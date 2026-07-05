Un nuevo análisis del sector tecnológico estima que la inteligencia artificial aplicada a las redes de acceso radio (RAN) generará ingresos acumulados de hasta 35,000 millones de dólares entre 2026 y 2030. Sin embargo, el crecimiento se concentrará en eficiencia operativa y no en una expansión del mercado global.

Ciudad de México.— La inteligencia artificial continúa transformando la infraestructura de telecomunicaciones, pero su impacto económico en las redes móviles será más de optimización que de expansión. De acuerdo con estimaciones del sector, la integración de IA en las redes de acceso radio (RAN) generará ingresos acumulados de alrededor de 35,000 millones de dólares hacia 2030.

El avance tecnológico se perfila como uno de los motores más relevantes para la modernización de las redes móviles, aunque no necesariamente implicará un crecimiento proporcional del mercado global de infraestructura.

El análisis de la consultora Dell’Oro Group señala que la adopción de inteligencia artificial en las redes RAN permitirá mejorar la automatización, la virtualización y la gestión operativa de las redes existentes.

No obstante, el estudio advierte que estos beneficios se traducirán principalmente en mayor eficiencia, más que en la creación de nuevas fuentes de ingresos dentro del ecosistema de telecomunicaciones.

Según las proyecciones, el segmento de AI RAN acumulará ingresos significativos durante el periodo 2026–2030, impulsado por la modernización de infraestructuras ya instaladas y la transición hacia redes más inteligentes y automatizadas.

El reporte también destaca un crecimiento más específico en tecnologías relacionadas con procesamiento avanzado, como el uso de GPU en redes, que podría superar los mil millones de dólares hacia el final de la década.

Aunque la inteligencia artificial será clave en la evolución del sector, el informe subraya que el mercado global de RAN no experimentará una expansión significativa. En cambio, se espera una redistribución del valor hacia soluciones de software, automatización y eficiencia energética.

Este cambio se da en un contexto donde los principales fabricantes de infraestructura móvil mantienen una alta concentración del mercado, lo que limita la entrada de nuevos actores.

El estudio también destaca que, mientras el mercado RAN se mantiene estable, otros segmentos como las redes LAN gestionadas desde la nube presentan un crecimiento acelerado, impulsado por la demanda de ciberseguridad y servicios administrados.

Este contraste refleja cómo la inteligencia artificial está generando impactos diferenciados dentro del sector tecnológico global.

Especialistas coinciden en que la IA no sustituirá la infraestructura existente, sino que la potenciará mediante capas de automatización e inteligencia operativa, anticipando así la transición hacia redes más avanzadas como el 6G.

En este escenario, la industria de telecomunicaciones entra en una fase de transformación profunda, donde el valor ya no estará únicamente en la expansión de redes, sino en su capacidad de volverse más eficientes, autónomas y adaptativas.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas