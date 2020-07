“La verdad no es sencilla “Ortega y Gasset.

Por Emiliano Carrillo carrasco

La colusión de servidores públicos del primer nivel en la coacción a los legisladores que recibieron sobornos para aprobar la Reforma Energética (pacto por México) y otras iniciativas impulsadas por Enrique Peña Nieto. Así que también debe estar PREOCUPADO, Luis, Miranda Nava, el compadre, el más cercano, el operador político de los recursos y el gran orquestador de las reformas desde la sombra con el financiero Luis Videgaray. LA turbulencia jurídica amenaza arrastrar al menos a los coordinadores de las fracciones políticas y a los presidentes de los partidos que suscribieron y avalaron las reformas, todo ello mientras miles de personas mueren a causa del COVID-19 por lo que esto no debe ser un distractor político y económico, sino algo más complejo que trate en verdad el tema de eliminar la corrupción.

El regreso del ex director de Pemex Emilio Lozoya a México representa una bocanada de aire fresco para la alicaída administración de claros oscuros de fuerzas de poderes económicos y políticos del presidente , toma el control de la política en el país con la extradición de Lozoya, Perteneciente al círculo de poder de operaciones de colusión ,tráfico de influencias ,peculado ,enriquecimiento ilícito , sancionado por la ley general de servidores y sus responsabilidades de los servidores públicos de graves ,leves, conforme al cuerpo del articulo 108 al 114 de la constitución y a la ley secundaria de la ley orgánica de la administración pública federal. Y probablemente como Testigo protegido y criterio de oportunidades en el código federal de procedimientos penales, este delito, delincuencia organizada, el tipo penal que establece que mínimo son tres personas para este delito y sus reuniones permanentes para establecer actos delictivos de un jefe de grupo para sus operaciones. Elementos y criterios de la PGR, De no ejercitar acción penal e inclusive el perdón del ejecutivo .

Las carpetas de investigación: dos carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República: FED/SEIDF/UEIDAPLECDMX/ 00003241/2020 y FGR/CMI/AIC/DGIPAM/10674/2020. La primera investiga los bienes propiedad del ex presidente Enrique Peña Nieto, de su núcleo familiar más cercano y de sus parientes consanguíneos y políticos. La segunda indagatoria busca conocer los bienes acumulados por el ex secretario de Hacienda, ex canciller y ex coordinador general de la campaña de Peña Nieto a la presidencia, Luis Videgaray Caso.

Las líneas de acción de las investigaciones dan elementos contra Luis Videgaray para su procesamiento, esto permite dar respiro al gobierno de la 4T, significaría ampliar de nuevo su base electoral y la posibilidad cierta de ganar las elecciones del año entrante para mantener la mayoría de los congresos estatales en su poder y el Congreso Federal, así como la obtención de nuevas gubernaturas. Uno de los claros oscuros del poder de Luis Videgaray contra Elba Esther Gordillo” Que al invitarla ¿ a dialogar» ya tenía lista toda una investigación de lavado de dinero, las cuentas del SNTE, de su familia y de ella, que en ese momento ya tenía una orden de aprehensión? ¿Será que el proyecto trunco de su serie, que en su momento le pararon con una «sugerencia» desde Palacio Nacional, volverá a retomarlo «la guerrera» a la que no mataron pero sí la tuvieron un sexenio en la cárcel? .

Si la pirámide de colusión deberá llegar a los senadores de los partidos políticos y los actuales como proyección del fuero. Los recursos de la campaña de candidato a la presidencia del PRI, tecnócrata, y su desde los políticos que mueven los hilos desde las aportaciones y recursos financieros 2018, a la inercia de AMLO muchos se protegieron en las curules a nivel federal con las senadurías o diputaciones.

“Profesora Elba Esther Gordillo (su retorno a un nuevo partido y aliada en la 4T CON NUEVO PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS POR SU YERNO: Incuestionable el aprendizaje logrado por la líder vitalicia del SNTE a través de su confinamiento sexenal e indudable sufrimiento en su claridad de ideas y fluidez discursiva que hasta antes de ese penoso pasaje no se daba en ella. Y como dice un dicho ¡veneno que no mata, fortalece! y a ella el pendejismo de Luis Videgaray y Nuño personalizado por EPN la hicieron más fuerte, el cobro de facturas con la 4T y su aliado electoral.” . EL OPERADOR POLÍTICO DESDE TIEMPOS DE MIGUEL DE LA MADRID, EMILIO GAMBOA SENADOR ( 2012-2018),CAMPECHANO .

Inclusive su nieto siendo legislador federal los ató por ese poder trasnacional. Otra al interior del PRI y los actos de los tecnócratas llenos de soberbia y negocios se encargaron de enterrar al PRI: Manlio Beltrones va por todas no hay una figura del pri que destaque para el 2018 Miguel Ángel Osorio y Luis Videgaray alzaron la ceja al enterarse de que el dedo del presidente Enrique Peña Nieto, priista número uno, apuntaba hacia Manlio Fabio Beltrones para suceder a César Camacho en la oficina principal del edificio de Insurgentes Norte. El pensar positivo es un buen con la actitud permita construir el presente con futuro cocea (RESISTE) más firme las masas: La historia como instrumento para construir el presente y proyecta el futuro. La descomposición administrativa viene de arriba hacia abajo, ha llegado la hora de las grandes reflexiones porque vamos muy mal y no debemos seguir aumentando la desintegración social y polarización social en espectros diversos.

La organización burocrática presenta una tendencia a transformarse en la dirección de los intereses en aquellos que se encuentran en la cúspide jerárquica de la organización que de alguna manera aseguran la lealtad ,esta se entiende en forma recíproca para adquirirla. Esto permitiría una mejor eficiencia a los actos de administración y atención permitan un mejor rol de atención a la población y a su control de honestidad. Hablar de libertad, autoridad y poder refieren necesariamente al tema del hombre y en consecuencia de los derechos humanos. El hombre individual aislado es incapaz de producir cambios dignos de consideración histórica

. Nemesio González Caminero.

“ Gasset, no se quedó circunscrito solo en su circunstancia, que traspaso su tiempo. La circunstancia como tal seria para Aristóteles solo un accidente. Él se preocupa por ahondar en problemas metafísicos para llegar a la esencia del hombre. La teoría de las realidades humanas que estudia al hombre: como individuo, la convivencia interindividual y la vida social. La interpretación de la historia universal de la humanidad. El nombre no puede ser hombre sin estar inscrito en una realidad social. El mundo humano procede en nuestra vida al mundo animal, vegetal y mineral. La mentira siempre ha acompañado al hombre a lo largo de su historia. Y la verdad, como dijo Churchill, siempre “debe de estar rodeada de una sarta de mentiras” para cumplir los intereses de la clase gobernante, quienes mediante los medios de comunicación oficiales y las “vocerías” hacen de la mentira una institución.” ORTEGA Y GASSET

