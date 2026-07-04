La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) incorporaría nuevos mecanismos para reforzar la seguridad económica y las cadenas de suministro en Norteamérica. Paralelamente, el Gobierno de México impulsa estrategias para reducir la dependencia de importaciones en sectores considerados estratégicos.

Ciudad de México. La próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría dar un giro hacia la protección de la seguridad económica regional, con nuevas disposiciones enfocadas en fortalecer las cadenas de suministro y garantizar el acceso a insumos estratégicos para las principales industrias de Norteamérica.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que las conversaciones con Estados Unidos han evolucionado hacia temas que no estaban contemplados de manera específica en la versión vigente del acuerdo comercial, especialmente aquellos relacionados con la protección de sectores considerados esenciales para el desarrollo económico y tecnológico.

Entre los asuntos que cobran mayor relevancia destacan los minerales críticos, las reglas de origen, la integración de las cadenas productivas y la disminución de la dependencia de proveedores provenientes de economías que no forman parte del bloque comercial.

El contexto internacional, marcado por tensiones geopolíticas y la competencia por recursos estratégicos, ha llevado a los países de la región a replantear mecanismos para garantizar el suministro de materiales indispensables para industrias como la automotriz, la electrónica, los semiconductores y la fabricación de baterías.

De manera paralela a las negociaciones del T-MEC, el Gobierno de México impulsa una estrategia para incrementar la producción nacional en sectores estratégicos y reducir la necesidad de importar diversos productos.

Entre las prioridades se encuentran la industria farmacéutica, la fabricación de componentes electrónicos y la producción de vehículos destinados al mercado interno, con el objetivo de fortalecer la capacidad industrial del país y generar mayor valor agregado.

Las autoridades también trabajan para atraer nuevas inversiones que permitan ampliar la presencia de empresas tecnológicas y consolidar a México como un destino competitivo dentro de las cadenas globales de manufactura.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el mecanismo de revisiones periódicas del T-MEC no representa un factor de incertidumbre para las inversiones, sino que ofrece estabilidad al mantener vigente el tratado y permitir su renovación mediante acuerdos entre los tres países.

La mandataria subrayó que el proceso de revisión responde a la evolución del entorno comercial internacional y no está relacionado con otros temas de la agenda bilateral.

Con la modernización del tratado, México busca fortalecer su integración con Estados Unidos y Canadá, al tiempo que impulsa una política industrial enfocada en elevar la producción nacional y consolidar la competitividad de la región frente a los nuevos desafíos económicos globales.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas