Vive la vida rosa… 

Mujer, vive tu VIDA DIARIA, vívela ROSA. Para que tus sueños se cumplan necesitas estar bien, cuidarte, atenderte, explorarle, darte un tiempo para ti, para que eso se vea reflejado en el amor y la tranquilidad que le darás a quienes te aman o amas.

Es necesario que las mujeres nos regalemos tiempo, aprendamos a querernos y atendernos, porque sin duda alguna la vida, como dice la canción, es caprichosa, a veces negra o a veces color rosa pero está en nosotras decidir como la queremos vivir, y es que cada mujer debemos luchar porque nuestra existencia sea lo más rosa posible, armoniosa, placentera, sana, feliz.

Una mujer sana física y emocionalmente es sinónimo de éxito, de felicidad que se refleja en cada uno de sus actos, puede mirar todo lo bueno que da la vida para aprovechar cada instante, arrancarle a la vida momentos de pasión, espacios de felicidad, fortaleza para compartirla con quienes se quiere.

Para dar amor, comprensión y cuidados es necesario amarnos, comprendernos y cuidarnos, lamentablemente las mujeres por más perfeccionistas que seamos con los hijos, en el trabajo, o los que se encuentran cerca, siempre somos descuidadas con nosotros mismas y hasta pensamos que tenemos toda la resistencia del mundo, nos sentimos súper-mujeres, poco o nada de atención le dedicamos a nuestro estado de salud, no acudimos al doctor hasta que de plano los dolores son insoportables, se detecta un mal, o no se puede seguir de pie.

Las mujeres a todo le damos más importancia que a nuestra salud, el trabajo, los hijos, el marido, las amigas, ahora hasta las redes sociales nos absorben en lugar de darnos espacio para conocer el estado en el que se encuentra nuestro organismo y si es necesario atenderlo.

Lo anterior viene a colación porque Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer cervicouterino y de mama, las instituciones gubernamentales exhortan a las mujeres para que acudan a los centros médicos a realizarse los estudios de detección de esta maldita enfermedad y si hay indicios atacarla a tiempo.

Recordemos que uno de los males que ha cobrado más vidas en nuestro país, aparte del COVID, es el cáncer cérvico-uterino y el de mama, justo ese es lo que menos entendemos porque como no duele al principio no sentimos como avanza hasta que ya no hay remedio.

Ese cáncer es como la humedad, avanza sigilosamente, sin hacer ruido, va destrozando todo a su paso y si no se detecta a tiempo derrumba los cimientos de una vida, de una familia, luego las complicaciones económicas, sociales, sicológicas, de amor y desamor se vienen encima, todo por no darnos tiempo a nosotras, por no parar a tiempo el mal y atenderse como es debido.

La ciencia avanza, el cáncer es curable si se detecta a tiempo, cierto es que los procesos son largos pero se sale adelante cuando se está al inicio, estudios periódicos pueden evitar que se detecte cuando ya está en nivel 4 o 5, avanzado donde se torna más difícil su erradicación.

Esa es la razón por la que todas las de nuestro género deben realizarse estudios periódicos, aprovechar las campañas del mes de Octubre de la lucha contra el cáncer de la mujer.

Muchas veces por falta de conocimiento no se aprovechan todos los beneficios que tenemos, otras ocasiones por pudor, vergüenza, timidez, o tontería de los maridos, ni si quiera se voltea a verlos, por eso también es importante que las autoridades puedan ir hasta las comunidades, a las colonias, a los fraccionamientos, para concientizar tanto al género femenino de la necesidad de atenderse como al el masculino para que permitan que sus madres, esposas, hermanas e hijas sean exploradas medicamente por su salud y para que todos estén bien.

En nuestro Estado se enfatiza el mes rosa, para conmemorar el día Internacional de la lucha contra el cáncer, mismo que se celebrara el 19 de octubre.

Edificios gubernamentales se ven hermosos iluminados en rosa, pero lo más importante es que se está concientizando a todas las mujeres tamaulipecas para que se realicen mamografías y Papanicolaou de manera gratuita.

La cruzada de atención permanecerá durante todo el mes de octubre, el objetivo es crear conciencia, hay que decirle a la mujer, a la compañera, a la amiga, que la detección en forma oportuna disminuye en un 95 por ciento las probabilidades de morir porque todavía los casos son curables.

Insisto, recordemos que somos generadoras de vida y cuidar la nuestra garantiza familias sanas, fuertes, felices, así es que, hombres apoyen a sus mujeres, exhórtenlas y acompáñenlas si es necesario para que se atiendan. Mujeres son el eje central de toda sociedad no la dejen caer, no permitan que ese mal mine a la familia y grandeza de una vida feliz.

MUJERES quiéranse, cuídense VIVAN SU VIDA DIARIA ROSA