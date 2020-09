Se avecina una batalla

Quien dio sonoro grito un día después del “Grito de la Independencia” que fue en solitario en Palacio de Gobierno el martes por la noche en Suelo Victorense, fue el Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, quien durante la guardia de honor ante el monumento de los héroes que nos dieron patria y libertad volvió a pedir al Gobierno Federal que le dé a Tamaulipas un trato justo por ser una de las entidades que más aporta a la Federación.

Es un tema que trae en la agenda desde hace ya varios días el Gobernador García, duro y dale todos los días para ver si doblega la postura cerrada del presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de quitarles recursos del presupuesto a todas aquellas entidades que no comulgan con sus ideas.

Durante la ceremonia el Mandatario Tamaulipeco adelantó: “Nuestro estado se dispone a librar una batalla sin armas y a través de los canales institucionales, para lograr que la Federación otorgue a Tamaulipas lo que en justicia merece y corresponde; por esa aportación que hacemos todos los tamaulipecos a la República”.

En clara alusión al Proyecto de Paquete Económico 2021, en donde a Tamaulipas le dieron una considerable rasurada de recursos económicos que va a provocar atraso en una serie de proyectos que se tenían en mente.

Inclusive el Gobernador García, apremió a los diputados federales Tamaulipecos a que se tiran a fondo para conseguir más recursos, y hay de aquél que no lo haga, porque se le va exhibir.

El hacha de guerra ya ha sido desenterrada, y veremos cómo finaliza esto.

FUERON CIENTOS y cientos de personas las que disfrutaron a través de la red social del momento Facebook, el Grito de la Independencia de México por parte del Presidente Municipal de Suelo Riobravense CARLOS ULIVARRI LÓPEZ.

La noche del martes visité varios hogares de familiares y amigos para ver si estaban atentos a esta ceremonia cívica, y efectivamente la totalidad de ellos siguieron a través de la red social el Grito de Independencia que se dio por la noche en la planta alta de Palacio Municipal.

Previo al Grito de Independencia, las familias pudieron disfrutar de un amplio programa preparado para rescatar las tradiciones, recordar la historia de nuestra nación y rendir honores a los héroes que nos dieron patria y libertad.

Y el miércoles por la mañana el Presidente Ulivarri, encabezó la ceremonia de honor de la Independencia de México, en la explanada del palacio Municipal.

Lamentó que no se diera el desfile como en otros años anteriores, en donde participaban los grandes contingentes educativos, pero que “la salud es primero antes que todas las cosas”.

RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, ha sido el blanco preferido del Instituto Estatal Electoral, aunque ha salido ileso de las acusaciones que le ha enjaretado el Partido Acción Nacional, eso no ha evitado que le aplican multas por varios miles de pesos.

Lo que habla de que parejos, parejos no son los consejeros del Instituto Estatal Electoral.

Imparciales pues, ya que con una vara miden a ciertos actores políticos y con otra al resto.

Pero ante ello el diputado local originario de Suelo Reynosense, y sin lugar a dudas el próximo candidato de Morena a la Presidencia Municipal, además seguro ganador; dejó claro que no lo van a parar, que nada lo detendrá en el ejercicio de su función como legislador; “porque con la gente todo, sin la gente nada”.

Sobre la actuación del árbitro electoral dijo: “Me he negado a aceptar las acusaciones y lo seguiré haciendo porque éstas no tienen sustento, y he demostrado tener la razón porque no se encontraron fundamentos en ninguno de los casos”.

Y agregó: “El hecho de victimizarme aplicándome multas indebidamente, nos hace más fuertes ante la población, eso es lo que debería darles miedo y no el trabajo que estamos realizando en las colonias populares y ejidos donde somos recibidos emotivamente en tareas de acción social que van desde el reparto de gas LP, hasta la complejidad de llevarles de comer a familias completas en las más alejadas colonias o realizar programas de fumigación que ni las propias dependencias se atreven a realizar”.

En Suelo Reynosense, “Rigo” es el enemigo a vencer, y por lo tanto le dan con todo para ver si lo doblegan, pero ya lo enfatizó: “No nos van a parar”.

VAMOS a meternos al asunto de la comida restaurantera, porque hay mucho tema.

Desde hace días me comentó mi esposa DORA NOHMÍ BARRERA FLORES, de qué tal estarían los pollos a la greca que preparan en el restaurante “Maya” propiedad del buen y querido amigo TOMÁS PÉREZ JONAPA.

Pues parece que el amigo Tomás me leyó al pensamiento, porque por la tarde del pasado viernes habló para saludarme y decirme que el sábado por la tarde me llevaría un pollo a la greca, del que tantas ganas tenía mi esposa Dora, como así ocurrió.

Muy delicioso y muy bien acompañado, de verdad se lo recomendamos.

Y si Usted es amante del cabrito, aguante, aguante; está por abrir sus puertas un negocio dedicado enteramente al cabrito.

Llevará por nombre “El Cabrito de Mi Pueblo”, si la memoria no me falla, y esta céntrica su ubicación.

Vi algunas fotografías de cómo está quedando en su interior, y en verdad valdrá la pena visitarlo.

Lo va administrar el joven CARLOS ULIVARRI DE LEÓN.

También felicitar al buen amigo ARTURO CUÉLLAR, porque abrió un negocio de una serie de delicias como los llamados “boneless”, la especialidad de la casa que son las hamburguesas, y los “chili dog”.

Ya le pegué porque me fascinan los “chili dogs”, y de verdad están deliciosos, como las hamburguesas que son la especialidad de la casa.

A Tomás, Carlos y Arturo, el mejor de los éxitos.

FALLECIÓ el primer diputado federal debido a la pandemia del coronavirus, MIGUEL ACUNDO GONZÁLEZ, que pertenecía a la bancada del Partido Encuentro Social.

En San Lázaro han salido casos positivos 31 legisladores.

MUCHAS, pero muchas, felicitaciones ha recibido y sigue recibiendo desde todos los rincones de Tamaulipas la paisana diputada local SARA ROXANA GÓMEZ PÉREZ.

La felicitan por ser certero, lleno de realidades y por su excelente presentación.

Llamó la atención una de las felicitaciones, también muy bien presentada, de parte del Gerente General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado RAÚL GARCÍA VIVIÁN, que para eso se pinta solo.

EN ASUNTOS meramente deportivos: En este terreno tuve un martes para olvidar, perdieron en el primer encuentro de la serie del campeonato de la Conferencia Este, mis favoritos “Celtics” de Boston ante el “Heat” de Miami, el básquetbol de los Estados Unidos de Norteamérica

Y horas después vimos como los “Clippers” de Los Ángeles, eran eliminados en el séptimo juego de la serie ante “Nuggets” de Denver, que ahora irán en la final de la Conferencia Oeste ante los súper favoritos “Lakers” de Los Ángeles, inician el viernes en la burbuja de Orlando.

Qué bueno que no compramos un cachito de esa rifa fraudulenta, del avión presidencial que fue un verdadero fracaso, y en donde el pueblo ya no le respondió al Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

EL SOL de México lanzó la siguiente pregunta en su página de Internet: ¿Estás de acuerdo con la propuesta de AMLO de enjuiciar a los ex-Presidentes?

Y a las cuatro de la tarde con 49 minutos, iba 50 y 50.

EN EL REPORTE oficial sobre el coronavirus que me llegó el martes a las 6 de la tarde con 32 minutos estos fueron los números: 114 nuevos casos y 20 fallecimientos.

Las cifras totales: 27,377 positivos acumulados, de los cuales 22,808 se han recuperado y 2,107 han fallecido.

Por segundo día consecutivo en esta semana, mi querido y adorado pueblo que es Suelo Riobravense apareció en ceros.

Me llamó la atención las cifras con las que apareció Suelo Reynosense, un solo caso positivo y dos fallecimientos.

Suelo Matamorense sigue estando hasta el chongo, y el Presidente Municipal MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, como el chinito “nomás milando”.

Ya ni llamados a cuidarse hace a la población, como que se le cansó el caballo.

Este jueves llegan a un año más de vida las señoras ISNELIA TREVIÑO SALINAS, SILVIA LÓPEZ RUIZ y mi prima hermana BETY MONTES.

También el Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, y el periodista internacional JOSÉ LUIS B. GARZA.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

TERMINAMOS, PERO VOLVEREMOS…D…M…