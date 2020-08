AMLO evade capturar al “Mencho”, señala diario británico

The Economist señala que aunque Estados Unidos quiere la cabeza de Nemesio Oseguera Cervantes, el mandatario mexicano “podría tener reservas en el caso”

Cd. de México, 19 de Agosto del 2020. – De acuerdo con el diario del Reino Unido The Economist el presidente Andrés Manuel López Obrador se resiste a planear la captura de «El Mencho», quien es el presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En el artículo “How will Mexico´s president handle “El Mencho”, a kingpin on the rise?” The Economist señala que aunque Estados Unidos quiere la cabeza de Nemesio Oseguera Cervantes, el mandatario mexicano “podría tener reservas en el caso”, pues “nunca ha respaldado la política de sus predecesores de capturar o matar capos”.

“El señor López Obrador se basa en la filosofía de ´abrazos, no balazos´. Ha tenido 20 meses en el cargo para demostrar que su pacífica política puede funcionar, pero hasta ahora los resultados son decepcionantes.

El 16 de junio, el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Colima, Uriel Villegas Ortiz, fue asesinado junto con su esposa. El juzgador tuvo a su cargo un proceso penal en contar de Rubén Oseguera, alias «El Menchito», hijo del que seria e líder del Cártel de Jalisco Nuevo Generación. Días después, supuestos miembros del mismo grupo criminal atacaron a Omar García Harfuch, quien es el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Ambos episodios son recordados por la publicación inglesa.

“Asesinatos de jueces federales son raros, y el ataque al señor García no tiene precedentes y muestra el descaro del grupo liderado por Oseguera Cervantes”, dice The Economist.

“’El Mencho’ parece haber aprendido de los capos del pasado como ‘El Chapo’, que fue capturado tres veces. Vive menos lujosamente. […] Puede que nunca logre el dominio que ‘El Chapo’, pero sigue siendo igual de peligroso”, añade.

El Cártel Jalisco Nueva Generación es un grupo mexicano del crimen organizado dedicado al narcotráfico y tráfico de armas y, según autoridades de México y Estados Unidos, así como investigaciones periodísticas, opera en 25 de los 32 estados de México aunque su mayor presencia está en los estados de Baja California, Guanajuato, Michoacán, Veracruz y Jalisco.

El líder es Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, quien se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios de los gobierno de México y Estados Unidos. Tan solo a finales de 2018, las autoridades de la Unión Americana duplicaron la recompensa máxima ofrecida, de cinco a 10 millones de dólares, por su captura.

Desde hace años “El Mencho” es acusado por Estados Unidos de tres cargos de narcotráfico.

Fuente: vanguardia.com.mx