¿Fantasma de Carmona ‘asusta’ a Armando Martínez…?

El alcalde de Altamira, ARMANDO MARTÍNEZ MANRÍQUEZ, tiene mucha prisa por salir del radar mediático y por ello busca anticiparse al escándalo que le habrá de tronar en breve, por lo que está construyendo su propio escándalo para desviar la atención.

No es un secreto que su “padrino”, el diputado federal por el distrito 07, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, está totalmente sucio por la presunta relación con los hermanos CARMONA ANGULO, el finado SERGIO y JULIO.

Fue precisamente ERASMO quien invitó a MARTÍNEZ MANRÍQUEZ a formar parte del “cuadro chico” de los empresarios reynosenses que supieron cómo llegarle al corazón, a través de los bolsillos, al menos a una decena de ex candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que ya rindieron protesta como alcaldes y diputados locales.

El Alcalde de Altamira, sabe bien que el “fantasma de Carmona” está haciendo mucho daño a varios cuadros de Morena, al grado que, por lo que se aprecia, ya le “echó a perder” la prometedora carrera política que tenía ERASMO GONZÁLEZ y ha hecho que el dirigente nacional, MARIO DELGADO CARRILLO haya perdido el habla y se le vea con “incomodidad” hasta en Palacio Nacional.

Pero no sólo eso, pues dicho “fantasma” también restó fuerza a la prometedora carrera de OLGA SOSA RUIZ, la ex diputada federal, ex candidata a la Alcaldía de Tampico y actual precandidata a la gubernatura de Tamaulipas.

En el peor de los escenarios y, aunque falta mucho, el “fantasma de Carmona” también puede echarle a perder los planes al edil ARMANDO MARTÍNEZ, quien desde que rindió protesta ya edificaba su carrera política hacia niveles de mayor envergadura.

Prueba de ello es que, presuntamente al Alcalde, ya se le echó a perder el suculento negocio que representaría la construcción de un Hospital Regional, una de sus varias promesas pomposas de campaña.

Aunque el proyecto no está cancelado ni tampoco iniciado, sí encendió los focos de alerta en las altas esferas nacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social, luego de que se diera a conocer el escándalo de los hermanos CARMONA ANGULO y más porque el nombre de ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO funcionaba como una especie de “intermediario” en dicho proyecto.

Por ello el proyecto está “prendido” ahora por alfileres, en una realidad muy peligrosa porque cualquier ventisca que sople desde algún punto cardinal desde la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía de Tamaulipas, no sólo frenaría los planes pues los echaría abajo de forma definitiva.

Por ello, en lo corto, el Alcalde de Altamira ha venido dosificando en forma de notas periodísticas el cochambre que ha encontrado en los números de la administración de su antecesora, la panista ALMA LAURA AMPARÁN CRUZ.

De ahí que cada que puede le “echa tierra” al pasado, exhibe los presuntos malos manejos, mientras se tapa la nariz y pone cara de asco ante el pestilente tufo de corrupción que emana de las cuentas de la ex alcaldesa y fallida candidata a la Diputación local de distrito 18.

Por lo pronto ARMANDO MARTÍNEZ ventiló que han sido descubiertos 35 aviadores que cobraban 16 mil pesos mensuales, es decir ocho mil quincenales.

Sin dar nombres, los aviadores presuntamente fueron registrados en el 2018 y hasta el 2021 y fueron localizados en el poblado de Villa Cuauhtémoc, una zona rural del puerto industrial más importante de Tamaulipas.

Aunque el alcalde, ARMANDO MARTÍNEZ MANRÍQUEZ, asegura que se hacen los ajustes necesarios para reducir la nómina y con ello evitar gastos superfluos que afecten la obra pública y programas sociales, el escándalo que prepara no está mal para opacar el “show” mediático que viene y que se anticipa lastimaría severamente su imagen.

Como secreto a voces se maneja que, desde las altas esferas de la política partidista, presuntamente desde la Secretaría General de Morena, se ha recomendado a los precandidatos a la gubernatura tomar una “sana distancia” de ARMANDO MARTÍNEZ y de otros personajes como ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, porque son más dañinos que comer asado de puerco en la noche servido en tostada frita y con salsa de chile puyita.

Sin duda que el “fantasma de Carmona” seguirá rondando en los pasillos de la Cuarta Transformación y principalmente en la Alcaldía de Altamira.

Si alguien piensa que el escándalo va menguando se equivoca, pues al menos en Altamira, en torno al edil ARMANDO MARTÍNEZ, todavía ni empieza y para allá va; la situación se tornará demasiado tóxica para el edil, pues está sujeto de un padrino que ya perdió fuerza… Pendientes…

~~A LA 4T NADIE LA FRENA: JR. —El coordinador para la Defensa de la Cuarta Transformación (4T) de Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN “JR” GÓMEZ LEAL, asegura que la población de la entidad ya despertó y que nada detiene la ola que impulsa el presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

“Esta transformación ya nadie la para, por eso no tengo dudas que con esfuerzo y organización vamos a fortalecer el camino hecho por la 4T en Tamaulipas”, afirma JR.

El aspirante a la Gubernatura ha recorrido en los últimos tres años, el estado de “punta a punta” más de tres veces, con presencia no sólo en las cabeceras de los 43 municipios, sino que, de manera particular, en las más de mil comunidades ejidales.

“Cuando amas los que haces el trabajo se vuelve sencillo y lo haces con pasión, así puedo describir perfectamente lo que siento al recorrer mi estado, escuchando y apoyando a mi gente”, señala.

“JR” se compromete a seguir llevando el mensaje de esperanza a cada rincón de Tamaulipas, “la Cuarta Transformación ya está en marcha y nada ni nadie nos para”.++CUENTAN QUE… Aunque el presidente del Comité Directivo Estatal, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ÉDGAR MELHEM SALINAS no lo ha hecho oficial, sí me confió —vía telefónica— que las negociaciones de su partido con Acción Nacional y de la Revolución Democrática van muy avanzados… Cuentan que cuentan que hay mucho tironeo porque de los seis estados, al menos en dos, ni el PAN ni el PRI están dispuestos a ceder terreno… También cuentan que, con relación a Tamaulipas, es un hecho que habrá coalición, según palabras de MELHEM SALINAS, pero será la cúpula nacional del PRI quien lo confirme…

++CUENTAN QUE… El que anda bien recio es el líder del Comité Estatal de Jubilados y Pensionados del Sistema Educativo, RODRIGO TAVARES GARCÍA, en eso de promover a su candidato a la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación… Cuentan que cuentan que, aunque TAVARES no representa a todos los jubilados y pensionados del estado, sí puede ser considerado una fuerza importante ahora que se elegirá por medio del voto directo y secreto al próximo Secretario General… También cuentan que, en el peor de los casos, ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO podría hacer una especie de “coalición” para sacar jugo una vez que la campaña sindical esté formalmente instalada, pero ese será un tema para comentar en otra colaboración… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

