No es necesario contabilizar todas las muertes de COVID-19: López-Gatell

MEXICO.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell afirmó que no es necesario contabilizar todas las muertes que se han registrado por coronavirus.

En conferencia de prensa, López Gatell expresó: «En las estadísticas de un fenómeno tan masivo como este y muchísimos otros, no es propósito de ningún sistema de vigilancia del mundo contabilizar todos y cada uno de los eventos».

«Al igual que otros fenómenos masivos lo que más interesa es tener un reconocimiento de los patrones de ocurrencia (…) no es necesario tener una contabilidad completa de los eventos, no es necesario, pero que quede claro que no quiere decir que no sea importante contar todos los eventos, sobre todo las muertes», continuó.

Lo anterior, luego de que un medio de comunicación descubriera que hay un subregistro por parte de la Secretaría de Salud frente a las cifras del Registro Civil.