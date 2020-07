Le retiran la exclusividad televisa a Silvia Pinal

Derivado de la crisis, la primera actriz sufrió los estragos por parte de la empresa que hasta ahora era su casa. Así lo dio a conocer su hijo, Luis Enrique Guzmán.

Silvia Pinal se encentra en recuperación tras la operación de la cadera a la que se sometió, luego de sufrir una caída. Y su hijo Luis Enrique Guzmán dio a conocer en «Ventaneado» que ya han pasado dos meses desde que ya no le hacen caso y que ya no le han dado su exclusividad y ve que su madre se encuentra un poco consternada, algo preocupada por que la situación y el momento en el que se encuentra es malo.

Menciona también que su mamá, fue uno de los pilares que hizo la empresa y desde que era radio y después televisión y que ha dejado sangre sudor y lágrimas y él creció en esos foros. Televisa siempre ha sido su casa y es por eso que se refiere la actriz como su casa y es por eso que se le hace muy extraño que de buenas a primeras ya no cuente con su exclusividad, por el hecho de que no está el Tigre (Emilio Azcárraga Milmo), vigilando ese tipo de cosas, y que le paguen de esa manera a su mamá.

Y tras preguntarle Pedro Sola si había algún documento en donde se le daba exclusividad a ciertos personajes, el hijo de la actriz menciono que de seguro que hay otras personas a las cuales se les estaba retirando dicha exclusividad vitalicia. Continua declarando que él desconoce que si esto es cosa de los nuevos administradores, que están queriendo manejar la situación… y no sabe como funciona. De un momento a otro ya no le toman en cuenta el recibo de la exclusividad. Ya que primero dicen que si y después dicen que no y entre esto se aclara o no y esto ya va para dos meses y ni si quiera la toman en cuenta y eso es muy triste.

Y los conductores de dicho programa le aconsejaban que metiera abogados y menciona Luis Enrique Guzmán que no se bebería llegar a eso cuando se trata de una empresa en la que Silvia Pinal dio todo y su exclusiva y por derecho le corresponde.

