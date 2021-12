¿Quiénes coordinará las campañas?

De acuerdo al calendario electoral 2021-2022, estamos en la víspera de confirmar lo que medio mundo da por un hecho: que CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, será quien represente a la alianza PAN-PRI-PRD, mientras que, en la coalición encabezada por MORENA, el senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, será a su candidato.

Ya sabemos que, ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO, va cincho por MC y será registrado por JUAN CARLOS ZERTUCHE ROMERO, ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, que preside JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE.

CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, es la mejor decisión que tomó el gobernador, porque es el único panista con el perfil para pelear y ganar la batalla por la continuidad del PAN en el gobierno, me dijo la semana pasada un amigo, que en la elección de 2016, fue una de los de las 721,049 personas que votaron por FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Si el PAN no pierde ante MORENA en la elección de 2021, entonces ISMAEL GARCÍA, CHUCHO NADER y hasta GERARDO PEÑA, pudieron haber sido los candidatos y no El Truko, remata este buen amigo.

Tiene razón: la virtual postulación de VERÁSTEGUI OSTOS, es una decisión inteligente, porque reconoce tácitamente que, ante el tremendo desafío que significa mantener la continuidad del PAN en el gobierno, el mandatario echa mano de quien es reconocido, como un operador político por excelencia.

La candidatura todo terreno del Truko, es la única que tiene la capacidad para hacer campaña y remontar el marcador de las encuestas, que hoy favorece a MORENA y el senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

JESÚS NADER NASRRALLAH, es un candidato para escenarios con menor riesgo: él pudo ganar la alcaldía de Tampico hasta su tercer intento y cuando el PAN ya estaba macizo en el Gobierno.

GERARDO PEÑA FLORES, no ha ganado ninguna de sus elecciones en las que ha participado, pero puede generar sinergia con el proyecto del Truko.

Por esta razón, reconociendo la complicada realidad política que enfrenta el PAN, PEÑA FLORES decidió sumar su capital político al de VERÁSTEGUI OSTOS, y aparecer con él en Nuevo Laredo.

JESÚS NADER NASRRALLAH, no quiere dar su brazo a torcer, a sabiendas de que la decisión ya está tomada y no tiene reversa, además de que su perfil no tiene la talla ni la rentabilidad que se requiere, para la madre de todas las batallas electorales que se avecina.

ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, reaparece en la fotografía tomada en la Casa de Gobierno, generando comentarios adversos, pues sus negativos entre panistas y no panistas son muy altos, lo cual puede restar en lugar de sumar, al proyecto de la continuidad del PAN en el gobierno.

Lo mejor es que el senador se mantenga distante y guarde total discreción, para que El Truko siga sumando adhesiones y fortaleciendo su candidatura, comentan en las charlas de sobremesa.

Imagínate la potencia que puede tomar la candidatura de VERÁSTEGUI, con el capital político que CHUCHO NADER puede aportar, me dice este mismo amigo votante azul.

Mientras que, en MORENA, el suplente del senador RICARDO MONREAL ÁVILA, sigue atizando la hoguera guinda.

ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, sigue aprovechando las secuelas de la ejecución de SERGIO CARMONA ANGULO, para hacer campaña en favor de RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, llamando carmonizados a las y los aspirantes de MORENA, que tuvieron relación con él.

No sé si ayuda o perjudica a Rodolfo con estas descalificaciones, me dice otro buen amigo, ex diputado, que le entiende a la política, a quien le compartí el video de ROJAS DÍAZ DURÁN.

Mientras se ponen de acuerdo los panistas y se golpean los obradoristas, el que los observa tranquilo es ARTURO DIAZ GUTIÉRREZ NAVARRO, quien tiene asegurado el registro de su candidatura ante el IETAM.

Además, sabe que MC, puede beneficiarse con el voto de la ciudadanía que quiere llevar la fiesta cívica sin camorra y no como trifulca de barrio bravo.

Por lo pronto, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO y AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, deben de ir pensando, junto con sus respectivas dirigencias partidistas, en una decisión que será clave en sus aspiraciones de continuidad o alternancia en el poder del Poder Ejecutivo.

Me refiero al perfil de la persona que, dentro de algunas semanas, tomará la batuta de sus respectivas campañas. ¿Será de su propio grupo o tomará en cuenta a los otros para ser incluyente y generar unidad rumbo al 2022?

Quienes han estado en los Cuartos de Guerra, saben que esta decisión es una de las más importantes, que los partidos y sus candidaturas deben tomar.

ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO no tendrá mayor problema, porque no tiene competencia en MC. CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, tampoco los tendrá en el PAN, pero alguna deferencia debe tener para PEÑA FLORES y NADER NASRRALLAH, para sumar a sus partidarios.

En MORENA es donde está más complicado, por la balcanización que tienen sus liderazgos regionales. ¿Qué papel jugarán MARIO ALBERTO LÓPEZ, ADRIÁN OSEGUERA, ABRAHAM GATTAS, MAKI ORTIZ, CARMEN LILIA CANTÚROSAS, ERASMO GONZÁLEZ y OLGA PATRICIA SOSA RUÍZ, si la encuesta pinta a favor de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA?

¿Las campañas tendrán una sola coordinación estatal o será por regiones?

Si la elección es como una batalla y los partidos son los ejércitos que la libran, nombrar a los Generales que las dirijan, es una decisión que puede marcar la diferencia entre ganar o perder la guerra por los votos.