particulares y hasta hoy no hay certeza sobre el estatus legal; estos predios según el uso eran exclusivamente habitacional; y estos, son propiedad o eran de los hermosillenses.

En la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones (CEBYC) han expresado su preocupación del pasado y han hecho manifiesto su voluntad de hacer las cosas bien, apegadas a la legalidad; y reconocer la ilegalidad del pasado es un avance.

Sin embargo, las relaciones entre funcionarios del CEBYC y líderes de modo está intacta; la proliferación de cartas de asignación falsas y las asignaciones al por mayor, donde prevaleció el amiguismo y la tranza y la especulación gozan de cabal salud.

Las pocas reservas con las que goza el estado deben estar a disposición de los realmente necesitados y la normatividad debe prevalecer; no es posible que se entreguen 300 lotes y que solo se usen 30 y de los 30 solo tres tengan una vivienda de material; esto sucede porque los funcionarios priorizaron la ganancia no los intereses de la población vulnerable y no se trata de cambiar la asignación por escrituras con reservas de dominio sino lo que debe acabarse es la corrupción.

Ningún funcionario o líder debe tener privilegios e incluso los lotes comerciales deben asignarse de la manera mas pulcra para evitar que la corrupción hormiga transite a la especulación masiva de los terrenos que son propiedad de los sonorenses.

La transparencia y la publicación oportuna de cada lote que se entregue y a quién se beneficia debe ser pública; que sea ante los ojos de todo mundo para que las cosas se hagan a verdad y el gobierno del estado debe estar muy atentos a los terrenos comerciales para que por ninguna razón caigan a manos de especuladores, líderes o funcionarios.

Veamos qué pasa con el rescate del despojo de las propiedades de los sonorenses, las asignaciones que deben revisarse y con escrupuloso manejo de los terrenos comerciales. Si la operación de CEBYC se hace pulcras y limpia como la verdad, los funcionarios corruptos y sus líderes se tendrán que retirar y entonces las familias vulnerables tendrán mucho que agradecer. El gobernador Alfonso Durazo ha demostrado su preocupación porque las cosas se hagan bien, y esto es un reclamo que tenemos desde hace décadas.

Conozco luchadores sociales comprometidos con sus ideas, con sus concepciones, que le dan sentido a su vida; no les interesa ni terrenos comerciales, ni acaparar, sé que ellos le apuestan a la historia; historia que en el pasado reciente dejó constancias con nombres y nomenclaturas de colonias y calles; a eso le apuestan; por eso vibran, sueñan y luchan; en ese lado de la barricada nos encontramos con ellos.

César del Pardo Escalante