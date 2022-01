Los 100 días de los alcaldes

“El Truco”, fuerte y sólido

Ciertamente, desde que decidió meterse de lleno a la política como bien lo dijo, CÉSAR “EL TRUCO” VERÁSTEGUI eligió ser panista, y poco a poco supo ganarse la confianza de la cúpula de ese partido político tanto a nivel nacional como estatal.

Fue presidente municipal de su natal Xicoténcatl, Tamaulipas y diputado federal. Muchos lo recuerdan bien cuando FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA se convirtió en presidente de la república. “El TRUCO” fue de los diputados federales que prácticamente lo sentaron en la silla presidencial.

Desde entonces, CÉSAR VERÁSTEGUI supo hacer relaciones políticas dentro y fuera del Partido Acción Nacional. Todas esas relacionales se vieron reflejadas el pasados fin de semana en los terrenos de la Feria Tamaulipas, donde arrancó con el respaldo de ciudadano el proyecto de la alianza PAN-PRI- PRD que busca por primera ocasión gobernar la entidad. Los tres dirigentes nacionales y los estatales lo arroparon.

La amistad, la lealtad y la confianza que “EL TRUCO” que el ex alcalde de Xicoténcatl logró con el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA bastó primeramente para que primeramente en octubre de 2016 fuera designado como responsable de la Secretaría General de Gobierno en la entidad.

Fueron varios los interesados en confabularse para desde varios flancos lanzarle todo tipo de ataques con la finalidad de “tumbarlo” del cargo, pero no lo lograron.

Desde esa importante secretaría, “EL TRUCO” manejó con gran habilidad temas tan complicados como el de la seguridad pública, tiempos y circunstancias. Actitudes de lealtad y de servicio, pero su fuerte siempre fue y ha sido la operación política.

Lo anterior le mereció reconocimientos del propio mandatario y hasta del ex candidato presidencial RICARDO ANAYA, quien destacó su habilidad, capacidad y tenacidad, reconociéndole además que gracias al político, oriundo de Xicoténcatl el PAN es gobierno en Tamaulipas.

Todo lo anterior y una serie de encuestas que siempre colocaron a VERÁSTEGUI muy por encima de otros aspirantes, influyeron para que meses atrás el propio gobernador lo “destapara”, asegurando además que en el futuro de hablaría mucho de “EL TRUCO”.

Pero bueno, eso ya es historia del pasado, ya que a partir de la semana anterior se han venido dando una serie de acciones que han colocado a VERÁSTEGUI OSTOS como el virtual candidato de la alianza PAN-PRI- PRD VA POR TAMAULIPAS a la gubernatura.

Y como bien lo dijo, el presidente del colectivo Todos X Tamaulipas, RICARDO GAVIÑO una característica y para muchos la principal virtud de CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS “EL TRUCO”, es nunca rendirse.

Y si a eso, le agregamos lo que escribió el dirigente nacional del PAN, MARKO CORTÉS en su cuenta de Twitter. “Tenemos que decirlo con orgullo, aquí en Tamaulipas hemos dado resultados y por eso sé que tenemos el mejor proyecto para volver a ganar el 5 de junio y sigamos avanzando en un mejor estado para las y los tamaulipecos, pues se puede decir que el político de Xicoténcatl va viento en popa.

Pero ciertamente, no hay que minimizar a otros aspirantes a la gubernatura. “EL TRUCO” tendrá que caminar con pies de plomo y seguir adelante su proyecto con la tenacidad que le caracteriza. Los hechos y acciones le pondrán la marca a su proyecto. Y aunque va en caballo de hacienda, no serán pocos los que de nueva cuenta lo intenten bajar del caballo, o al menos hacerlo trastabillar. Sus aliados y colaboradores deberán tener su mismo temple, no podrá solo. La contundencia marcará su destino final, la raza lo conoció entrón, y así lo quieren ver como candidato.

DEL ARCHIVERO…

Se cumplieron los primeros 100 días de gobierno de los alcaldes tamaulipecos y cabe destacar que de acuerdo a sus propios informes y boletines dados a conocer a los medios de comunicación queda claro que muchos están cumpliendo, otros hacen como que trabajan y otros más de plano no dieron el ancho.

En esta región cañera, la mayoría de los alcaldes y alcaldesas han estado muy activos. Llegaron al poder con la bandera del PAN, y claramente se ve que quieren que su partido siga siendo poder en la entidad.

A pesar de que se anda recuperando de un problema de salud, el alcalde de Ocampo, MELCHOR BUDARTH BÁEZ, comprometido con cada habitante del Vergel de Tamaulipas, ha contribuido como ningún otro en el desarrollo de obra pública, salud, educación, servicios básicos y embellecimiento del municipio.

Manteniendo, como su lema lo dice, un gobierno cercano a la gente, ha escuchado y atendido las demandas apremiantes de las familias de Ocampo.

En entrevista para medios de comunicación, el alcalde BUDARTH BÁEZ expresó: “Hemos trabajado desde el primer día de gobierno por atender las necesidades del municipio, para ello, estos primeros cien días hemos invertido en pavimentación, rehabilitación de arterias y tramos carreteros, establecido un programa de bacheo permanente, se ha dado mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos, mantenimiento a pozos que distribuyen agua en las diferentes comunidades, becas a alumnos de nivel superior, promoción al deporte a través de torneos y apoyo con uniformes a equipos, y sin dejar de mencionar el apoyo a personas vulnerables con la repartición de despensas y brigadas de salud”.

“Aún nos queda mucho por hacer, estos cien días son un reflejo se las ganas que tenemos de hacer bien las cosas”.

Hay que destacar el apoyo que ha tenido por parte del DIF Municipal que encabeza su esposa, MARTHA URESTI DE BUDARTH. Ambos cuentan con un gran equipo de colaboradores comprometidos con el bienestar de las familias del vergel tamaulipeco.

Por otro lado, la alcaldesa de González, GABY VERLAGE dio un mensaje y un video donde destacas las acciones sociales, obras y beneficios que tanto su administración como el DIF a cargo de su hija NILSE MIGUEL VERLAGE han estado realizando en estos primeros 100 días de gobierno a favor de las familias de González y de Villa Manuel.

Uno de los rubros más importantes, señala es del sector salud, donde se logró poner en funcionamiento el hospital local, donde se brindan consultas médicas y se apoya a quienes así lo requieren.

Pavimentaciones de vialidades, rehabilitación de caminos rurales, rehabilitación de los sistemas de agua potable y drenas, así como alumbrado público, apoyos al deporte, a la cultura, a la educación, entre otros, destacan en el video informativo que dio a conocer la alcaldesa GABY VERLAGE en la página oficial del municipio.