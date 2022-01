Morena no necesita enemigos, ya los tiene en casa… 

Es un hecho que MORENA no necesita enemigos enfrente, ya los tiene en casa, a unos los llevaba en rastra desde su origen y a otros les abrió la puerta y ahora ya no sabe qué hacer con ellos, pues son los mismos morenos los que comienzan a descarrilar su cuarta transformación o transformación de cuarta, como quiera usted llamarle.

El problema de MORENA es grave, desde sus entrañas a nivel nacional, cada día son más evidentes los desacuerdos entre los diferentes grupos del partido guinda y no porque unos sean mejores que otros, sino porque buscan los mismos objetivos, el poder.

Pero no crea que como dijera un excandidato “que el poder sirva a la gente”, no, en el centro del país no les interesa mucho lo que suceda con el pueblo a lo largo y ancho de territorio mexicano o que se trabaje por el bien de la ciudadanía, no, ellos andan peleando espacios para medir fuerzas rumbo al 2024, están armando la gran batalla electoral.

Allá en el centro del país es donde los intereses se están moviendo y en los Estados se están dejando llevar por la parafernalia que traen entre ellos mismos, donde los intereses son de grupos, incluso en contra del mismo Presidente, y comienza a permear en las entidades que tendrán elecciones este año.

¿Apoco cree Usted que el loquito de ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN anda haciendo escándalo en Tamaulipas por su cuenta o porque crea de verdad que tiene posibilidades de quedarse con la candidatura?, Claro que no.

De hecho él sabe y sabe muy bien que no cumple los requisitos, ni siquiera residencia tiene en la Entidad, ROJAS no es nadie en tierras cuerudas, solo un gritón, merolico que viene a vender los espejos de su patrón, que no es otro que el mismo RICARDO MONRREAL.

Obviamente los neorrealistas requieren ganar espacios para la elección del 2024, sabe muy bien el equipo de MONRREAL que no será el candidato del Presidente, que MARCELO EBRARD o CLAUDIA SHEINBAUM le llevan delantera ante ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, de ahí la urgencia de querer obtener territorio

En fin, la situación es que MORENA se desquebraja a nivel nacional, en Tamaulipas menos tiene orden, la mayoría de los encumbrados del partido guinda andan como gallinas descabezadas, brincando por todas partes y dejando el sangrerío.

Tienen un poder desperdiciado, inútil, con un Presidente del Congreso que consensa ni con sus diputados, varios Presidentes municipales que cada quien ve por lo suyo, los militantes solos, un partido sin estrategia ni ton ni son.

Desde el ángulo que lo vea, hoy MORENA no necesita enemigos enfrente para perder, ya los tiene en casa y eso los llevara a la derrota.