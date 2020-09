¡El show debe continuar! ¿Qué veremos en los Premios Emmy 2020?

Por el COVID-19, la noche más grande de la industria televisiva cambió los planes y será completamente virtual. La gala será conducida por Jimmy Kimmel, pero sin audiencia ni alfombra roja ni conciertos en vivo y con celebridades desde sus casas.

Han pasado las semanas, y lo que parecía solo un par de meses confinados en casa, ahora se ha convertido en más de medio año, por lo que continuar con nuestras vidas bajo una ‘nueva normalidad’, se ha convertido en nuestra única opción. Ahora, el show debe continuar, y después del éxito que tuvieron el Festival de Cine de Venecia y de Toronto al reactivarse en plena pandemia, ahora toca el turno de las premiaciones, iniciando oficialmente este domingo con el máximo reconocimiento a la excelencia en la televisión.

En punto de las 19:00 horas, se realizará la ceremonia 72 de los Premios Emmy, un evento que será completamente virtual y que tendrá a Jimmy Kimmel como anfitrión, en el que las estrellas de Hollywood podrán participar desde sus casas, convirtiéndose así en la primera gala de premiaciones realizada a distancia. El show no contará con la tradicional alfombra roja, mucho menos con audiencia y conciertos en vivo, además de que el código de vestimenta para las celebridades será formal, pero cómodo.

“Nuestro lema para la noche es ‘ven como eres, pero haz un esfuerzo’. Si quieres vestir ropa formal, nos encantará eso, pero igualmente si estás en el Reino Unido y son las tres de la mañana, quizá quieras llevar un pijama de diseño y que te grabemos desde la cama”, aseguró un comunicado emitido por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. Y es que la pandemia ha tenido un fuerte impacto en la industria del entretenimiento, por lo que todas las personas que trabajan en ella, han tratado de responder a los drásticos cambios y adaptarse a trabajar desde casa o vía remota.

Ian Stewart y Reginald Hudlin, productores de la ceremonia, aseguraron en entrevista con Variety que su principal objetivo es realizar una gala “mucho más informal, divertida” y “reinventar cada aspecto” de la misma. Además, han apuntado, “muchas veces los ganadores dedican sus premios a sus hijos. Esta vez podrán estar a su lado. Quizás estés agradeciendo el galardón desde su habitación”. También aseguraron que desplazarán cámaras profesionales hasta el lugar donde se encuentre el nominado, para que la grabación sea de máxima calidad. “Estamos intentando no hacer los Zoomies, sino los Emmy”, agregaron.

Entre las series más nominadas se encuentra “Watchmen” con 26 menciones, le siguen “The Marvelous Mrs. Maisel” con 20, “Succession” con 18 y Ozark también con 18, arrancando como los máximos favoritos de la noche. Entre las categorías más destacadas, para Mejor serie de Drama la lucha estará entre “Better Call Saul», “The Crown”, “The Handmaid’s Tale”, «Killing Eve», “The Mandalorian”, “Ozark”, “Stranger Things” y “Succession”. La Mejor comedia tendrá a un vencedor entre “Curb Your Enthusiasm”, “Dead to Me”, “The Good Place”, “Insecure”, “The Kominsky Method”, «The Marvelous Mrs. Maisel», “Schitt’s Creek» y “What We Do In The Shadows”. Para Mejor miniserie, las postulaciones recayeron en «Little Fires Everywhere”, “Mrs. America”, “Unbelievable”, “Unorthodox” y “Watchmen”.

La ceremonia será transmitida por TNT (doblada al español) y TNT Series, en idioma original, con las traducciones de Ileana Rodríguez y Sebastián Pinardi, y los comentarios de Rafa Sarmiento. Además, una hora antes, a las 18.00 horas, se emitirá un pres-show con todos los detalles de la gala, juegos, entrevistados, trivias y un acercamiento especial a todos los fans de las series. También el canal E! Entertainment transmitirá un E! Front Row Emmys a través de las redes sociales y un Acceso E! Emmys a través de la pantalla, en donde habrá mesas de discusión y entrevistas exclusivas.

Una batalla en el streaming

El pasado 29 de julio, cuando se dieron a conocer a los nominados, Netflix hizo historia y rompió su propio récord. Por segunda vez, la plataforma de streaming fue la más nominada, superando fácilmente a HBO con 160 nominaciones totales frente a 107 de su gran rival. Aunque HBO y Netflix son los grandes líderes en esta entrega, nuevas plataformas como Disney+ se unen a la fiesta con “The Mandalorian», el spin-off de Star Wars estrenado a finales del año pasado, que cosechó la sorprendente cantidad de 15 nominaciones.

Otra de las novatas en esta premiación es la compañía de Apple, que se estrenó hace unos meses en la televisión con su plataforma Apple TV+ y puso a la serie protagonizada por Jennifer Aniston, “The Morning Show”, como bandera de su desembarco audiovisual. Aunque la ficción no ha sido nominada a Mejor Serie, la mayoría de su reparto recibió nominaciones en todas las categorías de interpretación, que logró conseguir 18 menciones.

La organización de estos premios destacó que este año han aumentado el 15% las solicitudes de participación, ya que la crisis del coronavirus ha elevado el consumo y los estrenos televisivos a pesar de paralizar los rodajes de próximas temporadas, que marcarán ausencias en próximas ediciones. De hecho, modificó su reglamento para ampliar el número de series nominadas en los premios Emmy en las categorías de Mejor Drama y Comedia hasta un total de ocho.

¿Falta de inclusión?

Aunque toda la industria se encuentra emocionada debido a lo que significa el regreso de las premiaciones tras el COVID-19, hay muchos detractores que destacaron la falta de nominados latinos. Uno de ellos es el actor y director, John Leguizamo, quien en entrevista con el portal Yahoo Entertainment, aseguró que no verá los Emmy por la ausencia de intérpretes latinos y de series con temática latina entre las categorías principales de las nominaciones.

“Es increíble que nuestras historias no se estén contando y solo hay una razón para eso (…). Los ejecutivos no nos ven, no nos entienden, no se preocupan por nosotros», añadió.

«Somos menos del uno por ciento de las historias que se cuentan en las plataformas y las cadenas. Eso es apartheid cultural», sostuvo el artista nacido en Colombia y que ha desarrollado toda su carrera en Estados Unidos.

Recordemos que a principios de septiembre, John estrenó «Critical Thinking», su primera película para cine como director y en la que cuenta la historia de unos jóvenes latinos de un barrio muy humilde que encuentran en el ajedrez una salida a los peligros de la calle.

Fuente: VanguardiaMX