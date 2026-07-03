Ciudad Victoria, Tamaulipas. El estado de Tamaulipas continúa mostrando avances en materia de seguridad al consolidar una disminución sostenida en el robo de vehículos, lo que lo posiciona entre las entidades con menor incidencia de este delito a nivel nacional.

De acuerdo con información presentada por las autoridades estatales, Tamaulipas ocupa actualmente el lugar 14 nacional con menor incidencia de robo de vehículos, resultado de las estrategias implementadas por las instituciones que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

Las cifras reflejan una reducción del 73 por ciento en este delito entre 2015 y 2025. Además, durante el periodo de enero a mayo de 2026, la tendencia favorable se mantiene con una disminución adicional del 8 por ciento en comparación con el mismo lapso del año anterior.

Otro de los indicadores destacados es que la entidad registra cero robos de tractores y embarcaciones, mientras que la mayor parte de los casos denunciados corresponde a robos sin violencia, lo que contribuye a proteger tanto el patrimonio como la integridad física de la población.

Las autoridades señalaron que estos resultados son producto de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, las acciones preventivas y la participación de la ciudadanía, factores que han permitido fortalecer la seguridad y mantener una tendencia positiva en el combate a este delito.