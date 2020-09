A donde van ahora con sus simpatizantes?

SIN DUDA ALGUNA los que no alcanzaron su registro deberán cobijarse con partidos con los que han hecho alianza o bien simpatizan políticamente en sus proyectos, pero otros definitivamente ni asi.

FELIPE CALDERON HINOJOSA, dicen que peleará a morir en la instancia correspondiente como otros podrían hacerlo.

MARGARITA ZAVALA desea ir por una candidatura presidencial ahora con prerrogativas suficientes y no por la via independiente.

EN ESTE CASO le mencionamos que solamente el PES, Partido encuentro solidario tendrá propuestas en el proceso electoral del 2021 a diputados federales.

PUES EN EL INE LA COMISION DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS, dio a conocer que por temas de fiscalización en las asambleas y acciones de REDES SOCIALES PROGRESISTAS, GRUPO SOCIAL PROMOTOR DE MEXICO, SUMATE del ex panista MANUEL ESPINO BARRIENTOS y FUNDACION ALTERNATIVA del ex priista CESAR AUGUSTO SANTIAGO entre otros partidos fueron señalados como quienes no serian reconocidos como nuevos partidos políticos.

Siendo en el tema nacional nuestro comentario no dudamos que el PRI anda queriendo hacer alianzas con los MORENOS y PETISTAS en algunos estados de la República y en otros con el PAN.

MIENTRAS LOS verdes se acomodan según los gobiernos de los estados tienen el control político sea azul, verde, guindo o como sea, los verdes parecen querer coaligarse.

MATAMOROS AVANZA EN ACCIONES DE LIMPIEZA

El alcalde MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ dio el banderazo oficial de salida a 20 camiones compactadores para la recolección de basura, equipados con un sistema de posicionamiento global GPS que permitirá al ciudadano verificar el avance de la unidad en su colonia, representando el cumplimiento de un compromiso más con el pueblo de Matamoros.

La entrega de las nuevas unidades se hizo este viernes por la mañana en las canchas de la colonia Independencia, en donde el Presidente Municipal, funcionarios públicos y vecinos guardaron un minuto de silencio por el fallecimiento de la maestra AMADA GLORIA, quien fue líder en este sector por muchos años.

En ese marco el Alcalde MARIO LOPEZ dijo que con la entrega de las unidades cumple compromisos con los ciudadanos “porque no me gusta prometer porque puede uno caer en el incumplimiento; te conviertes en un político mentiroso y yo soy un hombre de trabajo y esto es lo que hacemos en Matamoros trabajar para acabar con los rezagos que tenemos en varios rubros”.

Se refirió a que la mejor medicina para responderle al pueblo son las acciones porque las acciones se traducen en una sola palabra que es el trabajo “y yo lo estoy haciendo con mucha intensidad y con mucha pasión”.

Mencionó que en dos años de su gobierno han sido adquiridos 30 camiones recolectores de basura con recursos propios del municipio y ahora suma a esa flotilla 20 camiones compactadores arrendados, “lo que significa que traemos 50 camiones trabajando y ya no habrá pretexto de que no se recogió la basura en los domicilios de Matamoros”

Anunció que aunado al restablecimiento del servicio de recolección de desechos, el Gobierno de Matamoros iniciará con un programa para la limpia de basureros clandestinos, en donde se pedirá la colaboración de los matamorenses para que contribuyan a Mantener limpia la ciudad.

REDUCIR DEUDA PUBLICA ES UN COMPROMISO: RIVAS

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS busca terminar su periodo de gestión con la reducción de la deuda pública en un 40 por ciento, así como cambiar el crédito de UDIS a pesos con el objetivo de pagar una menor tasa de interés.

En entrevista virtual con diversos medios, el alcalde fue cuestionado sobre el pago de seis contratos adquiridos en 2008, 2009 y 2012, de los cuales uno es en Unidades de Inversión (UDIS).

“Este último año seguiremos cumpliendo con nuestras obligaciones, lo que buscamos es cambiar un crédito que es en UDIS, la intención es acortar el plazo o aligerar la mensualidad con una tasa de interés más atractiva”, señaló.

Rivas Cuéllar resaltó que el Municipio ha cubierto casi un 30 por ciento de los 942 millones 986 mil 692 de pesos que adquirieron otras administraciones, y la intención es dejar pagado un 40 por ciento.

“A partir de este viernes inicia el primer día del último año y tendremos que hacerlo como hasta ahora, con cuentas claras y dejar la deuda reducida a un 40 por ciento que es casi la mitad de la deuda heredada”, indicó.

Explicó que, en estos créditos, de los pagos realizados, el 99 por ciento va a intereses y solo el uno por ciento a capital, pero que a medida que la curva avanza se abona más a capital, por lo que se espera salir rápido de la deuda.

JALONEO EN EL CREDE RIO BRAVO

En el CREDE, Centro regional de desarrollo educativo de Rio Bravo en manos de su titular ARTURO GARCIA VAZQUEZ que en inicios de los vientos de cambio se momento en el ámbito político pertenecía al establo político del gerente de la COMAPA RAUL GARCIA quien juraba y perjuraba que a el le debía el cargo político, resulto que no es asi.

Y por ello esta la estira y afloja de la posición en manos del mentor para otra persona que quiere el gerente comapeño venido a menos como funcionario y otras cosas mas pero para que se las cuento si ya con el tema político tiene.

Quiere este sujeto, o sea el gerente de COMAPA, colocar a una maestra que merece nuestro respeto pero que en realidad es una propuesta como cuña política para el proyecto personal que trae el comapeño RAUL GARCIA que nomás está esperando ver qué calle se le ocurre al republicano ayuntamiento medio pavimentar el municipio para darle tronco y abrirla empeorando asi lo poco que queda de calles para meter alguna tubería o lo que se le ocurra en cuanto al tema de agua y drenaje en los accesos a colonias, sectores y fraccionamientos.

PUES BIEN, esta propuesta de ARTURO GARCIA VAZQUEZ en un inicio fue de FRANCISCO GARZA DE COSS y no del de COMAPA recordando que el primero llevaba mano como representante del gobernador del estado en la zona norte de Tamaulipas y ahora el que dice que dijo que lo había puesto lo quiere tronar por no convenir asi a sus pretensiones políticas donde promueve en palacio del estado a la maestra ADRIANA GARCIA MARROQUIN que dicen al ver tanta grilla mejor esta queriendo cuidar su despacho de directora de escuela primaria donde no llego por cierto con toda la razón y donde la grilla estuvo en su tiempo a todo.

MOVIMIENTO NACIONAL POR LA ESPERANZA invita a participar en diferentes actividades dio a conocer su dirigente municipal en Rio Bravo, LIC. ADOLFO GARZA SALINAS.

Quien estuvo visitando algunos ejidos del sector sur del municipio de Rio Bravo llevando el mensaje de la 4T en favor y apoyo al presidente de México ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y señalando que el MNE se encuentra en un proceso de reestructuración de algunos cargos después del deceso de DON JESUS MARTINEZ RAMIREZ, secretario de organización de la directiva local Rio Bravo invitando a todos a participar como ANGEL GARCIA ROCHA desde la secretaria de participación juvenil; JOSE CARMEN PEREZ, delegado en la Villa de Nuevo Progreso y EDDY ALEJANDRO AGUILAR como secretario de atención al campo.

PETISTAS DE REYNOSA SE FORTALECEN

En Reynosa, el partido del Trabajo, dijo su dirigente municipal y regidor por segunda ocasión JUAN GONZALEZ REGIDOR que se viene preparando para enfrentar el proceso electoral del 2021 donde con mucha seguridad saldrán adelante porque han construido una estructura de territorio confiable, leal y paralela a una gran labor que ha hecho el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR con quien ha trabajado el PT desde su inicio en la carrera presidencial hoy consolidada con más de 30 millones de votos.

MEJOR EN EL CAFÉ, QUE EN LA COMAPA

YA EN REYNOSA, le comento que ah como se la pasan algunos elementos de la COMAPA de esta ciudad en cafés en horas de trabajo, sobre todo aquellas personas del área de enlace social donde parece que le vale madre el trabajo, la atención que deben tener al público, ahí hay errores en esa importante área de la dependencia desde que estuvo el maestro JAIME MIRELES que después le siguió otro sujeto de nombre y ahora le hace de titular como un compromiso político el ex candidato a diputado local y actual diputado local suplente HECTOR IBARRA y donde deberían darle un jalón de orejas al personal que además de no ser precisamente panistas comprometidos como ex priistas la mayoría jalan según convenga a sus intereses personales y hasta prestan liderazgos si asi conviene el asunto político.

Liderazgos que no son en realidad propiedad de algunos de estos elementos que aprovechan su labor desde enlace social de COMAPA para manipular la situación.

ESTA VEZ NUESTRO AGRADECIMIENTO

Es como dijimos en nuestras colaboraciones a muchos amigos que nos han hecho presente y patentizado su apoyo moral por el deceso de nuestro señor padre DON RODOLFO VIVIAN AVILA el pasado 7 de julio y a nombre de mi madre SOCORRITO PERALTA DE VIVIAN y familia les agradecemos como son a nuestro amigo: EDGAR ALEJANDRO SILVA TREVIÑO, licenciada, ESTHER HERNANDEZ CANCHOLA, EDUARDO GATTAS, EDDY GOMEZ, ENTELVINA GUERRA, ELIUD ALFARO, ELVIRA SANTIBAÑEZ, EUTIQUIO MEDINA, EDUARDO DELGADO, DANIEL PACHECO, ROBERTO MACARIO ABULARACH, RIGOBERTO ROBLES, RUBEN SALINAS CAMARGO, LIC. ROBERTO RUIZ ISASI, ING. ROBERTO BENET, ROBERTO REYNA DE LEON, RICARDO FERNANDEZ AVIÑA Y RICARDO GUTIERREZ.

Además, a la amiga Diputada federal por Reynosa, ZORAIDA LARA CRUZ, LIC. DANTE HERNANDEZ, ZAYDA IRACHETA, LIC. Y ex diputado local tamaulipeco DON RAFAEL RODRIGUEZ SEGURA, PROFR. RENE GARCIA, ROGELIO GONZALEZ ORTIZ, ROBERTO PEÑA, Ingeniero ROSENDO RAMIREZ, ING. RAFAEL FLORES BAZAN, Licenciada ROSA ISELA PESINA, PROFR. ROBERTO PEÑA.

También gracias a ALEJANDRO LOERA, ALVARO ZAMORA, DR. ALFONSO GUERRERO, El amigo columnista ABRAHAM MOHAMEZ ZAMILPA, DAVID AMINADAB RODRIGUEZ LOPEZ, ANA MARIA PEÑA, ARACELY BALDERAS, ANGEL ALONSO VALDEZ, ALICIA RODRIGUEZ, ARGELIA RIVERA SAENZ, ANGELES ROMO MARTINEZ, ABNER JOSAFATH GUALO, OMAR CHAVEZ, OSCAR BARRERA, ING. OLGA MARIA GARZA GUTIERREZ, OSCAR J. BORREGO, OSWALDO LOYA, OMAR BELMARES Y OSCAR GARZA.

NUESTRA SOLIDARIDAD

Lamento mucho el deceso del ex alcalde camarguense DON JOSE LIZANDRO HINOJOSA que en paz descanse deseando pronta resignación a su familia y en lo personal al LIC. YAVINQUIGEL FLORES PEÑA, yerno de DON LIZANDRO.

Quiero de la misma manera saludar y decirle que le eche muchas ganas al maestro JOSE LUIS CORONADO ALVARADO, dirigente del nuevo sindicalismo a nivel estatal por el restablecimiento de su salud asi como al periodista reynosense ALDO HIDALGO, joven comunicador a quien deseamos que pronto vuelva a sus labores periodísticas.

Felicito por su cumpleaños este 6 de septiembre a FRANCISCO MARQUEZ, AGUSTIN GONZALEZ, ENRIQUE CORTEZ GOMEZ, CARLOS HERNANDEZ, OMAR BELMARES, ELIPHALET GOMEZ LOZANO, HECTOR GOMEZ SERNA, LEON LEAL, LIC. ARNULFO TEJADA LARA, ex diputado local, JORGE CHAVEZ, CESAR BAEZ Y ALVARO ALVAREZ ALVARADO.

Y nos veremos.