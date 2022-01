¿Qué hacer con los Nader?

Si en MORENA no saben qué hacer con la rebelión de ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, en el PAN falta saber que harán, no solamente con JESÚS NADER NASRALLAH, sino también con el Subsecretario de Finanzas de la Secretaría de Salud, ENRIQUE JORGE NADER MEMER, a quien GLORIA MOLINA GAMBOA no lo puede ver ni en pintura y le tiene apuntadas cada una de las quejas en su contra.

Ayer circuló un nuevo video, en donde el suplente de RICARDO MONREAL ÁVILA, demuestra que se ha vuelto más papista que el Papa, en eso de ser el más leal y férreo opositor a la nomenclatura de MORENA y a su candidato AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Tan papista, que RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA se ha deslindado de ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN (quien destacó su mérito obradorista y se sumó a su candidatura con fervor inusitado), para dejar muy claro que él cierra filas con AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

“Siento que el compañero Alejandro Rojas está haciendo mal porque ya pasó el proceso, en mi caso yo participé y ya lo dije en su momento y lo digo ahora y lo seguiré diciendo: Yo con Américo, si el busca otro camino pues ya será el de él”, afirmó GONZÁLEZ VALDERRAMA, marcando distancia de quien se ha convertido en el JAMES DEAN de la elección gubernamental.

Rebelde sin causa, porque MORENA ya tiene candidato en precampaña, y porque GONZÁLEZ VALDERRAMA, a quien ROJAS DÍAZ DURÁN apoyó en el proceso interno, ha cerrado filas con VILLARREAL ANAYA.

A menos que la causa del suplente del senador MONREAL ÁVILA, sea la de apoyar la continuidad del PAN en el poder del Poder Ejecutivo, el obradorismo tamaulipeco no entiende la postura bélica de ROJAS DÍAZ DURÁN, quien torpedeando el proyecto avalado por el Presidente LÓPEZ OBRADOR.

“Más que rebelde sin causa, Alejandro se ha convertido en un molesto cadillo en la cola, de los liderazgos obradoristas”, comentó un buen amigo, que se la juega con AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, “tope donde tope”.

Por cierto, durante la sesión celebrada el jueves 11 de noviembre de 2010, el senador del Partido del Trabajo, RICARDO MONREAL ÁVILA, presentó un punto de acuerdo para que el Senado de la República, hiciera comparecer al Director General del IMSS, DANIEL KARAM TOUMEH, para que informara de presuntos casos de corrupción en dicho organismo.

Curiosamente, en esa misma sesión, el senador panista tamaulipeco, JOSÉ JULIÁN SACRAMENTO GARZA, suscribió un punto de acuerdo solicitando a DANIEL KARAM TOUMEH, la destitución inmediata de JESÚS NADER NASRRALLAH, como Delegado del IMSS en Tamaulipas, solicitando a la vez, que la Contraloría Interna del Instituto revisara su gestión.

Argumentando presuntos casos de corrupción, SACRAMENTO GARZA dijo en su proposición, que NADER NASRRALLAH cometió irregularidades en perjuicio del IMSS, además de apoyar a familiares y amigo, favoreciéndolos con la construcción de obra pública.

“Todo lo que aquí denuncio, lo tengo documentado en anexos sobre cada caso; por esto y muchas más irregularidades que me han hecho llegar, directa e indirectamente, es que puedo afirmar la gran corrupción e ineficiencia del Delegado Regional del IMSS en Tamaulipas, que no sólo afecta al Instituto sino a todos los mexicanos”, sentenció GARZA SACRAMENTO, solicitando enseguida la renuncia de su correligionario del PAN.

Hoy, 134 meses después de aquél punto de acuerdo, que el Senado difundió, JESÚS NADER NASRRALLAH, aún no digiere plenamente no haber sido el candidato del PAN a la gubernatura, quedando pendiente saber, cuál será su papel en la campaña de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS.

También se encuentra en la mira, ENRIQUE JORGE NADER NEMER, Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, quien fuera funcionario del IMSS, durante la gestión de JOSÉ MANUEL ASSAD MONTELONGO, antes de ser el director del ITABEC.

De acuerdo con los comentarios que hace el personal de la Secretaría de Salud, NADER NEMER no encaja en el equipo de campaña del candidato del PAN, por más que insiste ENRIQUE JORGE, en ser el representante de los intereses de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, en dicha dependencia.

Además, es un secreto a voces que trasciende las fronteras de la Secretaría, GLORIA MOLINA GAMBOA tampoco haya qué hacer con NADER NEMER, de quien sigue acumulando quejas en su función de administrar y erogar con disciplina financiera, el presupuesto de la dependencia.

¿Qué hacer con JESÚS y ENRIQUE JORGE NADER?, es una interrogante que despejará muy pronto el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, para cuidar su salida y al candidato del PAN.

Mientras tanto, la nomenclatura de MORENA en Tamaulipas, hace la misma pregunta sobre ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN: ¿Qué hacer y pronto, con la rebelión del suplente del senador RICARDO MONREAL ÁVILA?

“Si Alejandro no fuera el suplente de Monreal en el Senado, ni López Obrador tuviera en la congeladora presidencial a Monreal, no andaría en Tamaulipas Rojas Díaz Durán, con su cantaleta de relevar a Villarreal Anaya, el mejor candidato que tiene Morena para la gubernatura”, remata este mismo amigo, que, si algo tiene, es kilometraje recorrido en las lides políticas.

Le tengo contadas 7 campañas de gobernador, iniciando con la de AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, en 1986, cuando las huestes de MANUEL GARZA GONZÁLEZ, se quedaron vestidas y alborotadas, hasta la elección en curso.