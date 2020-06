Calderón , a juicio en USA

Puedo apostar mocho contra tronchado, que pronto veremos a borolas narcalderón en el

banquillo de los acusados en corte estadounidense. Primero por su sociedad con el

delincuentazo genaro garcía luna para estimular al narcotráfico en beneficio personal, luego

por sus nexos con Obama. Hago la apuesta porque en USA se le ve y se le puede tratar como

criminal común y corriente.

Estoy seguro de que el gobierno de la 4T no pedirá al de Estados Unidos respeto al fuero de

Calderón para impedir que se le enjuicie, como hizo la pridictadura para que ernesto zedillo no

fuera juzgado en ese país,también por genocidio, delito de lesa humanidad.

Es inconcebible que las actuales legislaturas de Congreso Federal, que tiene majestad real,

no está subordinado como su predecesor al gobierno totalitario anterior, no puedan

desaforarlo haciendo valer el repudio generalizado a calderón como responsable de genocidio

y el deseo nacional a expresar en consulta al pueblo, de que se le procese.

Muy en su tiempo –no a toro pasado—al presidente espurio le escribí en "Silabario

de política" que su guerra al narco por órdenes de washington era costosa,

sangrienta e inútil. Y según se denunció a últimas fechas, fue farsa y, a la vez,

negocito que le redituó millones de dólares del "mayo" zambada. Esto y las miles

de ejecuciones y otros actos extralegales fueron lo único tangible.

Le planteé la urgencia de desistir de esa injustificable guerra y ver al narcotráfico

como problema de salud pública a resolver despenalizando venta y consumo de

estupefacientes y drogas –heroicas, no las químicas– y, paralelamente, campaña

de prevención de adicciones, y tratamiento y abasto regulado con fines

terapéuticos a viciosos. Claro, se evitaría que el país fuera paraíso para

drogadictos extranjeros.

Ahora, acabar con ese negocio criminal combatiéndolo con la fuerza, combate de

verdad, no farsa como la de narcalderón, sería más tardado y eficaz que legalizar

las drogas. A la vez se arrancaría de cuajo la raíz del problema de inseguridad que

nos tiene con el Jesús en la boca y debemos al sucio criminal calderón.

Mientras se dilucida cómo proceder penalmente contra calderón, textualmente

acusado de recibir millones de dólares del “mayo” zambada, se le debe promover

juicio en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, pues su

guerra costó más de 200 mil vidas, un millón de desplazados y casi 30 mil si no

más desaparecidos en seis años.

Fue más que criminal si hacemos comparaciones: en los 60 años que duró la

guerra intestina en Colombia hubo más de 260 mil muertos y siete millones de

desplazados, y los diez años de guerra por la invasión yanqui a Vietnam arrojaron

150 mil occisos, 10 millones de desplazados (refugiados, les llama ACNUR) e

innumerables desaparecidos.

Se diría que aquí contra calderón se podría actuar como contra echeverría, al que finalmente

se dejó en libertad condicional y la pridictadura evitó que se le siguiera molestando. Dado el

caso, no saldría bien librado porque ya tenemos gobierno democrático realmente, del que no

es el peón de brega que fue de la dictadura priista.

No es posible hacerlo en México porque la Constitución impide juzgar a ex

Presidentes, y a Echeverría se le proceso como ex secretario de Gobernación.

Desde luego su juicio no resultaría charada como el del responsable del asesinato

de estudiantes durante el movimiento del 68, pues lo encausaría tribunal

verdaderamente libre.

Recordemos que la resolución judicial 344/2006 de tribunal del Poder Judicial

Federal dispuso abrir causa penal a echeverría porque “como Secretario de

Gobernación y con anuencia del Presidente de la República, intencionalmente ‘…

pretendió diluir en su totalidad al Consejo General de Huelga y destruir… al grupo

nacional conformado por estudiantes de 1968”. Se le dejó en libertad condicional.

Es curioso que los defensores dijeron que los responsables del genocidio fueron

los generales Marcelino García Barragán (que se oponía) y luis gutiérrez oropeza,

y el C. fernando gutiérrez barrios… y Echeverría no supo que lo urdían, y

narcalderón dijo que ignoraba la criminalidad de garcia luna.

Pero mientras son peras o manzanas, es inadmisible que "corcholata" borolas

narcalderón siga tan campante como su pareja Johnny Walker, aunque luego

agarra a “capitán pirata” o llama a Martell VSOP. Y de vez en vez, pa’curársela

toma las populares cheves (no puede alegar falta de respeto).