Cartita a JL. Uribe

José Luis Uribe, difundes imbecilidades y falacias como el trastocamiento del concepto “régimen austero” preconizado por AMLO, que son único recurso de los asalariados de la cleptoplutocracia que pareces, para atacar a AMLO y la 4T.

Los chayoteros lo tergiversan y difunden que quiere pueblo pobre, como si fuésemos 130 millones de ricos y buscara empobrecernos, como afirmó cierto locutorcete.

¿Por qué soslayas que el eje del gobierno de AMLO es combatir la corrupción y la pobreza? Quizá porque tu materia gris no lo es tanto piensas que «primero los pobres» significa buscar generalizar la pobreza, que la padezcamos todos, no sólo 70 y 80 por ciento de mexicanos. Sé de excelente fuente con autoridad moral, que hiciste buena fortuna merced a los cargos que tuviste en el servicio público, y no me interesa cómo la hiciste.

¿Extrañas los privilegios y por eso atacas a la 4T? No te atreves a dar la cara, te limitas a difundir ácido a ajeno. Pero esto es suficiente para ubicarte leal a la cleptoburocracia, pridictadura o Impunemex, que te dio tan fructíferas chambas y buenos chayos. Recuerda que yo también cubrí el SNTE y fui consentido de Elba Esther Gordillo, a la sazón secretaria de finanzas de su directiva, porque no le pedía ni le recibía ni agua.

Ella misma sostiene públicamente mi conducta como reportero, y lo hizo incluso en una comida del Club Primera Plana en tiempos en que la pridictadura lo sostenía con regular chayo. El CPP declinó y llegó a su triste condición actual desde que en su calidad de presidente del mismo, el digno compañero Fausto Fernández Ponte renunció a esa dádiva. Por eso la camarilla que medraba con el chayo de Gobernación trató de obligarlo a que le saliera a ésta con la batea de babas “Fíjese que siempre sí…” Por eso les tiró el arpa mediante carta que los ponía del asco.. Y aún hay más. Y lo sabes. Tienes por los suelos al CPP, ¿no te da grima? (Moisés Edwin Barreda)