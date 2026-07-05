El municipio de Querétaro capacitó a representantes del sector hotelero para implementar protocolos de prevención de violencia sexual infantil. La estrategia busca fortalecer la coordinación entre gobierno, hoteles y sociedad civil para garantizar entornos turísticos seguros.

Querétaro, Qro.— Con el objetivo de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos turísticos, el municipio de Querétaro puso en marcha una estrategia de capacitación dirigida al sector hotelero para la implementación de protocolos de prevención de violencia sexual infantil.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la administración municipal para consolidar políticas públicas enfocadas en la seguridad, la responsabilidad social y la prevención dentro de los establecimientos de hospedaje.

Durante la primera jornada de formación, representantes del sector hotelero recibieron herramientas técnicas y metodológicas para diseñar e implementar protocolos internos de actuación ante posibles situaciones de riesgo.

El programa se desarrolló en coordinación con distintas áreas del gobierno municipal, que explicaron el marco normativo vigente y las obligaciones establecidas en el reglamento para establecimientos mercantiles.

La estrategia incluye la participación de dependencias de seguridad, turismo y gobierno local, que expusieron los mecanismos de respuesta y coordinación en caso de incidentes relacionados con la protección de menores de edad.

Asimismo, especialistas de la sociedad civil impartieron módulos enfocados en la identificación de indicadores de riesgo, cultura preventiva y construcción de protocolos de actuación dentro del sector hotelero.

En la capacitación participaron representantes de más de 50 hoteles del municipio, quienes conocieron las reformas recientes al reglamento y las herramientas necesarias para fortalecer sus procesos internos de prevención.

El sector turístico fue considerado un actor clave en la implementación de estas medidas, debido a su contacto directo con visitantes y la importancia de garantizar entornos seguros.

Autoridades municipales señalaron que estas acciones buscan consolidar un modelo de turismo responsable, donde la prevención y la protección de la niñez sean ejes centrales en la operación de los establecimientos de hospedaje.

La estrategia también contempla la continuidad de capacitaciones y el fortalecimiento de la coordinación entre gobierno, sector privado y organizaciones civiles.

Con estas acciones, el municipio de Querétaro reafirma su compromiso con la seguridad infantil y el desarrollo de un turismo más seguro y consciente.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas