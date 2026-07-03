El parque Xcaret aumentó de 50 mil a 150 mil las cortesías para mexicanos mayores de edad, como parte de una promoción vinculada al desempeño de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cancún, Quintana Roo. El avance de la Selección Mexicana a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llevó a Xcaret a ampliar una de sus promociones más llamativas del año. La empresa anunció que incrementó de 50 mil a 150 mil el número de entradas gratuitas que entregará si el representativo nacional consigue clasificar a los cuartos de final del torneo.

La iniciativa busca celebrar un posible logro deportivo de México y, al mismo tiempo, incentivar el turismo nacional hacia uno de los parques temáticos más visitados del Caribe mexicano.

¿Quiénes pueden participar?

La promoción está dirigida exclusivamente a personas mexicanas mayores de 18 años, quienes deberán registrarse previamente para participar en la dinámica.

En caso de que México logre avanzar a la siguiente ronda del Mundial, los participantes registrados podrán acceder a una de las 150 mil cortesías, sujetas a disponibilidad y al cumplimiento de los requisitos establecidos por la empresa.

Vigencia y restricciones

Las entradas gratuitas podrán utilizarse entre el 8 de julio de 2026 y el 31 de julio de 2027, ofreciendo un amplio periodo para planear la visita.

No obstante, Xcaret informó que existirán fechas restringidas en las que la promoción no será válida, entre ellas el Festival de Vida y Muerte, la temporada alta de diciembre de 2026, Semana Santa de 2027 y durante la realización de la Travesía Sagrada.

Además, para hacer efectiva la cortesía será indispensable presentar una credencial para votar vigente. La entrada será personal e intransferible, una medida implementada para evitar la reventa o el uso indebido del beneficio.

Con esta campaña, Xcaret busca aprovechar el entusiasmo generado por la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y promover el turismo interno, ofreciendo un incentivo para que miles de personas visiten el parque en los próximos meses.

La promoción se suma a otras estrategias comerciales impulsadas por empresas del sector turístico que buscan capitalizar el impacto del evento deportivo más importante del mundo y fortalecer la llegada de visitantes a los principales destinos del país.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas