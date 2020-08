Tampoco habría feria

Aun y cuando las condiciones llegaran a mejorar en las próximas semanas, cosa que es totalmente difícil, la Feria Tamaulipas 2020 no se realizará en el mes de octubre. Sin embargo, según el Subsecretario Desarrollo Económico JESÚS VILLARREAL CANTÚ estima que si no es en este año, podría reprogramarse para febrero o marzo de 2021, cosa que es incierta, porque en ambos casos se necesita de que la curva de la pandemia covid-19 disminuya en forma importante, al grado de que sean de diez a 20 casos por día y sin cero defunciones en todo el Estado. Si el encierro de casi tres meses fue mortal para muchos victorenses, el hecho de que no haya ese escaparate programado para octubre de este año, representará un aburrimiento adicional. Pero las cosas no van a quedar ahí, porque de acuerdo a los últimos reportes que maneja la Secretaria de Salud GLORIA MOLINA, hasta este lunes por la tarde habíamos alcanzado la cifra oficial de 17 mil 644 casos confirmados de covid-19, de los que si bien diez mil 13 se han recuperado, mil 90 perdieron la batalla por diferentes complicaciones. Pero la cifra va y, en el peor de los casos en aumento constante en todo el Estado, haciendo a un lado pronósticos y terminando con las pocas esperanzas de que las cosas mejoren en el corto plazo. Quizá por ello, tendremos que irnos haciendo a la idea, de que si bien no habrá Feria Tamaulipas 2020, por consecuencia tampoco podría haber otras actividades que tradicionalmente se realizan en el último cuatrimestre de cada año. Un ejemplo, posiblemente de lo más cercano, lo es el tradicional Grito de la Independencia de México y por consecuencia, al día siguiente el desfile de contingentes. Lo que expuso JESÚS VILLARREAL, que de hecho no lo dio por cancelado, sino que podría posponerse, es apenas un botón de lo que puede venir más adelante. Si a la ceremonia del Grito es difícil poder llegar, por todo lo que implica el riesgo de extenderse los casos de covid-19, por consecuencia se tendrá que posponer otras cosas, como lo es el desfile de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre. Y si continua en forma ascendente la curva de la pandemia, habrá que olvidarnos de las fiestas navideñas, como el convivio para despedir el año y dar la bienvenida al 2021. Todo eso es apenas un escenario, a grandes rasgos de lo que se podrían perder la gente, para lo que resta del año, se seguir ascendiendo el número de casos covid-19. Y es que, insistimos, un amplio sector de la población simple y sencillamente le vale, no cree y le resta importancia al mortal virus, posiblemente por ignorancia o porque a la fecha, ninguno de sus familiares a sido víctima de esta pandemia. Y que bueno. Sin embargo, debe estar consciente de que las medidas son para prevenir a la demás gente, pero también para prevenirse en lo particular. Esas tres o cuatro fechas importantes, representa apenas una prueba de lo que puede venir, de tal forma que, o nos sumamos al esfuerzo de Gobierno para quedarnos en casa o de plano, nos vamos olvidando de acudir a la ceremonia del Grito de Independencia, el desfile conmemorativo a la revolución mexicana, la cena de navidad, la despedida del año viejo y la bienvenida del 2021. Por lo pronto.

LOS MANCHADOS

Somos de la idea, de que la Secretaría de Salud GLORIA MOLINA debe permanecer en el cargo. El resultado de su trabajo podrá no tener a todos contentos, pero la realidad de las cosas, es que ha estado haciendo bien las cosas. En otros escenarios, más complicados de lo que estamos viviendo, ya hubiera colapsado el sistema de salud en Tamaulipas. Y no obstante a que mucha gente no ha contribuido con el uso de cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia y otras medidas encaminadas a la prevención, la mayor parte de las medidas implementadas para contener el avance de la pandemia de covid-19, han dado los resultados esperados. Es obvio, no a todos les ha ido bien o mejor dicho, a unos les ha ido mejor que otros. Sin embargo GLORIA debe seguir, tomándose en cuenta que cualquiera que pudiera ocupar el cargo de ella, prácticamente empezaría de cero y modificando lo poco o mucho que se ha realizado hasta ahora. En fin.