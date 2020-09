Fórmulas por Victoria: listas

En las oficinas del Comité Directivo Estatal del PRI ya se tiene un listado de prospectos que podrían encabezar las fórmulas de alcalde, diputados locales y legislador federal por los municipios que comprende el V Distrito. Es un listado, levantado e integrado por cuadros políticos jóvenes, personas maduras y quienes tienen experiencia en la participación político electoral, que se requiere para estos tiempos. De entrada no se habla si alguno de ellos irá postulado en alianza o coalición con uno o más partidos políticos, toda vez que es un tema que se analizará por parte del Comité Ejecutivo Nacional. Vayamos por las damas y anotemos a la diputada federal MARIANA RODRIGUEZ MIER y TERÁN, la que irá como prospecta a diputada local por alguno de los dos distritos de la Capital del Estado, en donde existe el Victoria-Norte y Victoria-Sur. Es una profesionista que ha destacado como diputada federal del PRI, además de haber adquirido experiencia electoral, conoce a la perfección el tema jurídico, combinación que le permite ir al debate contra cualquier adversario (a) que le pongan en frente, de Morena u otro partido político. Todo parece indicar que finalmente HORACIO REYNA DE LA GARZA, regidor y presidente del CDM del PRI en esta Ciudad, será el prospecto para la presidencia municipal de Victoria y en el recaerá la responsabilidad de recuperar la Capital del Estado para el Revolucionario Institucional. HORACIO es otro cuadro joven del partido, que no tiene compromisos políticos y que con el paso de los meses, se ha identificado con las bases y estructuras del PRI. Además de ello no tiene vicios políticos ni electorales, pero sobre todo, que su labor como integrante del Cabildo ha sido sólo cuando ha sido necesario, es decir, no gusta del protagonismo, pero levanta la mano cuando en algo no está de acuerdo. De la ex candidata a diputada federal por Victoria ALEJANDRA CARDENAS CASTILLEJOS nos comentan que irá en la primera o segunda posición, dependiendo de cómo inicie el listado, es decir si es hombre o mujer, que se registrará como candidatos a diputado local por el principio de representación proporcional del PRI. El otro distrito estaría destinado para CARLOS MORRIS TORRE que a diferencia de ALEJANDRO ETIENNE LLANO tiene mejores niveles de preferencia entre los victorenses. Habrá que decir que CARLOS ha mantenido un trabajo callado pero efectivo entre los seccionales del PRI en esta Ciudad, donde sigue gozando de una amplia simpatía de la militancia. Personajes como ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO formará parte del listado de prospectos a diputado local por la vía RP, en lugar que todavía no se define, pero que dependerá de la votación del Partido para formar parte de la próxima legislatura en el Congreso local. Hay que dar por hecho que el presidente del CDE del PRI EDGAR MELHEM SALINAS también formará parte del listado de prospectos vía representación proporcional. Las fórmulas de candidatos prácticamente tienen el respaldo de los grupos y expresiones políticas al interior del Partido, de tal forma que serán considerados como prospectos de unidad, lo que sentará las bases para ir en ese contexto a la próxima elección en Tamaulipas. No obstante, habrá que aclarar que en política nada está escrito y que todo depende de los momentos y las circunstancias, modificar las decisiones tomadas. En fin.

