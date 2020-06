Con motivo del día del Padre fui a Campoamor, a visitar a papá, a convivir con él. La conversación fue, como siempre, ilustrativa: está acostumbrado a ver en la tv las noticias, la justificación, para estar enterado del clima. Pero ese día me confeso, que ya casi no ve noticias, que está harto, hastiado, de que la mayor parte de la trasmisión sean noticias del COVID-19.

Y como el, creo que muchos, estamos hartos. Les confieso que, en un principio, intente llevar un registro de los datos proporcionados por las plataformas gubernamentales; pero, en pocos días, me di por vencido. Como que no es agradable leer datos de contagio, de recuperados o de fallecimientos. No me harte, pero decidí ya no llevar el registro.

LONGEVIDAD.

Las explicaciones sobre el origen y las causas de la longevidad son muchas. Pero el hecho es real, de pronto nos enteramos de cómo hay personas que han vivido mucho o tienen muchos años. He conocido a personas que cuentan con 100 o más años. Y es cuando uno se pregunta: ¿Cuáles son los factores de vivir mucho? Hoy, por ejemplo, se considera que la esperanza de vida, tanto de hombres como de mujeres, es entre 76 y 80 años.

Hace muchos leí un texto, del cual no recuerdo su nombre, en donde se afirmaba que la longevidad tenia por causa la salud mental; explicada a partir de recibir información que perturbe nuestra paz interior. En pocas palabras: disponer de una salud mental, limpia, sin complicaciones. Ignorar pues, todo aquello que molesta… y el ejemplo, es la actitud de papa: no ver ya noticias sobre el covid-19, es decir, eliminar pensamientos e ideas que nos lastiman.

SELECCIÓN MENTAL.

Es fácil cambiar el canal de tv o de la radio, como también apagar el medio de comunicación. ¿Qué tan fácil, o difícil es, controlar nuestros pensamientos? Si, como para hacer una selección de ellos y desechar aquellos que no nos gustan, evitar pensar y repensar, en hechos e ideas, acciones o circunstancias que nos hacen daño. Si es posible hacerlo; incluso, lo hacemos diariamente, con aquello que nos interesa o que nos molesta.

Un punto de partida es el pensamiento asertivo, incluida la comunicación asertiva: pensar positivo, tan simple como que el vaso con agua no es que este medio vacío, pero si medio lleno; o que en un accidente, en lugar de pensar en las perdidas, valorar el que no perdemos la vida o que nuestra salud no esté en peligro… y en las relaciones, por eso se habla, que unas son toxicas: hacen daño.

LA SALUD MENTAL.

Los trastornos de la mente pueden tener varios factores. Pueden ser biológicos, una que otra experiencia de vida, como un trauma o una abuso; que entre la familia haya antecedentes de esa naturaleza, pero también pueden ser derivados del estilo de vida, del tipo de alimentos que ingerimos, de si hacemos o no ejercicio físico o, de plano, por la injerencia de sustancias toxicas.

Tener una buena salud mental nos ayuda a combatir el stress; en el trabajo, somos altamente productivo a diferencia de aquellos que no pueden trabajar porque hay un mal ambiente o toxico; en la comunidad se aporta y contribuye en aras de un bienestar vecinal, significa ser solidarios, cooperativos. La salud mental, a la larga, tiene que ver con la conciencia, tanto individual o colectiva, porque nos lleva a sentirnos bien, a gusto.

El covid-19 efectivamente, con el manoseo de su información, a unos y otros nos ha afectado en la salud mental: ya no queremos saber, por ejemplo, de remedios (como el tomar cloro, tomar ajo, calentarnos la nariz con una secadora), de si es culpa de China o de los Estados Unidos, de si se mueren porque no los atienden o, de porque unos si, y otros no, usan cubrebocas…No es por nada, pero se han asociado varios suicidios al stress del confinamiento… queremos que se acabe.