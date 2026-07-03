Un operativo de la Guardia Estatal en la colonia Las Flores derivó en la detención de siete personas señaladas por un presunto allanamiento de vivienda. Durante la intervención fueron aseguradas dosis de droga, chalecos tácticos y una réplica de arma, quedando todo a disposición de la autoridad investigadora.

Una denuncia ciudadana permitió que elementos de la Guardia Estatal realizaran la detención de siete personas en la colonia Las Flores, en Ciudad Victoria, como parte de las acciones permanentes de seguridad y vigilancia que se llevan a cabo en la capital tamaulipeca.

De acuerdo con la información oficial, el grupo fue interceptado luego de que un habitante del sector reportara que varias personas habían ingresado presuntamente a su domicilio sin su autorización, lo que motivó la rápida intervención de los policías estatales.

Aseguran presunta droga y equipo táctico

Durante la revisión realizada por los agentes, fueron localizadas 25 dosis de una sustancia con características similares al cristal, además de dos chalecos tácticos y una réplica de arma de fuego.

Todo el material asegurado quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de la carpeta de investigación que se integrará para esclarecer los hechos.

Investigación queda en manos de la Fiscalía

Las siete personas detenidas fueron trasladadas y puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia, instancia que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Las autoridades recordaron que toda persona se presume inocente mientras no exista una resolución judicial firme que determine su responsabilidad.

Este tipo de acciones forman parte de los operativos preventivos implementados en distintos sectores de Ciudad Victoria con el objetivo de atender denuncias ciudadanas y reforzar la seguridad en zonas consideradas prioritarias.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas