¿Se le fue el tren político a Maki?

Pasa el tiempo y la líder moral de Reynosa Maki Ortiz Dominguez se está quedando fuera de la jugada política por la gubernatura, en este 2022. Algunos observan su actual soltería política, comentando que a Maki se le ha ido ya la oportunidad de ejercer el poder durante los próximos seis años, tal y como siempre ha sido su obsesión.

Desde la primera semana de enero, hasta la presente fecha, existe el rumor de que la matriarca reynosense podría desbancar al empresario del clan maderero, Arturo Diez Gutiérrez Navarro, mismo que está emparentado también con la poderosas familias Osuna Cobos y Osuna Morales, dueños de una de las empresas del autotransporte más prósperas de Tamaulipas y del país.

Para muchos la precandidatura de Arturo Diez Gutiérrez no logra la conexión que se esperaba con el electorado, y esto ha provocado que el líder moral del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro empiece a explorar nuevas opciones, entre las que destaca Maki, aunque hasta ahora todo lo anterior, no han pasado de ser meras especulaciones.

El pasado 29 de diciembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “bateó” la protesta legal de la exalcaldesa fronteriza, tras declarar improcedente el juicio promovido por esta dama, atrapada por una obsesión que por momentos podría rayar en lo patológico, sobre su terquedad en impugnar el proceso interno por la candidatura de morena al gobierno de Tamaulipas.

Hace unos días, MOD regresó al Tribunal Electoral para impugnar el fallo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. Lo cierto es que a estas alturas, el liderazgo que un día presumió Maki en Reynosa se ha diluido por completo.

La gran mayoría de los reynosenses respaldan la política social del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y saben muy bien que por encima de las individualidades, el proyecto de MORENA y de la Cuarta Transformación, son las que verdaderamente cuentan.

De esta manera, Maki se está quedando aislada y solitaria. La clase política en Tamaulipas ha dejado de verla como un activo, y solo aquellos que andan desesperados como es el caso del PAN, tratan de sumarla a su proyecto.

El pasado 31 de diciembre el Delegado del CEN morenista en Tamaulipas, Luis Ernesto Palacios Cordero dijo haber hablado con Maki y con su hijo Carlos Peña Ortiz, actual alcalde de Reynosa.

De ese diálogo con los rebeldes sin causa de la interna guinda, el Delegado Palacios salió convencido de que Maki le decía la verdad, cuando le prometió que caminarían unidos por el proyecto de la Cuarta Transformación en nuestro estado.

Nadie sabe actualmente el destino político de Maki Ortiz, pero lo peor que le podría pasar es unirse con quienes la hostigaron y le hicieron la vida de cuadritos durante sus dos periodos municipales que tuvo al frente de la alcaldía de Reynosa: o sea los panistas.

El pasado 17 de enero, durante una vista a Reynosa, el Truco Verastegui buscó cortejar políticamente a Maki. Sus declaraciones fueron en el sentido de buscar un acercamiento con ella pero la dama reynosense no dio color, y prefirió el silencio.

El Truco le tiró el anzuelo a Maki, pero la tiburona reynosense no mordió el curricán. “Yo siempre he tenido una buena relación con ella, no he tenido malas con ella”, dio el Truko. Pero lo que no dijo es que el sexenio del cual fue brazo derecho en la política interior, hostigó a Maki durante toda su estancia como alcaldesa, obligándola a refugiarse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, mismo que le concedió la candidatura para su hijo Makito.

Actualmente, tal y como están las cosas, si Maki aceptase sumarse al PAN en Tamaulipas, estaría traicionando y mordiendo la mano de quien gobierna desde Palacio Nacional.

¿Consumará Maki esta artera traición contra quienes la rescataron de las garras del cabecismo y colocaron a su hijo Makito en el estrellato político?

Dicen que cuando la politiquería se impone a la política, con todo y sus insaciables apetitos de poder, pueden suceder las cosas más aberrantes.

Doctora Maki, vemos muchas palabras como Chapulina, que cambió de un partido a otro, que puede decirnos al respecto? , le preguntaron el 3 de diciembre, cuando dejó al PAN cabecista pero sin ingresar a MORENA.

—-Tu transitas en una trinchera y de repente dejas de coincidir. No quieres normalizar el maltrato, no podemos normalizar el tener que quedarnos a sufrir y recibir maltrato o violencia de todo tipo: intrafamiliar laboral, política, dijo MOD, sumamente dolida por la manera humillante como fue tratada desde Palacio de Gobierno.

Pero hoy, la duda vuelve a acicatear el escenario de una Donna e Mobile, sumamente resbaladiza y voluble.

¿Asestará Maki la puñalada a su protector político AMLO, hacia quien apenas hace unos meses declaró su admiración por su justicia social y la transformación del país?

De buenas a primeras, su hijo el alcalde también se reconvertirá en azul?

Sería el colmo de la decadencia moral y política.

Ver para creer.