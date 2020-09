No fue ficción, fue el informe

Chulada de maíz prieto, así pintó al país el Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, al rendir su Segundo Informe de Gobierno, ante escaso público, sin mucha asistencia como se acostumbraba antes.

Mire si no: Hay baja en la mayoría de los delitos como homicidio, feminicidio, robo en transporte público y casa habitación entre otros del 30% en promedio.

Y espérese, aseguró que la delincuencia organizada no manda en el país

Se pavoneó al presumir que ya no hay torturas, desapariciones, masacres, se respeta los derechos humanos sea quien sea.

Aunque muchos creen que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no existe en México, pero bueno el Presidente López tiene otros datos.

Dijo otras joyitas como que las empresas mantuvieron a sus trabajadores, y que por la pandemia no hay hambruna ni asaltos.

Y que ya pasó lo peor y que vamos para arriba.

Esta Usted leyendo bien, no es ficción es lo que dijo en su informe el Presidente López.

Mencionó que se está cuidando el medio ambiente, aunque VÍCTOR TOLEDO, fue corrido como Secretario Federal del Medio Ambiente y Ecología, por traer atravesados y los denunció a través de un video que el influyente millonario ALFONSO ROMO y el Secretario Federal de Agricultura y Desarrollo Rural VÍCTOR MANUEL VILLALOBOS, no atienden las recomendaciones de mejorar el planeta.

Adelantó que su gobierno no será recordado como corrupto, pese a los señalamientos en contra de MANUEL BERTLETT y ERÉNDIRA SANDOVAL.

Como pueden leer Ustedes, toda una maravilla.

Repito, no está usted leyendo ficción, eso fue el Segundo Informe de Gobierno del Presidente López.

Y que Viva México.

PREVIO a su Segundo Informe de Gobierno el Presidente Municipal de Suelo Riobravense CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, comenzó a manejar en redes sociales todos aquellos apoyos que han llegado durante la crisis de salud.

Por ejemplo, se han entregado hasta la fecha 25 Mil apoyos alimenticios.

El Alcalde va a comparecer ante sus gobernados el próximo 7 de septiembre a partir de las siete de la tarde, claro, todo virtual.

Se han afinado todos los detalles para que la ciudadanía escuche y vea este documento tan importante través de las pantallas de televisión, estaciones de radio, y por supuesto en Facebook.

Su slogan favorito ilustra la marquesina que se encuentra en Facebook: “Enterante de todas las acciones que hemos realizado para cambiar unidos a Río Bravo”.

NO SE LE hizo al petista GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, tener su día de gloria, y creo que hasta quiso llorar después de que todo el mundo maniobró para que no se convirtiera en el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en el último periodo de sesiones del tercer año legislativo.

Creo que hasta quiso llorar, y fue objeto de muchas burlas por parte de los moneros, cuando dijo que para el pueblo él era el Presidente de la mesa directiva.

Si hubiera llegado el cargo los reflectores los tendría encima ya que recibiría el Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pero se chingó.

No debe llorar ni quejarse Gerardo, por no resultar electo como Presidente de la mesa directiva, pues sus desplantes, desmedido afán de protagonismo, pedante, grosero y muy mamón fue lo que motivó que no llegara; nadie lo quiere, aunque no lo sepa ni el mismo; en pocas palabras, se empinó él mismo.

ES DE LLAMAR la atención el anuncio que realizó la diputada local SARA ROXANA GÓMEZ PÉREZ, de que gracias a gestiones que hizo ante el Gobernador del Estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, se autorizó un paquete importe de obras para Suelo Riobravense.

La paisana legisladora dijo que va desde pavimentación hasta drenaje.

Comentó en entrevista: “Hoy puedo anunciar que las obras que hemos estado gestionando ante el Gobierno del Estado nos han sido autorizadas, por lo que en breve estarán aplicándose en este municipio”.

La diputada Gómez reconoció la buena disposición del titular del Poder Ejecutivo, sobre el que afirmó, “ambos Poderes estamos trabajando juntos por un mismo fin: El bienestar de las familias de Río Bravo”.

Ella sigue con sus recorridos por las comunidades ejidales, estuvo en “Santa Apolonia”, en donde entregó productos de la canasta básica, así como kits de limpieza, también en “Emilio Portes Gil”, en donde además escuchó planteamientos de las familias, y en el entendido que en el corto plazo vienen las soluciones.

LOS NÚMEROS de reporte oficial sobre coronavirus, que me llegó la tarde-noche del lunes, a eso de las 7 con 31 minutos fue el siguiente:112 nuevos positivos y 13 fallecimientos.

Los totales hasta el momento son: 24,713 casos confirmados, de los cuales 19,671 se han recuperado y 1,837 han sido defunciones.

Mi querido y adorado pueblo que es Suelo Riobravense volvió a aparecer en ceros.

Pero ojo, aunque Tamaulipas ha presentado por quinta semana consecutiva un descenso en el número de casos y hospitalizaciones por Covid-19, el riesgo de contagio continúa siendo alto.

La Secretaria Estatal de Salud GLORIA MOLINA, insistió en el llamado a evitar salidas innecesarias y extremar las medidas preventivas, ya que a partir del 1 y hasta el 14 de septiembre, 30 municipios entrarán a la fase 2 de la reactivación de actividades.

Por cierto, se decretó que más municipios pasen a la “Fase Dos”, y son los que a continuación se mencionan: Abasolo, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Gómez Farías, González, Güemez, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Méndez, Mier, Miquihuana, Ocampo, Padilla, Palmillas, Río Bravo, San Carlos, San Fernando, San Nicolás, Soto La Marina, Tula, Victoria y Villagrán.

Ellos podrán proceder a la apertura de actividades económicas no esenciales de forma gradual y responsable con estricto apego a las medidas de seguridad en materia sanitaria.

Reynosa, Matamoros, Tampico, Nuevo Lardo Valle Hermoso, son algunos de los municipios que continúan en “Fase Uno”.

PORQUE aún hay tiempo no se le pase felicitar este martes con motivo de su cumpleaños a CARLOS CONTRERAS NAVA.

El miércoles MARLEN GARZA, ella de Suelo Riobravense.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

TERMINAMOS, PERO VOLVEREMOS…D…M…