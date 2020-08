Preocupa la llegada de Morena

La mayor preocupación del Partido Acción Nacional para las próximas elecciones concurrentes, estriba en el avance que pueda tener Movimiento de Regeneración Nacional. Si bien no hay temor, por lo menos la desconfianza de que los “morenos” consigan la mayoría en el Congreso Local, se instalen en más ayuntamientos de los que ahora tienen y se lleven cuando menos cinco de las nueve diputaciones federales. ¿Cuál es el riesgo? Perder la mayoría en el Poder Legislativo, sentaría las bases para impedir y por ende, no apoyar propuestas que pudieran venir del Ejecutivo del Estado. Harían lo que el Gobierno Federal está haciendo con entidades como Tamaulipas. Y no se diga del Congreso de la Unión, como lo están haciendo actualmente. Irnos más allá del tema, con legisladores de Morena en el Congreso de Tamaulipas, implicaría escrudiñar cuentas públicas, facturaciones, proveedurías, contratos de compra-venta, entre otros aspectos que si preocuparían a los gobiernos emanados de Acción Nacional. En pocas palabras, a eso y más, le teme el PAN en caso de que los “morenos” dieran el campanazo. Pero afortunadamente, para el Partido Acción Nacional las cosas pudieran no ser así, de tal forma que LUIS RENÉ CANTÚ, puede estar tranquilo como presidente del CDE del PAN. Y decimos que eso no sucederá, por el simple hecho de que el presidente de México ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no vendrá en la boleta del próximo año, como lo pretendió, bajo argumentos de que sería el pueblo, quien definiera su permanencia o terminación del mandato. Aja. Y no venir en la boleta, ayudará, sobre todo al Partido Acción Nacional, para que no se repita lo mismo que sucedió en la elección presidencial, es decir, que no sea LÓPEZ OBRADOR el que arrastre al triunfo a los demás candidatos postulados por Morena. Sin embargo, el PAN como los demás partidos, entre estos el PRI, tendrán que postular prospectos que mejoren la imagen deteriorada de los políticos ante sus electores, toda vez que personajes postulados por el PAN como XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI, han ocasionado que muchos ciudadanos terminen odiando a quien está en la alcaldía, como diputado local o bien, es legislador federal. El hecho de que no vaya en la boleta AMLO y que no haya podido incursionar en la vida interna del Instituto Nacional Electoral, a través de la propuesta de personas como integrantes del Consejo General del INE, prácticamente se maniató a LÓPEZ OBRADOR. Ojala y la preocupación que trae más el PAN que el PRI, provoque un verdadero cambio en la postulación de prospectos, porque de no ser así, los más beneficiaros con ello serán los de Movimiento de Regeneración Nacional. Y de ser así, entonces si habría que empezar a tenerles miedo, por la forma en que gobiernan desde la presidencia, como lo harían en los ayuntamientos, teniendo la mayoría en el Congreso Local y en el peor de los casos, aumentando el número de legisladores en la Cámara Federal.

LOS MANCHADOS

En las últimas semanas se han difundido en redes sociales, resultados de múltiples encuestas entre ciudadanos que gustan de participar en las redes sociales. Pareciera que cada uno de los que mandaron hacer ese tipo de sondeo a la medida, han obtenido los resultados deseados. Así, han aparecido en la “cúspide” de las encuestas personajes como EDUARDO GATTAS por Movimiento de Regeneración Nacional. MARIO RAMOS TAMEZ del Partido Acción Nacional, el Síndico LUIS TORRE ALIYÁN, e incluso CARLOS MORRIS TORRE. Y no dudamos que el resultado esté apegado a la realidad, pero la realidad de las cosas, es que falta mucho tiempo para tener una idea más precisa sobre quienes pudieran venir como candidatos para la próxima contienda. Recodar que, en política nada está escrito. Por ende, las cosas pueden cambiar en un tronar de dedos. En fin.