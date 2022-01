Cosas de escuela

Abro columna con el comentario sobre el camino a la elección para gobernador y trascendió que este este jueves 13 de enero, el abanderado de la coalición ‘Todos por Tamaulipas’ y originario de Xicoténcatl, César Verástegui Ostos, se registra como candidato de los partidos Acción Nacional, Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.

El lugar es el Salón Candilejas de la capital tamaulipeca, donde los altos mandos políticos tanto del estado, como de los municipios de los tres partidos, más los líderes de los diversos contextos del estado, pedirán al Truco Verástegui, acepte la candidatura para gobernador.

El tema central de hoy bien puede adoptarse a dos contextos diferentes. Uno el de la institución como tal, con docentes y alumnos; otro, la forma de pensar y expresar una idea muy propia de tal forma que se divulga con otros para instaurar una escuela de pensamiento, de acción.

Parto del primero, cuando hablamos que los docentes de Tamaulipas, voluntariamente se están registrando para la aplicación de la 3ª dosis de la vacuna contra el COVID y que el mismo gobierno estatal dispone de transporte fronterizo para llevar y traer a quienes llenan el formulario y sin necesidad de Visa Americana, logran un biológico aceptado y donado por Gringolandia.

Quién y cuándo hicieron los convenios con el gobierno de Texas, no lo sé, aunque sabemos que hay varios que afirman fueron los exitosos en estos tratos, pero como algún tiempo lo dijera el actual titular del poder Ejecutivo Nacional, “ustedes tomen lo que les den, al fin y al cabo, es dinero de los impuestos que todos pagamos”.

Los vecinos de Nuevo León, están espantados como en todo el país por los contagios del COVID y los dirigentes sindicales de las secciones 21 y 50 del SNTE, en breve plantearán al gobernador de esa entidad, reducir la movilidad de trabajadores de la educación y estudiantes de todos los niveles educativos.

El total que reportan ambas secciones sindicales es de 22 mil la sección 50 y 37 mil la sección 21, haciendo un aproximado de 59 mil trabajadores en NL y de ellos, existen mil 200 y 600 contagios, lo que da un universo de mil 800 contagiados aproximadamente.

La responsabilidad de que los estudiantes vallan o no a la escuela sin duda es de los padres de familia, pero los responsables de los trabajadores de la educación, son los jefes que autorizan o no la presencia física de los docentes en el plantel.

Lamentablemente en la misma capital de Tamaulipas se han dado los casos de fallecimientos de trabajadores de la educación que, por órdenes de los directores de escuela, obligan al personal para acudir al plantel y desde ahí dar clases virtuales, aún con la señal débil de internet y por lógica, algunos han sido contagiados… pero todo mundo calla, no hay denuncias, solo rumores.

La otra parte de esta columna, se refiere al pensamiento ideológico, a la escuela que se construye con una forma muy específica de pensar y actuar que, en el mejor de los casos, es la forma de percibir un fenómeno.

Para muchos militantes y seguidores de la 4ª T, el no robar, no mentir, no traicionar son principios de una escuela cuyos objetivos están planteados y los líderes son los principales ejemplos, los motivadores, para que poco a poco la forma de pensar sea escuela.

El tema viene a colación por las diferencias entre el presidente López Obrador y el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado, Ricardo Monreal Ávila (1960).

Las pugnas internas de Morena están representadas por dos corrientes (López-Monreal) aunque el zacatecano exprese que no confrontará al presidente, parece ya se hizo, con miras a la sucesión presidencial

Ricardo Monreal no se anduvo por las ramas y advirtió que es una señal inequívoca de enfrentamiento interno de Morena, representado por las reyertas locales y disputas sucesorias que tienen sin duda un trasfondo político-social-electoral muy grave. “Si no frenamos a los radicales de Morena, se acabarán a México.” Publicó el Diario Reforma en una entrevista del periodista Roberto Zamarripa, el domingo pasado.

La respuesta al zacatecano no se hizo esperar y desde La Lagañera el tabasqueño desde la presidencia dijo textual: “Somos radicales nosotros. La palabra ‘radical’ viene de raíz y hay que arrancar de raíz… ¡Claro que somos radicales!”