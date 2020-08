Si bien tácita o textualmente no se dijo, es fácil deducir el abandono, deslinde o el simple hecho de hacer a un lado al Partido Acción Nacional de lo que involucre al presidente municipal de Victoria XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI. El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN reiteró, aunque ahora más convencido, lo que con anterioridad había dicho, en torno a la serie de acusaciones que existen en contra del alcalde de Victoria. Y es que, en parte, el PAN también tiene culpa del desastre económico, humano y material que tiene de la Capital del Estado, el alcalde bailarín, tomándose en cuenta que fue el Partido Acción Nacional quien lo postuló para la presidencia municipal de Victoria en los primeros días de abril de 2018. Oh decepción tan grande. Y es que, después de la denuncia que se interpuso ante la Fiscalía Anticorrupción en contra del alcalde de Victoria, por la presunta existencia de empresas “fantasmas” que suscribieron convenios con el Ayuntamiento, CANTÚ GALVÁN convino en que nadie puede estar “por encima de la ley”, aunque haya sido solamente de dientes para afuera. Evidenció el “cachorro” que si bien el PAN ha defendido y defenderá a los gobiernos emanados de Acción Nacional, si el alcalde de Victoria “tiene fallas, tiene que cumplir con lo que se requiera”. De hecho, habrá que decir que hasta el Gobierno se apartó de cualquier liga con GONZÁLEZ URESTI, sobre todo en acciones en las que el alcalde se quiere colgar como de la administración municipal, entre estas los trabajos para mejorar el suministro de agua a la Capital del Estado. En algunos tramos en los que se hacen estos trabajos, hay pendones en los que claramente se expresa, textualmente hablando, de que esa es una obra del Gobierno del Estado – no del Ayuntamiento de Victoria- para que las cosas queden más claras. , “Yo siempre lo he dicho que nadie por encima de la ley, si tiene fallas (GONZÁLEZ URESTI) tiene que cumplir con lo que se requiera” el presidente del CDE del PAN. Y remata con sus expresiones LUIS RENÉ, al subrayar textualmente “siempre defenderemos a quien es emanado de Acción Nacional pero no podemos defender cuando la ciudadanía tiene la razón y si la ciudadanía tiene la razón hay que estar con la ciudadanía siempre”. Es decir, LUIS RENÉ confía más en las denuncias que se ventilan en medios de comunicación o redes sociales, que en los argumentos que dice y nadie cree, tanto el alcalde XICOTENCATL, su tesorero JOSÉ ALFREDO PEÑA y hasta el Secretario de Municipio JOSÉ LUIS LICEAGA. Lo que es un hecho, es que más que volver a postularlo a otro cargo de elección popular, que bien podría ser repetir como alcalde, ser diputado local o legislador federal, el PAN le dirá adiós a un cuadro político que sólo vino a destruir la imagen, no solo del Partido Acción Nacional, sino también a los cuadros políticos que confiaron en él como a la gente de ciudad Victoria. Por cierto, vaya que el presidente del CDE del PAN anda por demás acelerado. Y es que, aun cuando de acuerdo a la Ley se dispone hasta el 30 de septiembre, es decir, casi 40 días, se adelantó LUIS RENÉ CANTÚ al acudir al Instituto Electoral de Tamaulipas a presentar la plataforma y documentación que acredita el Partido, para estar en condiciones de participar en las próximas elecciones concurrentes. Desde luego que tanto el presidente JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE como el secretario JUAN DE DIOS ALVAREZ le recibieron la documentación que establece la ley, aunque no había necesidad de tanta premura. Diremos que el “cachorro” CANTU, llegó puntual e ingreso con todo y vehículo oficial del Partido al estacionamiento de donde se encuentran las oficinas del Ietam para hacer entrega de la documentación. El resto de los partidos políticos estarán haciendo lo mismo en los próximos días, toda vez que es un ordenamiento que tienen que cumplir de acuerdo a la ley. Solo que, a diferencia de CANTÚ GALVAN, se la llevarán más tranquilos, por aquello de que no se vean tan “brazas”, cuando lo que sobra es tiempo. En fin.

