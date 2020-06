¿Tiene asesores Gloria Molina…?

Tamaulipas va arrastrando/algunas bombas de tiempo,/

que ya causan contratiempo;/la población se está hartando…

Enfermos están hospitales/y en el fango del olvido;/

curarlos no se ha podido/y siguen sumando males…

No había en el mundo ningún hospital ni personal médico preparado para enfrentar la crisis sanitaria que tenemos encima. Un bichito diminuto puso al mundo “patas pa’rriba” y desnudó todavía más las deficiencias que los nosocomios en México arrastran desde siempre.

En Tamaulipas se ha querido mantener en sigilo las carencias y abusos que se viven en los hospitales. Desde falta de personal, insumos y medicamentos, hasta tráfico de influencias, venta de plazas, acoso laboral y “manoseo” en los juicios laborales del ramo.

Resulta criminal en medio de esta crisis sanitaria causada por el Covid-19, que ha trastocado la vida de todos, el que algunos nosocomios tamaulipecos sigan arrastrando los mismos conflictos documentados desde antes de la pandemia.

Cabe reconocer que la titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, GLORIA MOLINA GAMBOA, no ha quitado el dedo del renglón en eso de los llamados a “no bajar la guardia” en las medidas preventivas para contener al Covid-19, remarcando la sana distancia y el aislamiento social.

La dama prácticamente con llanto en los ojos demanda a la población que tome en serio esta pandemia, que hasta el cierre de esta colaboración —para este prestigiado medio— ha costado la vida de 232 tamaulipecos tras confirmarse tres mil 520 casos.

En la Capital, por ejemplo, las autoridades del Hospital Civil negaron por varias semanas la presencia del Covid-19 en sus pasillos, hasta que fueron los mismos empleados los que brincaron la valla del sigilo y reconocieron que la pandemia los alcanzó.

En medio de dicha pandemia y adiestrados a no reconocer los casos, también se daba una lucha intestina por el control sindical del nosocomio que, hasta el momento, no se termina y simplemente espera “mejores” tiempos.

Ni qué decir del Hospital General, que además de las permanentes carencias de insumos y medicamentos, el tráfico de influencias y el manoseo de juicios labores, ayer le expuse la opresión laboral que recibe una buena parte de las enfermeras.

Repito, ningún nosocomio del mundo estaba preparado para enfrentar al Covid-19, pero enfrentar esta crisis sanitaria en medio de los males que menciono, agudiza el problema en detrimento de la salud pública de los tamaulipecos.

Ya es tiempo que se preste atención a la problemática hospitalaria en la entidad, pues los hospitales Civil y General —en la Capital— no son los únicos; en nosocomios de Tampico, Madero, Matamoros y Reynosa también hay historias y pronto serán contadas.

Con lo dicho se evidencia que a la secretaria de Salud, MOLINA GAMBOA, le hacen falta asesores que tengan un poco de amor por la patria chica y no sólo sean puntuales a la hora de cobrar la quincena, compensación y la sabrosa viaticada… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Que el dueño; perdón, que el dirigente del Movimiento Ciudadano, DANTE DELGADO, se está “dando mucho el taco” con eso de hacer alianzas con otros partidos, específicamente Acción Nacional… Es cierto, el “partido naranja” ha levantado vuelo y tiene planes de “expansión” en el país, allá por tierras neolonesas… Sólo que DANTE no se detiene a pensar que Jalisco no es Nuevo León; que el bajío no es el norte, con todo lo que eso signifique… A DANTE le conviene sumar amigos y no crear enemigos en este momento, porque si la Cuarta Transformación le escarba al origen de los recursos que financian la expansión del “partido naranja”, habría sorpresas desagradables… ¡Ay nanita!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Dentro del Partido Acción Nacional no les gusta la idea de que MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ brille con “luz propia”, pero entes pensantes creen que cortarle las alas a la dama es directamente proporcional a restar votos al partido en el poder… Dicen los abogados que más vale un mal arreglo que un buen pleito y en este sentido MAKI sirve mejor de aliada dentro de los navíos azules que de enemiga vistiendo color guindo… A pesar de la guerra de tuits que recientemente vivió la Alcaldesa con la parte oficial, a la dama todavía se le “respeta” porque las cosas no pasaron de ahí, hasta el momento… Son rumores, rumores, rumores…

~~LOS ENTRETELONES~~

+CUENTAN QUE… El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, asegura tener la estatura para someterse a las urnas en el 2021 ya sea por la Alcaldía de Reynosa o por una de las dos diputaciones federales de ese municipio… Por ganas no faltan, pero que alguien le diga a RIGO RAMOS que hay varios ex priistas apuntados en Morena desde hace tiempo para los mismos cargos y ellos sí tienen desde hace tiempo estructura propia. ¡Íjuela!

+CUENTAN QUE… Quien causó pena ajena por su participación desde la tribuna del Congreso local, fue precisamente el integrante del “Bloque del Norte” (¿dónde tocan?), RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, al asegurar sentirse perseguido por el Instituto Estatal Electoral (IETAM) que le dio un ligero “jalón de orejas”. Quiso vender la idea de que su “poder de convocatoria” en Reynosa despierta el “celo oficial” y por tanto se le persigue, pero su homólogo de Acción Nacional, JAVIER GARZA FAZ, le tumbó “sin querer queriendo” el teatro al decir que el IETAM sólo hace su chamba, sin distingos, ya que son varios los diputados de distintos partidos, incluido el PAN, que han recibido los mismos “coscorrones” que RAMOS… De nada le sirvió el llanto al diputado de Morena… ¡Lástima Margarito!

+CUENTAN QUE… Nadie sabe a ciencia cierta si el proselitismo adelantado del síndico LUIS TORRE ALIYÁN cuenta con la “bendición” del cielo azul tamaulipeco o es una especie de “rebeldía trasnochada”… El Síndico está en su derecho de aspirar y suspirar por un cargo de elección popular, nadie se lo puede negar y hasta yo defendería su derecho por “placearse”; el problema en esta ecuación es que forma parte de un Gobierno municipal considerado el peor o uno de los peores de México. Con esa carta de presentación no vale la pena agregar nada… ¡Ay ojón!

+CUENTAN QUE… Dos damas están empezando a llamar la atención en los correderos políticos de la Capital: ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS y MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN… Ambas mujeres, además de talentosas, son priistas… ¿Qué pasaría si las dos desean el mismo cargo de elección popular para el 2021; que efectos tendrían en las entrañas del PRI capitalino…? No hay que perder de vista esta historia, donde los padrinos de ambas podrían terminar agarrados del chongo… ¡Órale!

Nos leemos con el favor de Dios hasta el lunes …

