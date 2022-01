Los americanistas

Los hermanos Carmen Lilia y Carlos CantúRosas se definieron desde el principio a favor de la candidatura del senador Américo Villarreal Anaya, por lo que se da por descontado que a Carmen Lilia se le de la oportunidad de buscar la reelección y a Carlos se le ofrezcan espacios en el gabinete, en espera de que llegue el tiempo de buscar los cargos de elección popular.

El presidente municipal de Rio Bravo, Héctor Villegas, apodado el Calabazo, es otro político que, con discreción, fiel a su personalidad y estilo, se la jugó con el cardiólogo victorense cuyas iniciales son AVA, en el proceso interno para elegir el candidato de morena (y asociados) al gobierno de Tamaulipas. Los espacios estatales en su municipio y la candidatura por la reelección, es lo menos que puede y debe ofrecer el señor de Victoria, si consigue la chamba que tuvo su padre, allá por los años ochentas.

Si bien no logró su objetivo de ser presidenta municipal de Tampico, la ex diputada local y federal Olga Sosa, realizó un aporte valioso en el posicionamiento de la marca morena en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira. Olga Sosa y el junior del contralor estatal en los tiempos de Américo senior, de apellido Rabago, son dos de las piezas más importantes del médico Villarreal Anaya en esa región. A los que pretenden limitarla, acotarla y neutralizarla, porque saben y envidian la confianza que le tiene el (cuasi) candidato Américo Villarreal a Olga Sosa, y ya la ubican como Secretaria de turismo en el gabinete americanista, segunda temporada, Olga Sosa les responde: no me limiten.

Americanistas «guan jundred per cent» son el presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás y el diputado local Pepe Braña. En la capital de Tamaulipas hemos tenido muchos casos, en el pasado reciente, de alcaldes que no cumplen con el periodo para el que fueron electos, lo mismo por ineficientes, como Xicotencatl González, que para ofrecerles cargos de mayor relevancia o de más grande proyección, como Eugenio Hernandez Flores. Lo que conviene a los victorenses, más no necesariamente a Lalo Gattás, es que el presidente que conduce una flamante y lujosa camioneta Chevrolet Tahoe de la línea muñeco, siga despachando en el 17 Hidalgo.

Por último, en la entrega de este día, pero ocupando un primerísimo lugar en la operación para hacer candidato a gobernador al senador Américo Villarreal Anaya, tenemos al diputado federal Erasmo González Robledo de Delgado (Mario Delgado). Su condición de bisagra entre los intereses locales y la cúpula nacional de morena, así como de políticos y patrocinadores, le permitió incidir en la designación de Américo Villarreal. Lo hizo a favor del senador, lo hizo bien y les salió el tiro. Como su tema son los centavos, si me permiten usar esta expresión arcaica que ya fue rebasada por los millones que hoy intervienen en la gestión política, así como por el uso frecuente de moneda extranjera, dólares, como el biyuyo es el tema de Erasmo Gonzalez Robledo viudo de Carmona, ya se le ubica, en calidad de pronóstico, en la Secretaría de Finanzas del gobierno de Tamaulipas, en el supuesto y muy probable caso del triunfo de morena y de Américo Villarreal Anaya.