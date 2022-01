El mal agradecido…

Los intereses, la conveniencia, el oportunismo y hasta el chaqueteo comienza a generarse a la par de una serie de cambios o movimientos que empiezan a darse en este 2022, principalmente en las campañas políticas en donde la migración de grupos o personajes se verán andar de un lado para otro, buscando un beneficio propio, no se diga en organizaciones sindicales que como en caso del SNTE o del ISSSTE, deberán realizarse en los meses por venir y donde los vivales de siempre empiezan a hacer lo mismo.

Solo por mencionarle algunos casos, y como en todo la justificación, así es como Diana Reyna Moreno, líder de MORENA en la frontera abandonó es franquicia para unirse a la campaña de Cesar Augusto Verástegui, argumentando mal trato y olvido de sus dirigentes, lo mismo hizo el titular de la Asociación Civil Sanando Mante, Rigoberto Hernández Carballo, que se suma al proyecto albiazul, porque en las pasadas elecciones fueron traicionados por los líderes de la 4t.

Del otro lado también por mencionar algunos casos, Óscar Luebbert Gutiérrez, deja el PRI, para sumarse al proyecto de Américo Villarreal Anaya, y lo mismo hace Julio Cesar Martínez Infante, al abandonar las filas del PRD, para sumarse al trabajo del prestigiado cardiólogo y abanderado de MORENA, lo cual es válido.

Todo lo anterior tiene una coincidencia a la par del ir y venir de la política, en todos los casos hay un interés de promedio, hay una conveniencia y sobre todo una nueva oportunidad para vivir, hacer y aprovechar el poder para servirse aun cuando se tenga que ser un mal agradecido.

En otras esferas como en lo educativo también se cuecen habas, Gilberto Sandoval, es una muestra del tema, director de la escuela primaria “Matías S Canales”, y ex colaborador de la Sección 30, en donde lo señalan de vender plazas, enemigo de todos y amigo de nadie.

Gilberto, señala que: “es necesario el cambio en la dirigencia de la sección 30 del SNTE”, la cual dice, se hará en línea y que el COVID, nada interviene en este proceso de cambio, pero ¿ya se le olvido al director de esta primaria que es el CEN del SNTE quien emite las convocatorias? y lo que es peor ¿ ya se le olvido a Gilberto que la dirigencia como la que hoy encabeza Rigo Guevara, vive como en las que él estuvo, días de más porque no hay condiciones ahora de salud para que se lleva a cabo un proceso eleccionario?.

“A más de cuatro años como dirigente sindical el profe Rigo, no ha mostrado resultados en favor de la base trabajadora”, dice Sandoval. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿apoco las basificaciones para más de 2 mil teachers, fueron obra de la casualidad, o los cientos de pagos que se liberaron a los maestros puntualmente es no hacer un trabajo eficiente o en favor de la base?

No se diga la aplicación nóminas extraordinarias, el pago de poco más de 25 millones de pesos por adeudos, la basificación de cientos de trabajadores de todos los niveles, ¡digo! ¿eso es no hacer nada?.

“No ha dado resultados desde que llegó, y seguimos aguantándolo”, dice el profesor mal agradecido, y le digo que es un mal agradecido porque más de una vez, lleno sus bodegas de regalos y artículos donados por la Sección 30 y el profe Rigo para sus fiestas y a beneficio de su institución.

Alguien debería sugerirle a Gilberto, que escupir para arriba tiene sus consecuencias, que él salió de la Sección 30 muy cuestionado, que el SNTE es una institución de prestigio y de respeto, que son los mismos personajes como él que manchan el nombre de este sindicato por obedecer a intereses personales y no de grupo, que se hicieron de plazas al amparo del poder y lo que es peor, gente que por una parte tiran la piedra y por la otra estiran la mano.

Su coqueteo con uno de los suspirantes lo trae desesperado, su relación con unas cuantas plumas por las atenciones y oportunidades de trabajo que les da en su escuela, lo hace sentir poderoso, insisto, es un mal agradecido después de que Rigoberto y el SNTE, ha hecho de él lo que ahora y por encima de muchos con muchos más méritos logró ser.

De los lentes y las becas, él sabe quién es el culpable, pero bien dicen, no tiene la culpa el indio, sino quien lo hizo compadre.

DOS.-El gobierno estatal entrará al quite por lo que no han podido hacer algunos de los gobiernos municipales como es el caso de Victoria e invertirá 300 millones de pesos en pavimentación.

Fue el mandatario estatal qué de entrada anuncia que el recurso en mención pertenece al programa de recuperación de vialidades que se implementará en los 43 municipios de la entidad y donde la verdad en Victoria ya era necesario.

Francisco García Cabeza de Vaca, refiere que, la obra pública en Tamaulipas no se detiene, simplemente porque son cosas diferentes, una cosas es que no se publicite y otra es que se dejen de hacer. En Tamaulipas hay prioridades y por lo pronto hay que resolver, refiere el mandatario, las campañas y los candidatos a lo suyo, el gobierno a cumplir.

